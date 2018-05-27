Гран-при Монако. «Уильямс» подводит Сироткина. LIVE

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40-й круг. А вот и первый заезда в бокс от Гасли! Выехал в итоге с пит-стопа десятым.
Гасли, кстати, показывает лучшее время, чем Риккардо. И это при том, что пилот «Торо Россо» так и не заезжал на пит-стоп.
37-й круг. Стролл заезжает в бокс. Похоже, это надолго.
36-й круг. Феттель продолжает преследовать Риккардо, но удалось немного оторваться пилоту «Ред Булла».
34-й круг. Райкконен отстал от Хэмилтона. Шины не выдерживают у Кими.
33-й круг. Стролл уже в отчаянии. Полная безнадега у пилота «Уильямс». Сироткин не сильно лучше. Занимают гонщики последние два места.
32-й круг. Между тем, Феттель приближается к Риккардо. Меньше секунды отставание!
31-й круг. Риккардо тоже имеет проблемы болидом. Нервничает команда «Ред Булла».
К слову, отличную скорость показывает Ферстаппен.
29-й круг. Проблемы и у Макса Ферстаппена. «Блокируются задние колеса. Я едва с трассы не вылетел!» — возмущается бельгиец.
28-й круг. Льюис Хэмилтон вновь жалуется на шины. Проблемы с передними колесами у пилота «Мерседеса».
26-й круг. Гасли, оказывается, тоже пока шины не менял.
25-й круг. Хартли оштрафован на 5 секунд. Превысил Брендон скорость на пит-лейне. Едет 12-м гонщик «Торо Россо».
23-й круг. Ферстаппен пока остается единственным, кто не заезжал на пит-стоп.
22-й круг. Алонсо вернулся в топ-10. Сироткин опустился 19-ю позицию.
19-й круг. Первая десятка выглядит следующим образом: 1. Риккардо, 2. Феттель, 3. Хэмилтон, 4. Райкконен, 5. Боттас, 6. Эрикссон, 7. Вандорн, 8. Ферстаппен, 9. Окон, 10. Леклер.
18-й круг. Сироткин пока едет 18-м.
17-й круг. И «Ред Булл» решает отправить Риккардо на пит-стоп.
16-й круг. А вот и Феттель на пит-стоп заехал.
13-й круг. Так вот в чем дело... Стролл на повороте не справился с управлением, не смог грамотно притормозить и въехал в Эрикссона.
12-й круг. Отправился Хэмилтон мгновенно на пит-стоп, чтобы заменить колеса от греха подальше!
11-й круг. Проколол переднее колесо Стролл, понятно. Не везет сегодня «Уильямс».
10-й круг. На последнее место откатился Сироткин. 17 секунд отставание... А вот и проблемы у Стролла! Что-то с передней частью болида.
9-й круг. Пожалуй, на очки рассчитывать Сергею сегодня не приходится. Уж очень серьезный штраф ему достался за ошибку «Уильямс».
8-й круг. Штраф Сироткину... 10 секунд.
7-й круг. Продолжает лидировать Риккардо, первая пятерка без изменений.
6-й круг. Ферстаппен обгоняет Эрикссона.
5-й круг. Сироткин постарался приблизиться к Хюлькенбергу. Неудачно.
4-й круг. Риккардо показал пока лучшее время — 1.17,810 .
3-й круг. Грожан опустился на 20-е место.
2-й круг. Первая тройка остается без изменений. Сироткин 12-й.
1-й круг. Брендон Хартли потерял переднее крыло во время старта.
СТАРТ! Хорошо стартовал Риккардо.
Проблемы с колесами у болида Сергея Сироткина на установочном круге. Не успели их установить. Возможно, россиянину грозит штраф. Надеемся, что все разрешится.
Хэмилтон готов к гонке. Мы тоже. Считанные минуты до начала!
Возможно, будущие звезды «Формулы». Сегодня они вместе с нами будут наблюдать за гонкой.
Самой быстрой тактикой на трассу в Монако станет гонка с одним пит-стопом и шинами «гиперсофт», а затем — «суперсофт». По крайней мере, такой совет командам дал официальный поставщик шин для «Формулы-1» — «Пирелли». Кажется, нас ожидает просто молниеносная гонка.
Поул-позишн на этот раз завоевал Даниэль Риккардо из «Ред Булла», на втором месте — Себастьян Феттель («Феррари»), а на третьем — Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Полностью стартовый порядок выглядит вот так:
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Кими Райкконен («Феррари») 5. Валттери Боттас («Мерседес») 6. Эстебан Окон («Форс-Индия») 7. Фернандо Алонсо («Макларен») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Серхио Перес («Форс-Индия») 10. Пьер Гасли («Торо Россо») 11. Нико Хюлькенберг («Рено») 12. Стоффель Вандорн («Макларен») 13. Сергей Сироткин («Уильямс») 14. Шарль Леклер («Заубер») 15. Брендон Хартли («Торо Россо») 16. Маркус Эрикссон («Заубер») 17. Лэнс Стролл («Уильямс») 18. Ромен Грожан («Хаас») 19. Кевин Магнуссен («Хаас») 20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Российский пилот Сергей Сироткин финишировал 13-м в квалификации, в то время как его напарник и одновременно конкурент по команде «Уильямс» Лэнс Стролл стал 17-м. Будем надеяться, что такая стартовая позиция поможет отечественному гонщику заработать первые очки для своей команды.
Гонка начнется в 16:10 мск.
Добрый день, уважаемые любители автогонок! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Монако в «Формуле-1».