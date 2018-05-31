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Теннис / «Ролан Гаррос»
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Мария Шарапова (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
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«Ролан Гаррос». Второй матч Шараповой в Париже. LIVE

Онлайн матча «Ролан Гаррос» Шарапова — Векич

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Мария Шарапова Reuters
Мария Шарапова
Российская теннисистка мария Шарапова сражается с хорваткой Донной Векич во втором круге одиночного разряда теннисного турнира «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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16:25

Ой хорошо сейчас Маша пробила по длине, Векич не достала. 0-30

16:23

Подает Донна, проигрывает 0-15

16:21

Брейк-пойнт Векич. 5:4, берет гейм хорватка...

16:20

На подаче Маша. 15-15 — эйс.

16:18

Берет гейм Шарапова! 5:3. Много ошибок допустила Донна.

16:17

Подает Векич. 15-40, брейк-пойнт у Шараповой.

16:13

А вот и отвечает Шарапова! Хорошо подала, а затем и Векич ошиблась, попав в сетку. 4:3 в пользу Маши.

16:11

Ой-ей, какая ошибка Маши... Ловит ее на этом Векич и мощно бьет по правому краю.

16:10

40-40 идут вровень.

16:08

30-30. Отвечает Векич на подачу Шараповой.

16:07

Шарапова на подаче. 15-15, подала навылет.

16:06

И 3:3. Вчистую Векич обыгрывает Шарапову.

16:05

На подаче Векич. И три раза подряд берет свои очки хорватская теннисистка. 40-0 в ее пользу. Надо быть внимательнее Маше.

16:02

Молодец Маша! Берет свой гейм. 3:2.

16:01

А вот сейчас хорошо исполнила! На противоходе поймала Шарапова хорватку. Та дернулась вправо, а Маша четко пробила в другой угол.

16:00

На подаче Шарапова. 15-15 — не хватает скорости Маше, немного не успевает.

15:59

Вчистую выигрывает гейм Векич. 2:2.

15:57

Подает Донна. 40-0 ведет.

15:54

Больше делает Маша в этом дерби синих платьев. И любимым ударом справа из центра корта выигрывает-таки свою подачу! 2:1 — Шарапова сегодня впервые повела в первой партии.

15:53

Третий гейм идет. 40-30 ведет Векич, а подает Шарапова.

15:49

Делает ответный брейк Шарапова! 1:1 у нас на первом корте.

15:47

Шарапова посеяна в Париже под 28 номером, в то время как Векич вышла из квалификации.

15:46

Победительница выйдет на лучшую в чешском дерби Люси Шафаржова — Каролина Плишкова. Шарапова упомянула об этом в инстаграме, но не рано ли?

15:45

Сразу же брейк делает хорватка! 1:0 — повела она.

15:43

Двойная ошибка на подаче россиянки...

15:42

Первый гейм развивается. Упорная эта Векич-то! 30-0 повела, но Шарапова не долго разгонялась. Сейчас по 40.

15:41

Десять лет составляет разница в возрасте между спортсменками. По сути они — представительницы разных поколений. Зато платья у Шараповой и Векич практически одинаковые.

15:40

Итак, поехали! Шарапова на подаче, а Векич набирает первые очки.

15:30

Уже на корте Шарапова и Векич! Это будет их дебют: прежде девушки не встречались.

15:00

Матч Шарапова — Векич состоится на первом корте. Сейчас там играют канадец Денис Шаповалов и немец Максимилиан Мартерер. У них идет четвертая партия, пока по сетам лидирует Мартерер — 2-1. Сразу как окончат мужчины, в дело вступят россиянка и хорватка.

10:30

Встреча начнется ориентировочно в 15:00 мск.

10:00

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с хорваткой Донной Векич во втором круге «Ролан Гаррос».