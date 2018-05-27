«Мы хотим сыграть против Салаха»

Сборная России по футболу продолжает подготовительную работу к чемпионату мира – 2018 на тренировочной базе в австрийском Нойштифте. В субботу игроки вынужденно нарушили режим: отправились спать позднее обычного, поскольку следили за финалом Лиги чемпионов.

«Я болею за «Ливерпуль», но победит «Реал». К сожалению», — печально констатировал полузащитник Роман Зобнин.

Надо отметить отсутствие единства у сборников по поводу выбора места для просмотра игры. Значительная часть команды расположилась в лобби отеля, где специально был установлен большой экран. Но нашлись и такие, кто предпочел смотреть трансляцию из Киева в одиночестве – в собственном номере. Третья партия спортсменов решила совместить наблюдение за матчем с массажными процедурами – и засвидетельствовала голы Гарета Бэйла прямо с кушетки.

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Как легко предположить, главной темой для обсуждения стала травма лидера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха, который травмировал плечо в столкновении с Серхио Рамосом и покинул поле еще в первом тайме. Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) попросила хавбека Юрия Газинского прокомментировать случившееся, что называется, по горячим следам.

«Это большая потеря для «красных», — констатировал тот. – За Салаха обидно, все-таки человек играл в своем первом финале Лиги чемпионов. У него ведь за плечами отличный сезон».

Первоначальные сообщения были обнадеживающими для сборной России: повреждение не позволит египтянину выступить на ЧМ-2018. Впрочем, вскоре «дым рассеялся». Прогнозы медиков на данный момент таковы: форварду придется пропустить стартовую встречу с уругвайцами (15 июня), однако к игре с россиянами четырьмя днями позже Салах уже будет готов.

После воскресного занятия вышедших для общения с прессой натурализованных исполнителей – Романа Нойштедтера и Марио Фернандеса – спрашивали, в первую очередь, о Салахе.

«Мне жаль, что с ним такое произошло, — заявил этнический немец. – Однако мы готовимся к Египту, а не к Салаху. В их составе выйдут 11 человек.

Лично мне будет обидно, если Мохаммед все-таки не приедет. Всегда хочу играть с сильнейшими.

Рамос в этом эпизоде не виноват, он не специально. Таким моменты случаются 20-30 раз за матч».

Уроженец Бразилии был еще менее откровенным. «Мы профессионалы, эту тему не обсуждаем», — отрезал он на просьбу оценить травму Салаха.

Под руководством Станислава Черчесова тренировались почти все, включая имевших проблемы со здоровьем Артема Дзюбу, Алана Дзагоева и Федора Смолова. Не хватало только полузащитника Александра Ерохина. Он схлопотал ушиб стопы, а потому занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Нойштедтер, к которому на тренировку пришли персональные фанаты из Турции, рассказал, что Черчесов наигрывает его на позиции центрального защитника. В отсутствие травмированных Виктора Васина и Георгия Джикия это амплуа считается в команде особенно проблемным.

«Отрабатываем схемы и с двумя, и с тремя центральными защитниками, — объяснил спортсмен. — Подготовка хорошая, самое главное вывести всех на хороший уровень. Все-таки кто-то больше играл, кто-то меньше.

Доволен ли я клубным сезоном в «Фенербахче»? Да, очень. Почти все игры провел – и на одном уровне. Пять голов забил, такого еще не было.

Второе место в чемпионате Турции заняли, Кубок в финале проиграли. Но шансы были первыми стать. В следующем сезоне будем стараться это сделать. Поэтому что я всегда стремлюсь к победам».

Фернандес предпочел изъясняться на родном португальском языке, хотя и признал, что уже подтянул русский.

«Многое понимаю, начинаю говорить лучше. Это помогает в работе, — сказал он. — Из указаний тренера понимаю большинство. Если есть сложности, то тренер по физподготовке Паулино Гранеро мне переводит».

В понедельник россияне продолжат трудиться в Нойштифте, а во вторник опробуют газон стадиона «Тиволи Найт» в Инсбруке, где 30 мая состоится контрольный матч с австрийцами. После игры подопечные Черчесова вернутся на место постоянной дислокации. Вылет в Москву запланирован на вторую половину четверга.

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