Первая за три года: Шарапова выиграла в Париже

Мария Шарапова с победы стартовала на втором в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Франции по теннису или, как его еще называют, «Ролан Гаррос». Причем возможности выйти на корт ей пришлось ждать ровно сутки. Из-за дождя встречу 28-й сеянной с пробившейся из квалификации голландкой Ришел Хогенкамп перенесли на вторник. В середине дня соперницы наконец-то появились на корте имени французской теннисистки первой половины XX века Сюзанн Ленглен.

Вопреки ожиданиям, матч против 133-й ракетки мира сложился для Шараповой очень непросто.

Россиянка легко забрала первый сет (6:1): в какие-то моменты даже казалось, что играют спортсменки разного класса. Однако во второй партии ситуация резко развернулась в противоположную сторону. Уже у Хогенкамп проходили эффектные удары, а Шарапова мало что могла ей противопоставить. Закономерный итог – 6:4 в пользу голландки. Судьбу путевки во второй круг должен был решить третий сет.

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Поначалу и он складывался категорически не в пользу россиянки. Явно поймавшая кураж Хогенкамп продолжала нагнетать, хотя ее теннис оставался слишком прямолинейным. Голландка сделала брейк-пойнт и перед Шараповой замаячила незавидная перспектива раннего вылета – 0:3.

Однако чуда все же не произошло. В последний момент Мария взяла себя в руки, буквально на зубах вырвала два гейма и затем спокойно довела дело до победы – Хогенкамп морально сдалась, чувствуя, что инициатива уплыла из ее рук. Выиграв шесть геймов подряд, Шарапова оформила победу в третьей партии (6:3) и проход в следующий раунд.

Здесь российскую теннисистку ждет хорватка Донна Векич, выбившая из сетки украинку Катерину Бондаренко.

После игры Шарапова кратко поделилась эмоциями во флеш-интервью.

«Долгое ожидание матча выдалось, конечно, тяжелым, — призналась она. – Но мне невероятно повезло вернуться сюда, в Париж, и занять свои былые позиции. Это моя первая победа на «Ролан Гаррос» за три года!

Храню много замечательных воспоминаний с этого турнира. Хочу продолжить творить свою историю. Мне нравится соревноваться, и я уже не могу дождаться очередной схватки».

За 1 час и 54 минуты Шарапова сделала шесть эйсов и семь брейк-пойнтов, но шесть раз ошиблась при подаче. Счет в их противостоянии вырос до 2-0 в пользу россиянки.

Не только теннисом занята сейчас голова Марии. Так, накануне она рассказала подписчикам своего твиттера об участии в съемках сериала «Миллиардеры» с Джоном Малковичем и Дэмираном Льюисом. Спортсменке достался эпизод, но сам процесс произвел на нее сильнейшее впечатление.

I made a guest appearance (along w @Sugarpova ) on SHOWTIME on #Billions alongside Damian Lewis &John Malkovich. What an amazing experience! The 5am call time isn't so bad when you get to sit in a chair next to these two talents. #oscarnom #dontthinkso pic.twitter.com/MwytaOOJRq — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 28 мая 2018 г.

«Сегодня появлюсь в эпизоде «Миллиардов» вместе с Льюисом и Малковичем. Это был потрясающий опыт! Даже подъем в 5 утра не так ужасен, когда тебе удается посидеть рядом с такими талантами, как эти двое», — призналась она.

Другая опытная российская теннисистка Светлана Кузнецова капитулировала перед очень сильной испанкой Гарбинье Мугурусой, победившей на «Ролан Гаррос» в 2016 году (6:7 (0:7), 2:6). За 2 часа и 5 минут 43-й номер рейтинга WTA дважды взяла подачу соперницы, совершила пять эйсов и четыре двойные ошибки. В очных встречах положение тоже не в пользу нашей соотечественницы – 1:6.

«Обе партии проходили в упорной борьбе, — цитирует Кузнецову пресс-служба WTA. – У меня были шансы, мы играли на одном уровне, но Мугуруса чувствовала себя более уверенно. Из-за погоды мячи были тяжелыми. Когда же мы во второй раз вышли на корт после перерыва, они казались легче, но это было ей только на руку.

Тем не менее, испанка продемонстрировала прекрасное выступление и заслужила свой триумф».

Еще одна отечественная участница Анастасия Павлюченкова (28-я ракетка мира) одолела словенку Полону Херцог в двух партиях (6:4, 7:6 (7:1)). Дальше ее поджидает именитая австралийка Саманта Стосур.

Без осечек выполнили локальную миссию суперзвезды мирового тенниса. Американка Серена Уильямс, которая вернулась в спорт после родов и занимает сейчас 451-е место в рейтинге, разобралась с сильной чешкой Кристиной Плишковой (7:6 (7:4), 6:4).

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль был сильнее итальянца Симоне Болелли (6:4, 6:3, 7:6 (11:9)).

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