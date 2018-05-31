«Ролан Гаррос». Второй матч Шараповой в Париже. LIVE

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Ой хорошо сейчас Маша пробила по длине, Векич не достала. 0-30
Подает Донна, проигрывает 0-15
Брейк-пойнт Векич. 5:4, берет гейм хорватка...
На подаче Маша. 15-15 — эйс.
Берет гейм Шарапова! 5:3. Много ошибок допустила Донна.
Подает Векич. 15-40, брейк-пойнт у Шараповой.
А вот и отвечает Шарапова! Хорошо подала, а затем и Векич ошиблась, попав в сетку. 4:3 в пользу Маши.
Ой-ей, какая ошибка Маши... Ловит ее на этом Векич и мощно бьет по правому краю.
40-40 идут вровень.
30-30. Отвечает Векич на подачу Шараповой.
Шарапова на подаче. 15-15, подала навылет.
И 3:3. Вчистую Векич обыгрывает Шарапову.
На подаче Векич. И три раза подряд берет свои очки хорватская теннисистка. 40-0 в ее пользу. Надо быть внимательнее Маше.
Молодец Маша! Берет свой гейм. 3:2.
А вот сейчас хорошо исполнила! На противоходе поймала Шарапова хорватку. Та дернулась вправо, а Маша четко пробила в другой угол.
На подаче Шарапова. 15-15 — не хватает скорости Маше, немного не успевает.
Вчистую выигрывает гейм Векич. 2:2.
Подает Донна. 40-0 ведет.
Больше делает Маша в этом дерби синих платьев. И любимым ударом справа из центра корта выигрывает-таки свою подачу! 2:1 — Шарапова сегодня впервые повела в первой партии.
Третий гейм идет. 40-30 ведет Векич, а подает Шарапова.
Делает ответный брейк Шарапова! 1:1 у нас на первом корте.
Шарапова посеяна в Париже под 28 номером, в то время как Векич вышла из квалификации.
Победительница выйдет на лучшую в чешском дерби Люси Шафаржова — Каролина Плишкова. Шарапова упомянула об этом в инстаграме, но не рано ли?
Сразу же брейк делает хорватка! 1:0 — повела она.
Двойная ошибка на подаче россиянки...
Первый гейм развивается. Упорная эта Векич-то! 30-0 повела, но Шарапова не долго разгонялась. Сейчас по 40.
Десять лет составляет разница в возрасте между спортсменками. По сути они — представительницы разных поколений. Зато платья у Шараповой и Векич практически одинаковые.
Итак, поехали! Шарапова на подаче, а Векич набирает первые очки.
Уже на корте Шарапова и Векич! Это будет их дебют: прежде девушки не встречались.
Матч Шарапова — Векич состоится на первом корте. Сейчас там играют канадец Денис Шаповалов и немец Максимилиан Мартерер. У них идет четвертая партия, пока по сетам лидирует Мартерер — 2-1. Сразу как окончат мужчины, в дело вступят россиянка и хорватка.
Встреча начнется ориентировочно в 15:00 мск.
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с хорваткой Донной Векич во втором круге «Ролан Гаррос».