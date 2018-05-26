Шведский стол: «Химки» укрепили перевес в серии с «Локо»

Крупное поражение в стартовом поединке серии с «Химками» лишило баскетболистов «Локомотива-Кубань» преимущества собственной площадки в четвертьфинале Единой лиги ВТБ, но в некотором смысле подарило болельщикам южан надежду на положительный исход противостояния. Дело в том, что даже в далеко не самый удачный для себя вечер дружине Саши Обрадовича удалось минимизировать эффективность лидера желто-синих Алексея Шведа — за 35 минут российский защитник смазал 13 из 18 бросков с игры и совершил четыре потери при шести результативных передачах.

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От этого, в совокупности с очевидным преимуществом в трехсекундной зоне, «железнодорожники» должны были оттолкнуться, чтобы закрутить интригу в противостоянии до предела и гарантировать себе еще хотя бы одну домашнюю встречу в рамках плей-офф.

Предпосылок для этого было более чем достаточно — от опыта Обрадовича, умеющего реагировать на неудачи и перестраивать игру «Локо» с акцентом на сильные и слабые стороны противника, до катастрофического показателя в 34,5% реализации бросков в первой встрече.

Атаковать хуже, нежели на старте постсезона, третья команда чемпионата попросту не могла и, очевидно, должна была прибавить в данном компоненте на выезде.

Так и произошло: в дебюте второго матча серии, проходившего в Баскетбольном центре Московской области, «Локомотив-Кубань» организовал рывок 9:2, захватил инициативу и удерживал перевес в два-три владения в течение всей первой половины. Передняя линия гостей во главе с Фрэнком Элегаром здорово подчищала огрехи партнеров и регулярно предоставляла им возможности проводить атаки вторым темпом — таковых набралось в общей сложности 14 (по семь до и после большого перерыва).

Шведу то и дело приходилось сталкиваться с двойной опекой и его продуктивность вновь не поражала воображение. И, что хуже всего для химчан, Алексея не поддерживали партнеры, остававшиеся без присмотра на вражеском периметре. Серии промахов от ролевых исполнителей хозяев позволяли Обрадовичу и дальше бросать все силы на нейтрализацию защитника, до предела усложняя тому жизнь — и шансы «Локо» зацепить важнейшую выездную победу возрастали с каждой минутой.

Впрочем, в своем ритме коллективу из Краснодара удалось провести только две четверти.

Камбэк «Химок» стартовал с трехочковогопопадания Вячеслава Зайцева с сиреной на большой перерыв, а во второй половине «железнодорожники», несмотря на широкую ротацию Обрадовича (сербский специалист использовал каждого из заявленных на встречу 12 баскетболистов), перестали успевать за своими визави в обороне.

Молниеносно исчерпав лимит командных замечаний в третьей четверти, игроки «Локомотива» были вынуждены действовать с оглядкой на то, что любой контакт в бескомпромиссной борьбе за мяч и позицию мог обернуться двумя штрафными в их кольцо. Химчане это послабление почувствовали и провели спурт 21:9, затянувшийся на без малого восемь минут. Остановить его гости смогли лишь после того, как непродолжительный отдых от Георгиоса Барцокаса получил Швед — два попадания Криса Бэбба с периметра отправили команды на заключительный перерыв при равном счете на табло (55:55).

После этого комфортнее себя на площадке чувствовали именно баскетболисты «Химок».

Швед, отчаявшись пристреляться с дальней дистанции, затерроризировал защитные построения Обрадовича сольными проходами, и, набрав 32 очка, остановился в одном попадании от повторения собственного рекорда результативности в рамках Единой лиги ВТБ.

Вовремя включились американские легионеры Барцокаса — прежде всего, бигмэн Малкольм Томас, ставший автором де-факто победного броска на последней минуте основного времени. За всем этим с трибуны БЦМО пристально наблюдал генеральный менеджер клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Делл Демпс, прилетевший в Россию, чтобы понаблюдать за действиями лидера желто-синих, пользующегося спросом за океаном.

Гости изо всех сил старались испортить Алексею важнейшие с точки зрения карьерных перспектив смотрины, но стараний Бэбба, Марди Коллинза и недавно восстановившегося после травмы Дмитрия Кулагина оказалось недостаточно, чтобы перевести встречу в овертайм.

«Локомотив» так и не отпустил участника плей-офф Евролиги в серьезный отрыв, но итоговое поражение «железнодорожников» стоит считать закономерным хотя бы потому, что команда Обрадовича уступала в счете по ходу всей заключительной четверти, позволив Шведу выйти на линию штрафных уже на девятой ее секунде.

Третий поединок самой интересной и бескомпромиссной четвертьфинальной серии Лиги ВТБ состоится в понедельник, 28 мая, на паркете «Химок». И он же может оказаться в ней последним — победа выведет дружину Барцокаса в первый в истории турнира «Финал четырех». Впрочем, если южане продолжат прогрессировать в рамках отдельно взятого противостояния и смогут обернуть в свою пользу проблемы Энтони Гилла со здоровьем, им наверняка удастся зацепиться за грозного противника.

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