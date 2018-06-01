Шарапова побеждает в третьем круге «Ролан Гаррос». LIVE

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2:1. Ни одного очка не набрала чешка в прошедшем гейме. Шарапова играла безукоризненно. Шестая ракетка мира совсем на себя не похожа.
30:0. Блестяще проводит Шарапова свою подачу, активно выигрывая мячи.
1:1. Ответный жест от чешки. Свою подачу Каролина сопернице пока не отдает.
1:0. Мария Шарапова берет свою подачу. Тяжело дался ей первый гейм во второй партии. Много ошибалась россиянка.
6:2. Выигрывает Шарапова первый сет за 29 минут. Очень легко и быстро. Причем, последний мяч соперница подарила россиянке сама, допустив двойную ошибку.
30:40. Срывает Шарапова свой удар, после мощного ввода мяча от соперницы.
0:40. Тройной сетбол у Марии Шараповой. Вот это да! Совсем потеряла первую подачу Каролина.
5:2. Взяла свою подачу Шарапова. В одном гейме россиянка от победы в первом сете.
30:15. На своей подаче Маша продолжает давить. Очень мощно наносит каждый удар. Плишком справляется с трудом.
4:2. Взяла себя в руки Каролина Плишкова. Не дала чешка себя обыграть Марии. Стойко отзащищавшись, соперница россиянки заставила ее ошибаться.
4:1. Легко берет свою подачу россиянка. Пока не совсем понятно, как будет ей противостоять Плишкова в сегодняшнем матче.
40:15. Свою подачу Шарапова проводит хорошо. Чешка плывет и много ошибается.
3:1. Увеличивает Мария свое преимущество.
0:40. Ого! Совсем не оставляет шансов Шарапова сопернице на ее подаче.
2:1. Берет свою подачу Мария. Удалось наладить россиянке ввод мяча в игру.
15:30 на подаче Марии. Две двойные ошибки за один гейм — это очень много.
1:1. Шарапова взяла себя в руки и блестяще проявила себя на подаче соперницы. Выровнялась ситуация.
0:1. Ох, плохое начало. Шарапова очень много ошибается и проигрывает свою подачу. Делает брейк соперница.
Спортсменки уже завершают разминку.
Добрый день, уважаемые читатели! Российская теннисистка Мария Шарапова попробует пробиться в четвертый круг «Ролан Гаррос» в матче против чешки Каролины Плишковой.