«Поражение не испортило нам настроение перед ЧМ»

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Австрии в контрольном матче на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке (0:1). На глазах знаменитого тренера Жозе Моуринью, который просматривал для «Манчестер Юнайтед» Федора Смолова, Александра Головина и австрийца Марко Арнаутовича, россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот. Игра у подопечных Станислава Черчесова совершенно не клеилась. Мяч не держался. Мысль не просматривалась. Комбинационный футбол отсутствовал как класс…

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Пожалуй, единственным светлым пятном стало возвращение в сборную Сергея Игнашевича. Решив тряхнуть стариной на пороге собственного 39-летия, опытнейший защитник переписал книгу рекордов отечественной команды, став самым возрастным ее игроком в истории.

После длительного отсутствия из-за конфликта с наставником отметился в майке главной команды страны и форвард-весельчак Артем Дзюба. Впрочем, австрийцам было от того ни жарко, ни холодно.

Единственный в матче гол провел Алессандро Шепф. Ближе к истечению получаса игры он получил блестящий пас от Арнаутовича, который перед тем издевательски разобрался с Владимиром Гранатом, и поразил «девятку».

Россия имела один-единственный по-настоящему опасный момент. Во втором тайме Смолов на исполнение бил из отличной позиции с линии штрафной – мяч на сантиметры разминулся со штангой. На этом все…

На послематчевой пресс-конференции Черчесов свалил вину за поражение на усталость игроков из-за изнурительных тренировок.

«Подходов к воротам было достаточно и слева, и справа, а качество последнего паса оставляло желать лучшего, — цитирует специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). — Не было и достаточного количества подач – не могли перебить первого игрока соперника.

Возможно, сегодня мы были не до конца свежи, хотя это никакого значения не имеет. Игра есть игра, и никаких алиби быть не может.

Надо в любом случае максимально давать результат. По самоотдаче вопросов нет, мы сделали максимум того, чтобы перевернуть игру. Но когда свежести нет, ошибки случаются. Исправим их, когда будем на сто процентов готовы».

По просьбе журналистов Черчесов оценил выступление центральных полузащитников Александра Головина, Романа Зобнина и Далера Кузяева.

«Моментами тройка работала правильно, моментами нет, — отметил он. — Пока автоматизма в их действиях нет. Думаю, по большому счету скоротечных выводов делать не надо. Мобильность присутствовала, качество присутствовало местами. Но как этой троице, так и команде в целом надо проводить игру стабильно, на одном уровне. То она перехватывала инициативу, то упускала – а хотелось бы увидеть константу.

Москва не сразу строилась. Эти моменты нам отчасти удались, но их надо еще тренировать. Мы над этим работали – и сегодня достаточно качественно несколько раз отбирали мяч.

У нас и в предыдущих играх прессинг хорошо получался, и сегодня. Что интересно – работаем мы всегда вместе, но те игроки, которые выходят с первых минут, прессингуют лучше, потому что концентрированно слушают все его детали на установке. А игроки, выходящие на замену, не до конца это впитывают. Потому что во втором тайме это получалось у нас хуже.

В целом футболисты, которые появились после перерыва, добавили игре динамики. Качественно вышли и Алан Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дзюба, и Денис Черышев, и Игорь Смольников – да все. Их настрой был отличным. Но если говорить именно о прессинге, они делали это чуть-чуть не так, как надо».

Рассказал тренер и о своем восприятии австрийской команды.

«Сборную Австрии мы изучали, она хороша быстрым выходом из обороны, который и привел к результату, — констатировал Черчесов. — Наши ошибки австрийцы хорошо использовали. Есть и игроки, которые способны индивидуально решить исход. Первые 25 минут наш план на игру индивидуально работал, пока мы были свежи, потом же случились ошибки, и, можно сказать, мы сами пригласили их к голу».

По его словам, замена Марио Фернандеса оказалась вынужденной – у защитника свело ногу. Остальные перестановки были запланированы еще до игры.

Своими впечатлениями от матча поделился, в том числе, капитан российской команды Игорь Акинфеев, что случается с ним нечасто.

«Не мое дело оценивать игру, — начал он. — Счет на табло, на котором показано, что мы проиграли. Эмоций нет никаких. Если команда не играет, то счет на табло не будет меняться. Игра под нагрузками – «отмазки». Мы должны выходить на поле и играть. Играть. Во время Чемпионата мира будет еще сложнее.

Необходимо улучшать игру и понимать, что ошибок быть не должно. На Чемпионате все должно быть на высшем уровне.

Момент с голом? Как вы видели его с трибуны, так и мы из-за ворот. Разбирали эти моменты, знали, что они играют именно так: проходят во фланг – и прострел в свободную зону. Но, к сожалению, не предотвратили. Никого обвинять не буду.

Поражение от Австрии не портит настроение перед чемпионатом мира. Его портит результат. Неважно – дворовый футбол или матч высшего уровня. Всегда хочется побеждать. Тогда и будет позитив».

Максималист Дзагоев остался разочарован исходом встречи.

«Что-то получалось в игре, что-то – нет, — резюмировал хавбек. — В целом результат считаю отрицательным, но у нас есть еще немного времени, постараемся улучшить свою игру перед чемпионом мира. Команда играла под серьезными физическими нагрузками, из поражения сделаем правильные выводы и будем работать еще больше».

Давно не выступавший за сборную Черышев из испанского «Вильярреала» пообещал реабилитироваться в матче с Турцией.

«Сегодня мы проиграли, а завтра будем бороться, — заявил он. — Будем биться за страну. Конечно, нагрузки есть, но мы были готовы и должны были хорошо сыграть. Где-то не получалось: и персонально, и в командной игре. Будем стараться исправиться в матче с Турцией».

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко тоже призвал верить в следующую игру.

«Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры, — приводит слова государственного чиновника ТАСС. –

Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки».

Сборная Австрии становится для россиян неудобным соперникам. После крупной победы в товарищеском матче 24-летней давности (3:0) наши сделали ничью в 2004-м (0:0) и затем потерпели три поражения кряду с одинаковым счетом 0:1.

В 2018 году подопечные Черчесова проиграли третью встречу подряд. Они не знают вкуса виктории с начала октября прошлого года, когда удалось справиться с корейцами (4:2). Безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей (четыре поражения и две ничьи).

Само собой, главный тренер австрийцев Франко Фода остался очень доволен действиями своих футболистов.

«Не только из-за факта победы, но из-за качества игры – при том, что у нас было очень мало времени на подготовку, — пояснил он. — Все 90 минут команда показывала характер, горжусь своими парнями. Это очень важная победа. У нас было еще два-три убойных момента, которые мы должны были реализовывать, у России – лишь один.

Я бы хотел отметить то, что мы играли в комбинационный футбол. Мы имели еще несколько моментов, чтобы забить, в то время как соперник – один.

Не могу оценивать игру соперников, я обращаю внимание на свою команду. Против России мы сыграли хорошо, очень компактно действовали в обороне.

Я просматривал несколько игр россиян — с Испанией, с Францией. Знал, что у сборной России есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но сегодня просто мы не позволили ей сыграть так, как она хотела, поэтому мы победили».

Закономерность исхода признал и герой встречи Арнаутович.

«По-моему, мы заслужили эту победу, потому что очень хорошо играли и, на мой взгляд, были лучше по ходу матча, — рассудил этнический серб. — Не хочу кого-то выделять, мы играли именно командно и каждый из нас сумел себя проявить максимально эффективно».

31 мая утром Россия проведет в Австрии последнюю тренировку и вскоре вылетит в Москву, где продолжит подготовку к ЧМ-2018 на базе в Новогорске.

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