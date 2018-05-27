Муса-освободитель: форвард ЦСКА выкупил 40 нигерийцев

Нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса на днях отметился благородным поступком и помог освободиться из тюремного заключения 40 нигерийским гражданам, которые были наказаны за неуплату долгов.

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С 16 мая по 14 июня мусульмане всего мира отмечают священный месяц Рамадан, в рамках которого верующие, исповедующие ислам, совершают благие дела и помогают другим людям.

В честь этого Муса принял решение взять на себя все обязанности по выплате финансовых задолженностей своих сограждан и погасил долги 40 нигерийцев, заключенных в тюрьме города Кано,

сообщает портал Sporting life.

Случилось это после встречи 25-летнего футболиста с узниками, которые рассказали форварду красно-синих о своих проблемах, а также с местными чиновниками. Те, в свою очередь, поделились подробностями о состоянии задержанных.

Помимо того, что Муса помог заключенным выбраться на свободу, он также помог еще четырем несовершеннолетним нигерийцам, которые были арестованы властями города все по той же причине.

Не оставил нападающий ЦСКА без внимания и других граждан Нигерии, проживающих в нищете, пожертвовав им деньги и продукты питания. Забавно, что, например, на мешках с рисом имеется изображение Мусы.

Ramadan Kareem Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) 17 Май 2018 в 1:14 PDT

К слову, и сам Муса не остался без поддержки: в данной благотворительной акции ему помогал его партнер по национальной сборной Шеху Абдуллахи, выступающий за кипрский «Анортосис», кстати, известный многим болельщикам армейского клуба (ЦСКА встречался с «Анортосисом» в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2010/11 и одержал победу по сумме двух матчей со счетом 6:1. — «Газета.Ru»).

В ответ на помощь со стороны Мусы и Абдуллахи граждане пожелали им и остальным футболистам сборной Нигерии успешно выступить на чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

«Бог благословит тебя, Муса, за твою помощь. Мир становится лучше, когда хорошие люди совершают благие дела»

, — благодарят нигерийского футболиста в соцсетях.

God bless you richly @Ahmedmusa718 for this. The world becomes a better place when good men begin to taken action. pic.twitter.com/rUTBwJewue — #NotTooYoungToRun (@simon_obi) 22 мая 2018 г.

Сам Муса призывает людей не сдаваться и преодолевать любые трудности.

«Первый шаг, который вы делаете, всегда самый длинный и сложный. Тем не менее, сделав его, вы оглянетесь назад и будете гордиться собой», — философствует футболист.

На мировом первенстве нигерийцы сыграют в группе D со сборными Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня). 15 мая стал известен расширенный состав Нигерии, и Муса оказался в заявке. Для 25-летнего форварда мундиаль 2018 года может стать вторым в карьере. В прошлый раз Муса заявил о себе на чемпионате мира в Бразилии и, в частности, отметился дублем в ворота все той же Аргентины на групповой стадии.

Сейчас Нигерия активно готовится к чемпионату мира — 2018, и Муса не забывает поделиться со своими поклонниками некоторыми элементами тренировочного процесса.

Back again @shehu.official Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) 23 Май 2018 в 12:24 PDT

Для самого футболиста нынешний сезон сложился весьма сложно. Перейдя летом 2016 года из ЦСКА в английский «Лестер Сити», Муса не смог адаптироваться в Англии и сильно потерял в количестве игрового времени.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 25-летний нападающий лишь раз оказался в заявке на матч, но все равно провел все 90 минут на скамейке запасных. Понимая тот факт, что из-за отсутствия игровой практики он рискует пропустить мундиаль, Муса вернулся в ЦСКА в январе 2018 года на правах аренды.

В составе армейцев нигериец провел десять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Тем самым он помог красно-синим занять второе место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги по итогам первенства, что дало ЦСКА прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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