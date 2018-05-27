«Остановить Шведа легальными способами не получается»

Российский защитник «Химок» Алексей Швед стал главным действующим лицом второго четвертьфинального поединка Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», в котором подопечные Георгиоса Барцокаса одержали непростую победу и удвоили свое преимущество в противостоянии.

Во-первых, именно стараниями звездного бомбардира, набравшего 32 очка (это более 40% от итогового показателя команды), желто-синие и добились положительного результата.

Во-вторых, за бенефисом Алексея воочию наблюдал генеральный менеджер клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Делл Демпс, из-за чего тема возможного возвращения лидера отечественной сборной в сильнейшую лигу планеты вновь стала весьма актуальной.

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«Швед — игрок топ-уровня, и он провел отменный матч. Мы всеми легальными способами стараемся его остановить, но не получается. Наше поражение — следствие его игры», — констатировал по окончании встречи игрок «железнодорожников» Дмитрий Кулагин.

По словам защитника, с 19 баллами в активе ставшего самым результативным игроком встречи в составе «Локо», команда Саши Обрадовича не смогла справиться с волнением и давлением, упустив преимущество домашней площадки на старте серии.

«Но мы все равно сделали большой шаг вперед в сравнении с первым матчем. Искренне надеюсь, что мы все-таки возьмем третий — мы этим живем и играем, чтобы победить», — добавил Кулагин.

Сам Швед, остановившийся в одном-единственном точном броске от повторения личного рекорда результативности в рамках Лиги ВТБ (на данный момент он составляет 34 очка), признал, что мог бы выступить еще лучше.

Впрочем, снайпер не только сетовал на собственные промахи в не самых сложных игровых ситуациях, но также отдал должное «Локомотиву» — статистически сильнейшей команде турнира по части игры в обороне.

«Противник играл жестко, на грани фола, цеплял, хватал. Но такая игра и должна быть в плей-офф», — отметил Алексей, лидирующий в бомбардирской гонке Единой лиги ВТБ и номинированный организаторами турнира на звание MVP сезона.

От вопросов, связанных с интересом к своей персоне со стороны клубов НБА, Швед всячески открещивался —

дескать, его контракт с «Химками» рассчитан еще на два года, ему предельно комфортно в подмосковном клубе и любые разговоры о собственном будущем он готов вести только по окончании сезона.

А вот генеральный директор желто-синих Павел Астахов никаких секретов из своего отношения к ситуации не делал, заявив, что расставание с лучшим бомбардиром команды в его планы не входит.

«Не хочу думать о том, что Швед может покинуть «Химки». Алексей — наш лидер, наш игрок. Хочу, чтобы он оставался у нас до конца карьеры», — отметил функционер.

Пожалуй, единственным непосредственным участником поединка, который обошел тему бомбардирских подвигов защитника «Химок» стороной, был Обрадович.

Главный тренер «Локо» акцентировал внимание журналистов и болельщиков на своих подопечных, особенно выделив Кулагина, — пропустив около месяца по причине проблем со здоровьем, в плей-офф Дмитрий постепенно набирает оптимальные кондиции и возвращает себе статус ключевого игрока «железнодорожников».

«Благодаря Кулагину мы получили шанс на победу в концовке. Такие матчи дают ему много полезного и позволяют стать еще лучше как игроку», — сказал на послематчевой пресс-конференции сербский специалист.

Трагедии из поражения, поставившего «Локомотив-Кубань» на грань вылета из плей-офф Единой лиги ВТБ, наставник южан не делал.

Вместо этого Обрадович отметил очевидный прогресс команды по ходу серии и высочайшее качество баскетбола, демонстрируемого соперниками.

«Матч получился интенсивным на обеих сторонах площадки, и мы имели возможность победить. «Локо» сыграл намного лучше, нежели в первом поединке. Мы по-прежнему верим в себя и надеемся на третий матч. Будем искать свои шансы в понедельник», — пообещал специалист.

Тренер «Химок» Барцокас, несколькими годами ранее выводивший «железнодорожников» в «Финал четырех» Евролиги, не мог не уделить внимание насущным проблемам желто-синих — общей усталости в концовке напряженного сезона, за который команда отыграла в общей сложности 60 матчей в двух крайне конкурентных международных турнирах, и повреждению форварда Энтони Гилла, не доигравшего вторую встречу.

«Учитывая число травмированных, я хочу отдать должное своим игрокам и поблагодарить их за эту важную и большую победу. Впрочем, ничего не меняется: в понедельник нас ждет еще один матч дома, в котором мы должны быть очень собранными», — заявил греческий наставник.

Вместе с тем Барцокас отметил, что преимущество домашней площадки не делает его подопечных фаворитами третьего поединка с «Локомотивом-Кубань», в котором южане будут сражаться за свой сезон.

«На мой взгляд, своя площадка не дает никакого преимущества, особенно в России, где любая команда может выиграть в любом месте.

Мы должны быть сфокусированы на третьей игре, следовать своему плану и биться, потому что в плей-офф именно борьба выходит на первое место», — сказал экс-рулевой коллектива из Краснодара. И, само собой, похвалил Шведа, назвав его главным творцом победы «Химок».

Шахматная партия между Обрадовичем и Барцокасом, специалистами, делающими упор на непроходимую оборону и бойцовские качества подопечных, продолжится 28 мая на паркете Баскетбольного центра Московской области.

В третьем матче тренерскому штабу «Локо» так или иначе придется рисковать: в случае поражения команда просто-напросто завершит выступления в сезоне.

Этот фактор делает предстоящий поединок еще более интригующим и сулит совершенно непредсказуемый результат.

Ведь «железнодорожникам» — особенно с запредельной мотивацией и максимальной самоотдачей, — действительно по силам вернуть серию в Краснодар.

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