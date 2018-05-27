«Пусть Салах выздоровеет к ЧМ, но проиграет России»

— Ваши впечатления от финальной встречи Лиги чемпионов, в которой «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1?

Реклама

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев:

К сожалению, после этого матча у одного игрока будет перечеркнута его дальнейшая карьера — это вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус.

Этот финал запомнится, в первую очередь, не целостной игрой, а какими-то отдельными эпизодами. В этом смысле счет получился 2:1 не в пользу футбола.

Замечательный гол Гарета Бэйл, конечно, останется в истории футбола, поскольку такие мячи в финалах — это штучный товар. Но две такие фантастические ошибки голкипера, которые привели к двум другим мячам «Реала», — это из области психологии.

Мне лично очень жаль вратаря «Ливерпуля». Очень важно, чтобы он теперь не сломался.

Что касается результата игры, то он был достаточно ожидаем. Конечно, «Реал» по качеству игроков, звездности и длине скамейки превосходит «Ливерпуль».

Тем более что травма Мохамеда Салаха в первом тайме увеличила счет до 3-1 не в пользу футбола, а, если считать и повреждение Дани Карвахаля, то до 4-1.

Я был на некоторых финалах прямо на стадионе. Помню замечательный финал «Барселона» — «Ювентус». Этот и некоторые другие решающие матчи представляли из себя более яркое и эмоциональное зрелище, чем встреча «Реала» и «Ливерпуля». Но исход этого противостояния, безусловно, закономерен.

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов:

Финал Лиги чемпионов получился интересным, ярким, и оправдал те ожидания, которые предъявляются к матчу такого уровня.

Было и высокое качество игры, и красивейшие голы: тот же Бэйл забил великолепный мяч. На мой взгляд, игра удалась. Что касается победы «Реала», то она закономерна. «Сливочные» в этой встрече были сильнее и заслуженно выиграли.

Безусловно, два мяча были забиты после ошибок вратаря «Ливерпуля», но это тоже часть игры. Такое бывает.

— Российских зрителей очень сильно интересовал в этой встрече Салах, но он получил травму и уже на 30-й минуте покинул поле. Какое впечатление на вас произвела игра египтянина в эти полчаса? И сыграет ли его травма на руку сборной России, которая совсем скоро встретится с Египтом на групповом этапе чемпионата мира?

А. В.: Были времена, когда некоторые команды работали с судьями и футболистами других коллективов, чтобы обеспечить себе какие-то конкурентные преимущества. Но принципы честной спортивной игры безграничны, так что надо побеждать не за счет проблем соперника и травм ведущих игроков.

Будет более правильно, если сборная России станет уповать на свои силы и какие-то преимущества в тактических схемах, в организации игры, в физической подготовке, а не рассчитывать на то, что ведущие игроки других команд не смогут принять участия в матче.

Так что я желаю Салаху восстановиться в кратчайшие сроки и набрать к чемпионату мира прекрасную форму, чтобы стать одной из звезд мундиаля. Египет — это та команда, которая действительно зависит от этого нападающего, как и «Ливерпуль».

Потеря Салаха сильно сказалась на эмоциональном фоне игроков мерсисайдцев в финале Лиги чемпионов. Так что я надеюсь, что он все-таки выступит на мундиале, а сборная России обыграет египтян за счет каких-то других своих добродетелей.

Е. Б.: Салах — это сильный игрок, который проводит очень яркий сезон и является лидером «Ливерпуля». То, что он получил травму и его пришлось заменить, конечно, повлияло на финальный матч. Не знаю, насколько изменился бы результат, кто бы победил — сейчас это сказать уже невозможно, — но его уход с поля явно повлиял на ход игры.

Министр спорта Египта сообщил, что Салах восстановится через две недели? Очень сложно говорить о том, в каком состоянии нападающий подойдет к чемпионату мира после лечения, ведь мы не знаем характера травмы и того, что она позволит ему делать в тренировочной работе.

Что значит тот факт, что он будет лечиться две недели? После этого он сможет тренироваться в полную силу? Деталей нет.

Если игрок две недели лежит в больнице без движения, то, конечно, это повлияет на его форму. Но если он просто ограничен в чем-то, какие-то упражнения нельзя делать, например, то это никак не повлияет на состояние Салаха.

Так что сейчас очень сложно сказать, ослабеет ли сборная Египта с таким Салахом и получит ли Россия какое-то преимущество.

— А что вы думаете по поводу игры Серхио Рамоса в том эпизоде, когда египтянин получил травму? Некоторые считают, что игрок «Реала» намеренно тянул нападающего за руку, чтобы спровоцировать повреждение.

Е. Б.: Нет, конечно. Это глупость. Да, Рамос не хотел уступать и, возможно, прихватил соперника за руку, но таких единоборств в каждой игре можно считать десятками.

— «Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов уже в третий раз подряд. Каким образом в таком разнообразном современном футболе, со множеством богатых клубов и топовых игроков, в самом престижном турнире Европы постоянно побеждает одна команда?

А. В.: Этот феномен действительно заслуживает исследования.

В 50-е годы, во времена Альфредо Ди Стефано, Ференца Пушкаша и других звезд, «Реал» был по многим параметрам — финансовым и организационным — настоящим Эверестом на фоне ландшафта остального европейского футбола.

Сейчас на вершине есть несколько клубов — например, «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Так что дать абсолютно правильный анализ этой ситуации с постоянными победами «Реала» никто не сможет.

На мой взгляд, здесь есть несколько ключевых факторов. Во-первых, это хорошо работающие футбольные социальные институты — та же академия «Реала», в которой присутствуют люди из 30 стран мира.

Плюс культурологические факторы — популярность клуба, его история. Также влияет его финансовая мощь, но, может быть, в меньшей степени, потому что престиж «сливочных» таков, что многие игроки едут в эту команду без мыслей о деньгах, поскольку это уже некий бренд.

По совокупности этих факторов «Реал» забрался на самую высокую вершину, куда другие пока залезть не могут.

Да, «королевский клуб» может иногда пропускать выигрыш каких-то титулов, но он никогда не опустится ниже какого-то плато, с которого опять сможет начать свое восхождение.

А некоторые сборные и команды, напротив, иногда могут немного подниматься из своей «Мариинской впадины», но потом опять уходят на дно, потому что у них просто нет базиса для того, чтобы соперничать с клубами такого уровня, как «Реал».

Однако, повторяюсь, никто не скажет точно причины таких успехов «сливочных». А если скажет, то это в чистом виде шарлатанство (смеется).

Е. Б.: Это заслуга «Реала» — игроков, тренера и руководства — что им удается именно в Лиге чемпионов проявить свои лучшие качества. Они уже третий год доказывают, что в этом турнире они самая лучшая и самая сильная команда.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».