Пьяная езда: стритрейсерша сбила фаната «Спартака»

30 мая в московском районе Хамовники произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал болельщик «Спартака» Антон Добрянский, более известный как Антон «Добрый».

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Добрянский на своем мотоцикле ехал по прямой на зеленый свет светофора, как вдруг со встречной полосы на него выехал автомобиль и сбил мотоциклиста. За рулем автомобиля находилась молодая девушка по имени Ксения Блинова, нарушившая правила дорожного движения. По данным «МК», она начала ехать в сторону спортивного комплекса «Лужники» в тот момент, когда поворот был запрещен, что четко видно на записях, зафиксированных видеорегистратором, городскими видеокамерами и свидетелями

В результате происшествия болельщик «Спартака» получил тяжелые травмы и был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

Врачи диагностировали Добрянскому перелом основания черепа и закрытый перелом грудного отдела позвоночника. На данный момент состояние 52-летнего фаната оценивается как очень тяжелое. Сейчас его переместили на аппарат искусственной вентиляции легких.

По Антону: @mvartapetov Дозвонился в больницу, зав.отделением Остапченко Д.А., Состояние очень тяжелое, на искусственной вентиляции легких. Врачи Делают все возможное. Всем нам нужно держать кулаки за него и по возможности сходить в церковь, заказать службу за здравие! — Krupsky Sergey (@Lenin_Volodia) 31 мая 2018 г.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые составили протокол. Виновницей происшествия называется девушка, которая была за рулем иномарки.

Подробностями аварии в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделился общественный деятель и юрист Тошик Гольденберг. По словам юриста, девушка, сбившая болельщика «Спартака», находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— Вы собираетесь защищать интересы Антона в суде?

— В данный момент мы представляем интересы следствия. До суда еще пока далеко. Должно быть возбуждено уголовное дело по 264 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас главное — понять, в каком Антон состоянии. А вообще да, мы собираемся полностью вести это дело.

— Какая у вас версия произошедшего?

— Это не просто наша версия, это то, что мы видели на видеозаписи, предоставленной свидетелями. Антон начал движение с перекрестка на разрешающий сигнал светофора, со всем потоком, на разрешенной скоростью.

Ксения Блинова выехала со встречной полосы на красный сигнал светофора — против правил. Произошло столкновение. Вся эта информация уже официально проверена и зафиксирована.

Вынесено постановление, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на нее было выписано еще шесть протоколов на месте происшествия. Плюс на ней висит 66 штрафов за последние два года.

— Вы рассказывали, что за Блиновой на место происшествия заехали какие-то люди, показывающие удостоверения. Кто это был?

— Нам шепнули, что это был МУР (Московский уголовный розыск. — «Газета.Ru»). Мы просто видели, что какие-то корочки эти люди показывали. Но мы точно не знаем, что в этих корочках написано, нам просто сказали, что это МУР — не знаю, в шутку или не в шутку.

— Эта девушка нарушала ПДД уже много раз, и получается, что ранее ее не привлекали к судебным разбирательствам?

— Неизвестно. Мы сейчас проверяем судебную базу, которую нельзя удалить. Возможно, что-то было, но пропало из открытого доступа, то есть рядовые сотрудники этого не увидят.

Но даже из того, что они видят, это 66 нарушений только за последние два года — в основном, скоростного режима, — и еще семь нарушений выписано за вчерашний день. Там она нарушила все, что можно и нельзя.

— Что девушке будет грозить за такое? Чего вы будете требовать, если вдруг дойдет до суда?

— Сейчас надо понять, что будет с Антоном. Он сейчас не в том состоянии, чтобы чего-то просить. В настоящее время стоит вопрос не денег, а наказания, которое предусмотрено статьей. Сейчас пока дело идет по второй части статьи – причинение тяжелого вреда здоровью в алкогольном опьянении, потому что это уже установлено.

К тому же врачи нам предоставили информацию о том, что это был даже не алкоголь, а девушка была совсем под другим… по «дурачкам».

Самые разные друзья Антона мне уже отзвонились. Я им посоветовал устроить акцию поддержки. В субботу они хотят провести акцию в его поддержку в больнице и собрать подписи за особый контроль генерального прокурора этого дела. О состоянии Антона пока говорить не этично — оно крайне тяжелое.

Вчера в серьезную аварию попал болельщик "Спартака", наш брат Антон @A_SpartakDobriy Добрянский. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.



Держись, Антон! Мы молимся за тебя! pic.twitter.com/C22Ux2JJwS — Фратрия (@fratria) 31 мая 2018 г.

Сама Блинова известна в своих кругах как любитель стритрейсинга.

Без внимания данный инцидент не оставили и в «Спартаке». В частности, директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг заявил, что в клубе готовы оказать необходимую поддержку известному болельщику.

«Антон в радости и горе был со Спартаком! И будет! Верю, что ты к нам вернешься, и мы вместе переживем самые счастливые минуты жизни», — написал Трахтенберг в своем твиттере.

Антон все матчи-в радости и горе-был со Спартаком!И будет!!!Верю,что ты к нам вернешься и мы вместе переживем самые счастливые минуты жизни. — Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) 31 мая 2018 г.

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