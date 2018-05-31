«Без разницы, как»: Овечкин спас «Вашингтон»

«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

Лучший российских хоккеист Александр Овечкин все ближе к мечте своей жизни. В ночь на четверг по московскому времени его «Вашингтон» победил в гостях «Вегас» и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лидер и капитан «Столичных» поучаствовал в достижении результата самым непосредственным образом. Именно Овечкин в начале второго периода вывел свою команду вперед – при том, что «Вашингтону» пришлось отыгрываться после рано пропущенной шайбы.

Caps 365 | For the first time in franchise history, Washington has won a #StanleyCup Final game #ALLCAPS pic.twitter.com/IIp5z32Vdi — Washington Capitals (@Capitals) 31 мая 2018 г.

В целом же россиянин провел не самый успешный свой матч в текущем плей-офф, заработал нулевой коэффициент полезности и трижды бросил по воротам за 17 минут и 16 секунд на льду.

Отныне у Овечкина 24 (13+11) очка в Кубке Стэнли-2018 и 114 – в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю своего партнера по сборной России Павла Дацюка (113). Больше результативных баллов в плей-офф НХЛ среди наших соотечественников имеют только Сергей Федоров (176), Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117). Что-то подсказывает, что Овечкин ворвется в тройку уже в июне…

Матчи первого финала в карьере настолько важны для Овечкина, что он не чурается биться даже в защите. Так, в одном из эпизодов матча спортсмен бесстрашно бросился под бросок соперника, остановил и выкинул шайбу из зоны своей ответственности.

«Выиграли, это самое главное, – цитирует Овечкина сайт НХЛ. – Продолжаем биться. Сегодня мы проделали хорошую работу, вне зависимости от того, кто с кем играл. Понятное дело, была ротация наших центрфорвардов, они справились с задачей.

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Все ребята понимали – нужно играть, необходимо продолжать бороться. Самое главное, выиграли. Какая разница, кто забил и как. Выиграли и все. Серия продолжается».

Неприятным событием для гостей явилась травма другого российского нападающего Евгения Кузнецова. Тот получил травму после силового приема в исполнении Брэйдена Макнэбба в первом периоде. Повреждение оказалось настолько серьезным, что Кузнецов не смог продолжить выступление. Его суммарное время на площадке составило менее четырех с половиной минут.

Kuznetsov heads to the locker room after a high hit from McNabb.



Stream #CapsKnights live: https://t.co/eVSyFueu2t pic.twitter.com/WmIH78aFPh — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 31 мая 2018 г.

Capitals' Kuznetsov heads to the locker room after taking this hit along the boards. pic.twitter.com/Ne6OdGxYdM — Sportsnet (@Sportsnet) 31 мая 2018 г.

Третий россиянин из «Вашингтона» защитник Дмитрий Орлов сыграл 22.10 и нанес один бросок.

«Когда травмировался Кузнецов, прибавить сумел каждый, — прокомментировал ситуацию партнер россиян Андре Бураковски. — Мы не паниковали, напротив, фокусировались на каждой смене и играли просто. Очевидно, что Кузнецов ключевой игрок команды. Это невероятный хоккеист, которого нам не хватает на льду, но другие парни проделали очень и очень хорошую работу».

Наставник «Столичных» Барри Троц остался возмущен нападением на Кузнецова.

«Мне не понравилось, что сделал Макнэбб, — подчеркнул специалист. – Он сыграл слишком высоко. Мы потеряли одного из лучших игроков из-за сомнительного силового приема, и лига рассмотрит этот эпизод. Но команда сплотилась, это мобилизовало ребят. Это может быть переломным моментом для нас».

Лучшим игроком дня НХЛ признала вратаря триумфатором Брэйдена Холтби. Канадец проявил себя настоящим героем, парировав 37 бросков из 39 (для сравнения, «Кэпиталз» лишь 26 раз угрожали воротам «Вегаса»).

Особенно эффектным получилось «спасение» в концовке матча, которое заставило болельщиков на трибунах, Овечкина на площадке и всех-всех-всех у экранов схватиться за головы.

Холтби непостижимым образом удалось остановить шайбу клюшкой, когда противник уже готовился поразить пустой угол ворот. Невероятный «сейв» уже называют лучшим в истории…

«Это был фантастический момент, — не сдерживал эмоций форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши. — Мы все время видим подобное на тренировках, но в такой момент встречи это было особенно потрясающе. Сегодня, вне всяких сомнений, Холтби был нашим MVP».

this guy just saw Holtby make the greatest save in the history of saves. pic.twitter.com/bSL1uGY0Xx — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 31 мая 2018 г.

«Холтби делал невероятные «сейвы». Спасибо господу, что он наш вратарь, — добавил Овечкин. — Мы потеряли Кузнецова, но здорово сыграл Ларс Эллер. Это наше секретное оружие».

Третий матч финала состоится в ночь на 3 июня по московскому времени в Вашингтоне.

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