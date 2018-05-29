«Я — русский в душе»: Россия дала паспорт Джеффу Монсону

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон официально получил российское гражданство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил решение предоставить спортсмену российский паспорт следующим образом:

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«Монсон — достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира».

Также пресс-секретарь добавил, что американцу нужно будет еще принести присягу, после чего он станет настоящим гражданином России.

Указ о принятии бойца в российское подданство подписал лично президент страны Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Впервые новости о переходе Монсона в российское подданство появились аж в декабре 2015 года.

«Мне нужно подождать пару дней, пока готовится мой паспорт, но все остальные необходимые подписи были уже получены», — уверял легендарный боец.

Однако затем возникли непреодолимые бюрократические проволочки.

«Документы давно сданы и находятся на стадии «без движения». Об этом нам сообщил высокопоставленный источник в правительстве», — рассказывал Монсон.

В итоге история с получением гражданства затянулась на два с половиной года, а американец начал выступать под российским флагом, не дожидаясь вручения документов.

В своем дебютном бою под отечественным триколором боец потерпел поражение нокаутом уже на первой минуте.

«Я нервничал, я очень переживал, потому что понимал: очень много людей в России в этот вечер за меня. «Ты теперь русский, мы — за тебя!» — говорили мне.

Я хотел, чтобы их ожидания оправдались. У меня не получилось этого сделать, и это был шок.

Один удар в нужное место — и нокаут. Такое не случается часто, но случается. Это был ужасный вечер. Я провел его в гостинице и не мог поверить в то, что произошло. Я готовился, тренировался — и такой конец», — цитировал Монсона Sports.ru.

Под флагом России боец провел еще три поединка по правилам ММА, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. После этого Монсон объявил о том, что прекращает выступления в смешанных единоборствах и переходит в грэпплинг, где нет ударов.

45-летний на тот момент боец, очевидно, уже не мог конкурировать на прежнем уровне с более молодыми соперниками. Однако свой уход на пенсию он решил обставить неожиданным образом:

»Думаю открыть школы единоборств в России, — заявил Монсон. — По большей части в тех местах, где их не хватает.

Хочу задействовать как можно большее число молодежи. Преподавать грэпплинг и ММА для детей бесплатно — это моя основная цель».

О своей любви к России боец по прозвищу Снеговик говорил уже давно.

Джефф является убежденным коммунистом и поклонником Владимира Ленина, чье изображение он даже набил себе на ногу в качестве татуировки рядом с лицами Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Американец нередко выходил на бои под гимн СССР. Он блестяще разбирается в истории России и считает победу в Сталинградской битве моментом, перевернувшим ход мировых событий. В честь этого триумфа Красной Армии у Монсона тоже есть отдельная татуировка, изображающая скульптуру «Родина-мать».

По собственным словам, боец проводит в нашей стране около пяти месяцев в году и уже успел посетить больше 50 городов. Можно нередко увидеть новости о мастер-классах Снеговика для школьников в каком-нибудь районе Москвы.

Любят его и в других городах России: тюменцы, например, подарили Монсону участок земли и в настоящее время строят для него русскую избу.

После этого планируется возвести отдельное в здание, в котором американец сможет тренироваться.

«Джефф побывал у нас в гостях, и ему очень понравился город, тогда мы решили подарить ему землю и дом», — цитирует ТАСС президента федерации боевого самбо Тюменской области Олега Мухамедшина.

В 2016 году Монсон получил звание почетного гражданина Абхазии, а в 2017-м — паспорт гражданина провозглашенной Луганской народной республики. Наконец, в мае 2018-го, ему удалось стать обладателем и документов гражданина России.

«Получение паспорта? Я сам сделал этот процесс тяжелым. Я мог бы поступить, как Рой Джонс или Жерар Депардье, и претендовать на паспорт, как знаменитость, но сам решил сделать все на общих основаниях, пройти через все-все стадии. Это сильно затянуло процесс.

Пока я ждал свой паспорт, думал о том, что на самом деле уже давно чувствую себя русским. Я — русский в душе. Здесь у меня друзья, будущая жена, будущий ребенок»,

— приводит слова Монсона «СЭ».

Русская невеста спортсмена Евгения, должно быть, особенно рада окончанию бюрократических процедур. Теперь Джефф, как гражданин России, сможет подать заявление в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения с девушкой.

«Я звоню Джеффу в Майами, но он не хочет просыпаться, у них три часа ночи, — приводит слова Евгении ФАН. — Получение гражданства было ожидаемо, конечно.

Не были, правда, известны временные рамки — когда именно это произойдет. Поэтому для нас это большой подарок, и я счастлива.

Думаю, Джефф тоже будет в восторге. Я являюсь его, так скажем, будущей женой. Он получил паспорт в том числе и для того, чтобы подать заявление в ЗАГС».

За свою карьеру в ММА Монсон провел 85 боев, в которых одержал 60 побед — в том числе и над такими соперниками, как Александр Емельяненко, Тони Лопес и Рой Нельсон.

Кроме того, Снеговик является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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