Без комментариев: на Украине отказались освещать ЧМ-2018

До старта мирового первенства осталось менее двух недель, однако остается неясным, смогут ли любители футбола, живущие на Украине, увидеть матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

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Новый скандал разгорелся из-за нежелания украинских комментаторов освещать матчи главного футбольного события четырехлетия.

По информации Sport Arena, телеканал «Интер» столкнулся с проблемой в поисках комментаторов.

«Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», — цитирует издание одного из известных украинских телекомментаторов Дениса Босянока.

Отмечается, что от сотрудничества с телеканалом отказываются и другие комментаторы.

Еще за несколько дней до этого Inter Media Group, в которую входит телеканал «Интер», заявила о приобретении прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в России.

«Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах «Интер» и НТН». На «Интере» уверены, что «миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире», — говорится в официальном заявлении руководства канала.

Вопрос трансляций финальной части чемпионата мира на украинских телеканалах продолжается уже долгое время.

В середине мая в Верховную раду был внесен законопроект о признании трансляции встреч мирового первенства незаконными. Авторы инициативы считают, что запрет на показ финальной части турнира поможет не допустить «популяризацию на Украине государства-агрессора».

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира, которые будут проводиться в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке, текст которой цитирует телеканал «112 Украина».

Первой об отказе от показа мундиаля заявила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

По словам директора компании Зураба Аласании, на окончательное решение не смог повлиять даже тот факт, что права на трансляцию были куплены еще в 2013 году.

«Недовольные будут, так или иначе. Но я думаю, что Украина правильнее воспримет такое решение, чем, наоборот, показ чемпионата, который проводится в Москве.Сейчас традиции в России таковы: все используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, зачем и над чем, но, тем не менее, это все так.

Но даже не в этом дело. Много футбола, много картинки, многочасовые показы — и это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Уже это вызывает у людей отторжение», — цитирует Аласанию «РИА Новости Украина».

О своих взглядах функционер заявил в мае 2017 года, когда еще не было известно, сможет ли пробиться в основную часть чемпионата мира национальная команда Украины.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018 я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — заявил Аласания в интервью изданию «Телекритика».

Федерация футбола Украины также объявила, что не будет оказывать помощь журналистам в получении аккредитации на чемпионат мира.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018, — гласит сообщение на официальном сайте федерации. — Об этом было сообщено ФИФА 26 января».

Украинских любителей футбола также просят отказаться от поездки в Россию. С обращением к болельщикам выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводит слова Климкина официальный аккаунт украинского ведомства в твиттере.

После этого заявления МИД России опубликовал на украинском языке сообщение, адресованное болельщикам из Украины.

«Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», — написали в твиттере МИД России. Сообщение было опубликовано на украинском языке.​

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