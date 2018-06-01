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Теннис / «Ролан Гаррос», третий круг
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Мария Шарапова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия)
6:2, 2:1
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Шарапова побеждает в третьем круге «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн матча Шарапова — Плишкова в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мария Шарапова сражается с чешкой Каролиной Плишковой в третьем круге Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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15:02

2:1. Ни одного очка не набрала чешка в прошедшем гейме. Шарапова играла безукоризненно. Шестая ракетка мира совсем на себя не похожа.

15:00

30:0. Блестяще проводит Шарапова свою подачу, активно выигрывая мячи.

14:58

1:1. Ответный жест от чешки. Свою подачу Каролина сопернице пока не отдает.

14:55

1:0. Мария Шарапова берет свою подачу. Тяжело дался ей первый гейм во второй партии. Много ошибалась россиянка.

14:50

6:2. Выигрывает Шарапова первый сет за 29 минут. Очень легко и быстро. Причем, последний мяч соперница подарила россиянке сама, допустив двойную ошибку.

#RG18 #central #rolandgarros #clay #tennis #grandslam #sharapova #pliskova

Публикация от Alice ☀ (@alicegoyer)

14:49

30:40. Срывает Шарапова свой удар, после мощного ввода мяча от соперницы.

14:48

0:40. Тройной сетбол у Марии Шараповой. Вот это да! Совсем потеряла первую подачу Каролина.

14:46

5:2. Взяла свою подачу Шарапова. В одном гейме россиянка от победы в первом сете.

14:44

30:15. На своей подаче Маша продолжает давить. Очень мощно наносит каждый удар. Плишком справляется с трудом.

14:42

4:2. Взяла себя в руки Каролина Плишкова. Не дала чешка себя обыграть Марии. Стойко отзащищавшись, соперница россиянки заставила ее ошибаться.

14:39

4:1. Легко берет свою подачу россиянка. Пока не совсем понятно, как будет ей противостоять Плишкова в сегодняшнем матче.

14:37

40:15. Свою подачу Шарапова проводит хорошо. Чешка плывет и много ошибается.

14:36

3:1. Увеличивает Мария свое преимущество.

Sharapova really lets the ball have it.

Публикация от Ryan McClellan (@alifelessordnry)

14:35

0:40. Ого! Совсем не оставляет шансов Шарапова сопернице на ее подаче.

14:33

2:1. Берет свою подачу Мария. Удалось наладить россиянке ввод мяча в игру.

14:30

15:30 на подаче Марии. Две двойные ошибки за один гейм — это очень много.

14:28

1:1. Шарапова взяла себя в руки и блестяще проявила себя на подаче соперницы. Выровнялась ситуация.

14:26

0:1. Ох, плохое начало. Шарапова очень много ошибается и проигрывает свою подачу. Делает брейк соперница.

14:23

Спортсменки уже завершают разминку.

There are worse sights on a Saturday afternoon! #sharapova'sass

Публикация от Dougie Closs (@dougiecloss)

14:20

Добрый день, уважаемые читатели! Российская теннисистка Мария Шарапова попробует пробиться в четвертый круг «Ролан Гаррос» в матче против чешки Каролины Плишковой.