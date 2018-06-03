Битва сезона: Шарапова вышла на Уильямс

Место встречи изменить нельзя: Шарапова и Уильямс

Это свершилось: две главных принципиальных соперницы современного тенниса Мария Шарапова и Серена Уильямс сойдутся в очном противостоянии впервые после дисквалификации россиянки за мельдоний и длительного восстановления американки после родов.

Изначально ни та, ни другая не входили в число фаворитов »Ролан Гаррос», поскольку очень тяжело вкатывались в сезон.

Шарапова вылетала на ранних стадиях турниров три раза подряд, а потом и вовсе начала сниматься с соревнований из-за старых проблем с плечом и новых — с легкими.

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К счастью, россиянке удалось прийти в себя, и на двух последних грунтовых турнирах перед «Ролан Гаррос» она выступила довольно успешно: в Мадриде дошла до 1/4 финала, а в Риме — до 1/2, где уступила только первой ракетке мира Симоне Халеп.

Набранная форма позволила Шараповой ударно стартовать и на Открытом чемпионате Франции.

Причем, что удивительно, 31-летняя спортсменка только набирает от матча к матчу.

Например, в противостоянии первого круга против голландки Рихел Хогенкамп (133-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации — WTA) Мария уверенно взяла первый сет, однако во втором провалилась в функциональную яму и проиграла его, хотя вела 3:1. В решающей партии россиянка тоже поначалу упустила инициативу, однако все же смогла отыграться и выйти в следующий раунд (6:1, 4:6, 6:3).

Во втором круге физические кондиции уже не подвели Шарапову, и она провела на одном уровне оба сета, одолев 21-летнюю Донну Векич (7:5, 6:4). Проблемы возникли только с последним ударом: теннисистке понадобилось целых пять матчболов.

Казалось, что в третьем раунде шестая ракетка мира Каролина Плишкова уж точно накажет за подобную расточительность, однако

Шарапова устранила ошибки предыдущей встречи и просто вынесла представительницу топ-10 с центрального корта имени Филиппа Шатрие (6:2, 6:1).

В параллельной встрече Уильямс без особых усилий расправилась с Юлией Гергес (11), которая, кажется, просто не верила в свою победу. Единственное, что немке удалось сохранить на своем прежнем уровне — это великолепная подача (она сделала 11 эйсов). Когда же дело доходило до обмена ударами, Гергес словно заранее сдавалась маститой оппонентке.

В итоге Серена одержала победу со счетом 6:3, 6:4 и с хорошим настроением подходит к противостоянию с Шараповой. Чтобы снизить уровень давления в преддверии напряженной встречи, американка уже успела приписать себе статус аутсайдера:

«Откровенно говоря, Шарапова является фаворитом нашего матча. Она играет уже больше года, тогда как я только вернулась на корт.

В данный момент я стараюсь понять, где я нахожусь и куда могу продвинуться», — приводит слова Уильямс ТАСС.

Также американка поделилась мнением о нашумевшей автобиографии Шараповой, в которой россиянка довольно жестко прошлась по своей принципиальной сопернице, подробно описав, как та рыдала после поражения в финале Уимблдона-2004, проклиная нецензурными словами 17-летнюю Марию.

«Я очень хотела прочитать книгу Шараповой, я была очень рада, когда она вышла. Но оказалось, что в книге очень много про меня.

Я удивилась, честно говоря, — заявила Серена. — Я подумала: ну ладно, я не ожидала, что книга будет написана обо мне, причем не всегда правдиво.

У меня нет к Марии негативных эмоций. Просто немного обидно видеть слухи в ее книге. Мне кажется, женщины всегда должны поддерживать друг друга. Многие считают, что я думаю иначе, но это неправда. Мы должны поддерживать друг друга, и успех одной женщины должен вдохновлять другую, я говорила это тысячу раз».

На данный момент счет в противостоянии 19-2 в пользу Уильямс — просто огромная разница, словно Шарапова отстает по уровню игры на несколько световых лет, хотя это не так.

Вряд ли одна победа в четвертом круге «Ролан Гаррос» сильно изменит общую картину противостояния, однако прямо сейчас эта виктория будет значить очень много для любой из соперниц. Обеим нужно доказать, прежде всего, самим себе, что они окончательно вернулись в большой спорт.

Касаткина против второй ракетки мира

А пока Шарапова постепенно набирает свои кондиции, первой ракеткой России остается 21-летняя Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA. Спортсменка показывает великолепный и по-чемпионски стабильный теннис в этом году, что позволило ей впервые в карьере выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Странно представить себе, что это всего второй раз в жизни Касаткиной, когда она оказывается в четвертом раунде «мэйджора», — настолько уверенно смотрится россиянка на парижских кортах.

Двух первых соперниц — Кайю Канели и Кирстен Флипкенс — Дарья одолела в двух сетах, а вот на Марию Саккари пришлось потратить все три (6:1, 1:6, 6:3), однако заняло это действо не больше полутора часов.

В четвертом круге Касаткину ждет действительно серьезное испытание — вторая ракетка мира Каролин Возняцки,

которая претендует на лидерство в мировом рейтинге уже по итогам этого «Ролан Гаррос».

Правда, для этого датчанке нужно победить на турнире при том, что нет даже большой уверенности в том, что она сможет пройти Касаткину в четвертом круге. В двух предыдущих встречах в 2018 году Каролин неизменно уступала россиянке, да и на грунте она в целом выглядит не очень, так что у Дарьи есть неплохие шансы пробиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Хачанов заставил Париж плакать

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл в третьем круге «Ролан Гаррос» любимца местной публики — первую ракетку Франции Люку Пуйе.

Матч проходил на центральном корте и завершился со счетом 6:3, 7:5, 6:3 в пользу россиянина. Любопытно, что встречу даже приходилось прерывать из-за сильного дождя и переносить на следующий день, однако это не сбило Хачанова с победного ритма, и он не отдал сопернику ни одной партии.

В четвертом круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и считается одним из главных претендентов на победу в турнире.

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