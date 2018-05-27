Гран-при Монако. «Уильямс» подводит Сироткина. LIVE

Самой быстрой тактикой на трассу в Монако станет гонка с одним пит-стопом и шинами «гиперсофт», а затем — «суперсофт». По крайней мере, такой совет командам дал официальный поставщик шин для «Формулы-1» — «Пирелли». Кажется, нас ожидает просто молниеносная гонка.