Кульминация в Химках: «Локо» идет на таран

Георгиос Барцокас редко хвалит подопечных по ходу сезона. То ли боится сглазить, то ли опасается расслабленности и потери концентрации со стороны игроков до тех пор, пока миссия на матч, серию или чемпионат не выполнена де-юре.

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А может, просто считает кнут лучшим средством мотивации баскетболистов, нежели пряник. Другими словами, похвала из уст грека кому бы то ни было в разгар очередной кампании — событие из ряда вон. И тем удивительнее было ее слышать по окончании второго матча четвертьфинала между «Химками» и «Локомотивом».

Понятное дело, при 2-0 в пользу желто-синих повод погладить по шерстке своих ребят у специалиста был. Но чтобы вот так, прямо по горячим следам, да еще и с перспективой биться против «железнодорожников» дальше…

Ларчик открывался просто: в поединке под сводами БЦМО красно-зеленые и вправду выдали феноменальный отрезок.

Пришелся он на часть матча после антракта — и подчеркнул, сколь эффективно способен действовать вице-чемпион страны, когда каждый из членов команды предельно собран и сконцентрирован. Даже в Кубани, когда Барцокас брал с тамошними исполнителями бронзу Евролиги, коллективная оборона не была столь интенсивной, динамичной и агрессивной, как субботним вечером в Подмосковье.

«Химки» компенсировали дефицит антропометрии и нехватку мощи классными позиционными действиями, своевременно подстраховкой и самоотверженной игрой до самого конца эпизода. Это позволило хозяевам унять головную боль по поводу проигранного отскока и капитально усложнить Краснодару задачи по осмысленному созиданию.

Собственно, то, что «Локо» набрал на чужом паркете на 11 (!) очков меньше своей стандартной нормы, лучше всяких восторженных эпитетов характеризует работу химчан в собственном тылу.

На чужой же половине блистал Алексей Швед. Да так, что даже отечественные скептики задумались: а не оформилась ли в лагере желто-синих полноценная континентальная звезда, считаться с которой отныне стоит даже коллективам-грандам?

На эту мысль наталкивала не только статистика защитника (32 очка за вечер при том, что партнеры даже до 40% реализации не дотянули), но и присутствие на трибунах БЦМО Делла Демпса. Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» специально прибыл в Подмосковье, чтобы оценить в деле Шведа — и, думается, остался доволен увиденным.

Голеадор не только с шиком выполнял профильные обязанности, но и классно ассистировал партнерам, разбрасывая мяч после стяжек. Даже с учетом слабой реализации дальних атак Алексей провел очень солидный матч — и заразил «Химки» уверенностью в победе. Хотя она всерьез поколебалась на экваторе матча из-за травмы Гилла, а также под занавес встречи, когда Дмитрий Кулагин и Марди Коллинз могли сдержать финишный спурт желто-синих. Но, в отличие от лидера соперников, краснодарцы дрогнули, чем поставили под сомнение собственные финальные перспективы.

Впрочем, сказать, что «Локомотив» обречен, язык не повернется. Тот же Кулагин, проводи серию дальше на уровне последней недели, способен дать Шведу достойный отпор. Да и его партнеры-соотечественники регулярно обозначают внушительный для Кубани запас прочности. Вопрос лишь в том, как его реализовать, конвертировав в плотную защиту и правильные решения в концовках.

Саша Обрадович уверяет: верные выводы сделаны — и уже в понедельник «Локомотив» на всех парах понесется в нужном направлении.

В принципе вектор движения и так у красно-зеленых верный: они отлично стартуют и стремятся контролировать темп. Проблема в том, что под давлением далеко не всем удается следовать плану на матч без индивидуальных ошибок. «Химки» же за подобные проколы наказывают безжалостно.

Причем не только руками Шведа: те же Малькольм Томас с Тайлером Ханникатом очень здорово чувствуют моменты, когда «железнодорожники» проседают в плане интенсивности единоборств или «наедаются» силовыми противостояниями. Исправить ситуацию Обрадович явно попробует с помощью перераспределения игровых ресурсов — скамейка у «Локо» на фоне травм химчан выглядит поглубже.

К слову, могла она оказаться еще внушительнее, однако Райан Брокхофф так и не выступит в плей-офф. Причина простоя форварда кроется не в здоровье, а в протокольных казусах.

В начале марта нападающий травмировал большой палец и был отзаявлен из ростера команды.

Когда же Райан восстановился и готов был усилить «железнодорожников», выяснилось, что период внесения игроков в паспорта завершился еще 6 марта. В результате Брокхофф остался за бортом четвертьфинала, как, похоже, и Трэвор Лейси, получивший повреждения после столкновения с Андреем Зубковым. Что до «Химок», то там под вопросом участие в матче Стефана Марковича — балканца беспокоят боли в спине.

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