«Всем на благо»: почему Зидан покидает «Реал»

31 мая Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского «Реала», который он занимал с января 2016 года.

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Решение Зидана покинуть клуб стало большой неожиданностью для всего мирового футбольного сообщества. Французский специалист алжирского происхождения считается одним из величайших футболистов в истории мирового футбола, а также одним из самых молодых и титулованных тренеров мира.

В качестве игрока Зизу завоевал золотые медали чемпионата мира и Европы, становился чемпионом Италии и Испании, а также в составе мадридского клуба выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2001/02.

Как тренер Зидан начал свою карьеру в 2012 году, когда возглавил команду молодежной академии «Реала». В 2013 Зидану был предложен пост спортивного директора клуба, от которого он отказался, чтобы работать помощником главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

В начале 2014 года, после двух лет обучения, Зидан получил диплом в области спортивного менеджмента и возглавил резервную команду «Реала» — «Кастилью».

4 января 2016 года француз был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса. В первый же сезон Зидану удалось вывести команду в финал Лиги чемпионов, где 29 мая 2016 года «сливочные» в серии пенальти одержал победу над мадридским «Атлетико».

Таким образом, Зидан стал первым французским тренером, выигравшим Лигу чемпионов.

В следующем сезоне специалист привел клуб к первой с 2012 года победе в чемпионате Испании, опередив на три очка «Барселону», а также во второй раз вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов, где со счетом 4:1 был обыгран туринский «Ювентус».

Две победы в Лиги чемпионов сопровождались победой в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. За этот период Зидан выиграл 8 из 10 возможных трофеев, повторив рекорд Хосепа Гвардиолы за аналогичный период.

Сезон-2017/18 для «Реала» стартовал весьма неудачно: в национальном первенстве команда потеряла много важных очков, упустив вперед «Барселону» и фактически проиграв борьбу за чемпионство. Кроме того, мадридский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Испании, проиграв в четвертьфинале скромному «Леганесу».

Единственным шансом спасти сезон мог стать успех в Лиге чемпионов.

Так и произошло: 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве «Реал» обыграл английский «Ливерпуль», победив в главном европейском клубном турнире в третий раз подряд.

Таким образом, Зидан стал третьим специалистом в истории футбола, которому удавалось добиться подобного результата наряду с Бобом Пейсли и Карло Анчелотти.

Решение покинуть клуб после трех успешных сезонов работы стало большой неожиданностью не только для болельщиков «сливочных», но и для высокопоставленного руководства клуба.

По информации источника внутри клуба, президент «Реала» Флорентино Перес узнал о решении Зидана 30 мая в личной беседе, по итогам которой было принято решение созвать специальную пресс-конференцию.

«Это подходящий момент для всех нас, это может выглядеть странным, но мое решение покинуть «Реал» пойдет всем нам на благо — игрокам, клубу и мне. Эта команда должна продолжать побеждать, и ей нужно для этого измениться. Ей нужен другой голос, новый способ работы»,

— с этих слов француз начал свою пресс-конференцию.

Флорентино Перес выглядел обескураженно, хоть и старался сохранить спокойствие. По словам президента «Реала», он не имеет «ни малейшего представления, кто может заменить Зидана».

«Конечно, я мог бы вернуться, я всегда буду рядом с этим клубом, поскольку он близок моему сердцу. Я думаю, что многие не поймут, но я знаю, что это подходящее время»,

— подытожил свое выступление француз.

После официального подтверждения отставки слова благодарности наставнику написали лидеры «Реала».

Mнster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo mбs alto. Gracias por dos aсos y medio de fъtbol, trabajo, cariсo y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capнtulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.

«Кумир как игрок, а теперь и как тренер. Спасибо вам за два с половиной года футбола, работы, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже не затмить. Вы одна из самых успешных глав в истории нашего любимого «Реала», — написал в своем твитере капитан команды Серхио Рамос.

По неофициальной информации, на место именитого наставника претендует ряд специалистов: Массимилиано Аллегри, Йоахим Лёв, Диего Симеоне и Лоран Блан.

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi нdolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) 31 мая 2018 г.

«У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для этого гардероба, для «Реала» и его фанатов. Это была гордость и привилегия иметь кумира в качестве своего тренера. Вечный Зизу», — сказал полузащитник команды Каземиро.

«Господин Зизу. Я многому научился у вас! Вы очень особенны для меня! Вы вошли в историю своей работой, своей преданностью, страстью и, прежде всего, своим смирением!» — заявил защитник «сливочных» Марсело в своем твиттере.

За три сезона под руководством Зидана «Реал» провел 149 игр, победив в 104 из них и забив 393 мяча. Помимо трех подряд побед в Лиге чемпионов, «королевский клуб» однажды стал чемпионом страны, завоевал Суперкубок Испании, а также два Суперкубка УЕФА и столько же кубков чемпионата мира среди клубов.

Стоит отметить, что «Реал» после отставки Зидана стал девятой командой из 19 выступающих в Ла Лиге в следующем сезоне, которая сменит тренера этим летом. Помимо «Реала» нового наставника будет искать «Севилья», «Жирона», «Эспаньол», «Уэска», «Реал Сосьедад», «Сельта Виго» и «Леганес».

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