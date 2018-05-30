«Трогал за грудь»: пилота «Ф-1» обвинили в домогательствах

Знаменитый пилот «Формулы-1» Кими Райкконен, выступающий за команду «Феррари», был обвинен в сексуальных домогательствах. Жительница Монреаля, чье имя в данный момент не раскрывается, заявила о том, что два года назад во время гоночного Гран-при в Канаде финский спортсмен оказывал ей непристойные знаки внимания.

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По версии пострадавшей, это произошло в одном из баров Монреаля, где она работала официанткой. Группа мужчин во главе с Райкконеном вела себя крайне неприлично на протяжении вечера, а под конец,

когда женщина попыталась убедить компанию оплатить счет за услуги бара, финн схватил ее за грудь, а один из его товарищей даже коснулся ее гениталий.

В материале The Star утверждается, что все эти домогательства были описаны в личном блоге женщины, при этом она не стала называть имени пилота и, не раскрывая деталей, обратилась к адвокатам. Затем юристы связались с Райкконеном и потребовали с него крупную сумму в качестве моральной компенсации.

Впрочем, найти этот блог в данный момент не представляется возможным, поскольку имя предполагаемой жертвы харассмента до сих пор неизвестно.

Юрист, представляющий интересы Райкконена, уже заявил в комментарии The Canadian Press, что пилот полностью отрицает обвинения и утверждает, что никогда не был знаком с этой женщиной и уж тем более не пытался вступить с ней в интимную связь.

Финн с 2016 года женат на модели и бывшей стюардессе Минтту Виртанен, с которой воспитывает двоих детей — трехлетнего сына Робина и годовалую дочку Рианну. До этого пилот восемь лет состоял в браке с бывшей «Мисс Скандинавия» Енни Дальман и никогда не подозревался в измене.

Очевидно, что репутация повесы может негативно сказаться на карьере одного из лучших гонщиков мира, так что Райкконен, недолго думая, подал ответный иск к жительнице Монреаля, обвинив ее в вымогательстве денег. Адвокат пострадавшей уже сообщил, что его клиентка потрясена поступком финского пилота.

«Наша позиция очень проста. И очевидно, что, встречаясь с ответными обвинениями, мы шокированы и возмущены тем, что именно так Райкконен реагирует на наши слова».

При этом юрист отказался назвать конкретную сумму, которая была затребована у Райкконена, и не раскрыл никаких деталей о своей клиентке, предпочтя скрыть даже ее возраст.

«Мы хотели лишь сесть за стол переговоров. Мы ждали, что сможем прийти к договоренности по поводу того, что случилось с моей подопечной, — заявил адвокат. — К сожалению, эти попытки были сведены на нет, и я думаю, что сторона Райкконена действует так агрессивно, пытаясь защититься от нас либо как-то помешать неизбежным судебным разбирательствам».

Напоследок юрист пригрозил, что его клиентка собирается плотно сотрудничать со следователями и планирует в скором времени сообщить о домогательствах в правоохранительные органы.

При этом пока женщина не подавала заявление в суд, видимо, желая договориться с Райкконеном о выплате компенсации без длительных разбирательств.

Представитель гонщика сообщил, что жительница Монреаля желает получить просто заоблачную сумму и в апреле 2018 года довольно агрессивно требовала денег, угрожая предать огласке свою версию произошедшего. В итоге эти планы действительно были воплощены в жизнь, однако пилот «Феррари» сыграл на опережение и еще в понедельник, 28 мая, подал свое заявление в полицию на якобы пострадавшую женщину.

Райкконен также нанял одну из юридических фирм Монреаля для защиты своих интересов, так что его обвинительница теперь никуда не скроется от местных адвокатов.

В этой ситуации не очень понятно, почему женщина ждала два года, чтобы объявить о пережитых домогательствах. Неужели переговоры с командой юристов Райкконена о выплате моральной компенсации длились так долго?

Любопытен также тот факт, что обвинения всплыли в прессе прямо накануне очередного Гран-при Монреаля, словно пострадавшая специально ждала, когда финский пилот приедет в город и можно будет обсудить ситуацию с ним лично.

Квалификационные заезды начнутся в Канаде 9 июня, а сама гонка состоится 10-го.

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