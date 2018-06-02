Вслед за Зиданом: уход Роналду стал более реальным

Мадридский «Реал» может лишиться не только тренера Зинедина Зидана, но и лидера команды — нападающего Криштиану Роналду. Что стало причиной подобных обсуждений?

Все началось с того, что после победы в Лиге чемпионов, футболист бросил двусмысленную фразу. «Сейчас я наслаждаюсь моментом. В ближайшие дни я отвечу болельщикам, которые поддерживали меня.

Мне было очень хорошо в Мадриде. В ближайшие дни я все скажу. Сейчас надо наслаждаться моментом, будущее какого-либо игрока сейчас не имеет значения», — заявил форвард в интервью после победы в Лиге чемпионов.

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Португалец отметил, что в скором времени «что-то произойдет».

«Не могу гарантировать, что проведу в «Реале» еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь — это не только слава», — подчеркнул он.

Ситуация стала набирать обороты после того, как игрок не стал отрицать возможный намек в своем высказывании, а «акулы» футбольного мира стали охотно обсуждать эту тему.

По информации Marca, капитан мадридского клуба Серхио Рамос высказал Роналду свое недовольство его публичными заявлениями, так как, по мнению игрока, все подобные вопросы должны обсуждаться внутри клуба.

«Думаю, он выскажется по итогам сезона. И если тут что-то есть, он должен прояснить все сегодня. Он наш ключевой игрок. Для него не может быть лучшего места», — сказал Рамос журналистам.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас также не остался в стороне от того, чтобы поделиться своим мнением по поводу возможного ухода португальского форварда.

«Думаю, это не более чем очередная глава. Я так много раз слышал, что он хочет уйти, остается, что они ведут переговоры. Думаю, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне.

Уход Роналду пять лет назад волновал бы меня намного больше, но не сейчас, потому что мы поработали над брендом Ла Лиги», — рассказал он.

Мать Роналду Долореш Авейру подогрела жаркие споры своим высказыванием о том, что желает возвращения сына в «Манчестер Юнайтед».

«Мне нравится Париж, я приезжаю туда время от времени. Последний раз я побывала там с сыном, когда ему вручали «Золотой мяч». Я испытала чувство чрезвычайной гордости. Во время визитов в Париж все относятся ко мне очень хорошо.

Честно говоря, я бы не возражала, если бы Криштиану переехал в Париж. Но я все-таки предпочла бы, чтобы он вернулся в Манчестер», — рассказала Авейру в интервью SFR Sport.

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло также отреагировал на слухи об уходе португальца.

«Думаю, Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед» и играть под руководством своего соотечественника Моуринью.

В случае его ухода «Реалу» понадобится новый голеадор. Единственный на данный момент вариант — Левандовски.

При этом Бензема может остаться, поскольку Перес по-прежнему его большой поклонник», — цитирует Капелло Sky Italia.

Новый виток история приобрела после информации о том, что футболист сообщил своим одноклубникам об уходе за несколько недель до финала Лиги чемпионов.

По информации Marca, игроки восприняли эту новость с удивлением. Отмечается также, что руководство команды недовольно таким поворотом, но комментировать эту ситуацию и давать ей оценку не спешит.

«У всех в мире есть право говорить. Сейчас главное — клуб, в такие дни нужно всем праздновать важную победу. О нем всегда много говорят, а потом ничего не происходит.

Я доволен тем, что у Криштиану пятый кубок Лиги чемпионов, как и у меня. Спросите его. Он будет счастлив и дальше. У него есть контракт», — заявил президент команды Флорентино Перес.

Это уже третья волна информации о том, что Роналду покидает «Реал». Ранее, в 2013 и 2016 годах, слухи о переходе игрока в другой клуб также потрясали СМИ.

Напомним, что соглашение 33-летнего нападающего со «сливочными» действует до 2021 года, а сумма отступных составляет €1 млрд.

О своем желании приобрести футболиста сообщили во французском «ПСЖ», но клуб не готов платить за трансфер нападающего больше €150 млн.

Ранее о своем уходе из мадридской команды заявил главный тренер Зинедин Зидан. Такое решение французского специалиста стало неожиданностью для всех членов команды.

Роналду прокомментировал решение наставника «королевского клуба» об отставке.

«Я просто горжусь тем, что был твоим игроком. Большое спасибо, Мистер», — написал он в своем инстаграме.

О заинтересованности в услугах Роналду заявляют не только европейские гранды, но и клубы чемпионата России. Новичок РФПЛ красноярский «Енисей» обратился к футболисту.

«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в сообщении «Енисея» в твиттере.

Слухи о том, что форвард покинет мадридцев, становятся похожи на правду. Однако, до официального подтверждения мы можем только предполагать.

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