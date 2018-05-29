Кто спасет Россию: выбирают главу олимпизма. LIVE

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Напоследок министр спорта Колобков поблагодарил президента ОКР Жукова за его восьмилетний труд на этом посту.
«Я бы хотел поблагодарить действующего президента ОКР Александра Дмитриевича Жукова, за прошедшие восемь лет мы очень многое прошли вместе, нас связывает огромное количество проектов, соревнований, побед, поражений, переживаний за наших спортсменов.
Поэтому еще раз от себя лично, Александр Дмитриевич, спасибо вам за это время, за работу, за вашу поддержку, за сотрудничество с Минспорта, за отсутствие личных амбиций. За то, что вы с честью и достоинством прожили эти восемь лет в спорте, отдали часть себя и вложили в спорт душу», — подытожил Колобков.
Также Колобков высказал мнение о двух кандидатах на пост главы ОКР — Позднякове и Попове.
«Совершенно очевидно, что на пост президента ОКР баллотируются два очень достойных и уважаемых кандидата, известных в спортивном мире.
Самое главное, чтобы ОКР возглавил не просто спортсмен, а профессионал, который имеет опыт управленческой работы, и понимает, как взаимодействуют все спортивные структуры изнутри, верит в наш спорт и знает, что только вместе возможно преодолеть любой кризис и достигнуть успеха.
Я хочу пожелать удачи кандидатам, а каждому кому предстоит голосовать — сделать свой выбор честно, исходя не из личных симпатий, а из интересов российского спорта!» — подчеркнул Колобков.
Министр спорта России Павел Колобков высказался по перспективам сотрудничества с Олимпийским комитетом после выборов нового главы организации.
«Я уверен в успешном продолжении нашего сотрудничества и хочу подчеркнуть, что наши структуры — общественная и государственная — оказывают максимальную поддержку спортсменам в достижении результатов для нашей страны», — заявил чиновник, добавив, что сегодня членам Олимпийского собрания предстоит сделать очень важный выбор.
На собрании присутствуют многие высокопоставленные чиновники российского спорта, например, Николай Толстых, Шамиль Тарпищев, Владимир Драчев, Никита Симонян, Александр Легков, Софья Великая и Елена Вяльбе.
Кстати, именно Поздняков вошел в зал для собраний вместе с действующим главой ОКР Жуковым. Говорит ли это о том, у него больше шансов для победы на выборах? Неизвестно.
На пост президента ОКР претендуют два кандидата: четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, который с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР, и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов.
Также Жуков поделился мнением о выступлении россиян на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, отметив, что они проявили себя достойно, несмотря на отсутствие многих ведущих атлетов. «Главное в этой ситуации то, что Россия сумела избежать бойкотов, которые бы автоматически поставили крест на будущей карьере сотен спортсменов, — подчеркнул чиновник. — ОКР выполнял всю организационную работу по пребыванию спортсменов на Олимпийских играх, осуществлял тесное взаимодействие со спортивными федерациями, а также реализовывал многие комплексные программы по подготовке спортсменов».
Затем слово взял президент Олимпийского комитета Жуков.
«За последние годы ОКР проделал огромную работу в области международного сотрудничества, отстаивая интересы российского спорта и наших спортсменов в условиях постоянно возрастающего давления со стороны ряда зарубежных стран и организаций.
Считаю, что нашими с вами общими усилиями на сегодняшний день удалось выполнить главную миссию — Россия остается полноправным участником международного олимпийского движения, а наши спортсмены выступают во всех олимпийских спортивных мероприятиях».
Также президент страны подчеркнул в телеграмме, что России необходимо уделять приоритетное внимание формированию нетерпимости к допингу на всех этапах подготовки спортсменов.
Напоследок Путин поблагодарил пока еще действующего президента ОКР Александра Жукова за «большую, плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях».
Президент России Владимир Путин не присутствует на Олимпийском собрании, но направил участникам мероприятия телеграмму, которая была опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня перед Олимпийским движением России стоят серьезные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность.
Важно в полном объеме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу», — говорится в послании.
В здании Олимпийского комитета в Москве уже началось Олимпийское собрание, в рамках которого будет выбран новый глава организации.
Последние восемь лет ОКР возглавлял Александр Жуков, однако весной он объявил, что не собирается баллотироваться на очередной срок.
«В сложившейся непростой ситуации очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — объяснил свое решение чиновник, который теперь сосредоточится больше на своей работе в Госдуме.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции выборов первого лица российского олимпизма — президента Олимпийского комитета страны.