Вторая после Путина: Загитовой подарили акита-ину

Начало мечты

«Перед Олимпиадой я была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак породы акита-ину. О такой собаке сняли известный фильм «Хатико». Мне эти собачки сразу понравились», —

рассказывала Загитова в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Фигуристка попросила собаку в качестве подарка от родителей, которые предложили рассмотреть этот вопрос после ее выступления на Олимпиаде.

16-летняя спортсменка заявила о своей любви к домашним животным на весь мир. Дома у Загитовой обитают кошка и две шиншиллы.

«Я с ними разговариваю, рассказываю все, даже то, чем не могу поделиться с родителями. Я знаю, что мои зверюшки никогда меня не предадут. Я понимаю, что они меня понимают.

У меня раньше были собачки — йоркширские терьеры. Они хорошие, но маленькие. А с акита-ину… С ней можно и гулять, не бояться ничего, она будет меня защищать», — делилась мыслями олимпийская чемпионка.

Не дожидаясь, пока родители Алины определятся с подарком, японская Ассоциация по защите собак акита-ину решила незамедлительно исполнить желание фигуристки.

Произошло это в японском городе Одатэ в северной префектуре Акита, где проходит выставка щенков этой породы. Одну из выставочных собак было решено подарить всенародной любимице.

Примечательно, что своего питомца Загитова выбрала сама по фотографии.

«Это девочка, ей два месяца, у нее уже есть имя — Масару («победитель» — «Газета.Ru»). В Японии это мужское имя, но, видимо, для русского слуха оно не вызывает таких ассоциаций, и спортсменка выбрала именно его», — заявил представитель Общества защиты собак акита-ину Такаси Эндо.

Негодование российских фанатов

Радостная новость для фигуристки не вызвала аналогичных эмоций у ее российских поклонников.

«Если честно, то жалко собаку! Конечно, если семья Алины сейчас переедет в Москву, и оба родителя будут с собакой заниматься, а это время и много сил, то да, можно и акиту.

А так, девочке, которая все время проводит на тренировках, и не молодой бабушке, лучше брать даже не таксу, а кого-то типа шпица или йорка», — написал один из пользователей в популярной группе «ВКонтакте», посвященной фигурному катанию.

Другие комментаторы выразили мнение, что данная история была придумана в качестве пиар-акции для собак этой породы.

«Алина сказала, не подумав, про собаку из «Хатико», даже не посоветовавшись с родителями. Если хочешь себе собаку, то будь добр, сам с ней занимайся.

Алина заниматься не сможет. Кто сможет? Бабушка? Пятидесятикилограммовую акиту надо водить на дрессировку и ежедневно активно выгуливать не менее двух часов.

Жалко собаку, вот и все. И родителей, которым теперь собакой заниматься», — продолжил обсуждение один из пользователей.

Несмотря на недовольство со стороны любителей животных, история с японским подарком Загитовой стала событием международного масштаба.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ даже выразил намерение присутствовать на церемонии вручения щенка. Такой шаг японская сторона рассматривала, как возможность продемонстрировать дружественные отношения с Россией.

Однако и здесь не обошлось без критики. Так, в обществе охраны акита-ину не оценили подобное решение чиновников.

«Подарок делает именно наше общество. Я не смогу объяснить его участникам, если окажется, что щенка будет дарить премьер», — приводит агентство Kyodo слова Эндо.

Тем не менее, все вопросы касаемо официальной части церемонии были благополучно разрешены.

Долгожданная торжественная церемония

26 мая в одной из гостиниц Москвы состоялась церемония вручения долгожданного подарка.

Щенка спортсменке передал сам Эндо. На церемонии присутствовал, как и планировалось ранее, японский премьер-министр.

Японский премьер о чём-то поговорил с подаренным Загитовой щенком. #AKITAINU pic.twitter.com/STwpADKJih — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 мая 2018 г.

«Мы рады, что спустя 45 дней, наконец, мы можем передать собаку. Я искренне надеюсь на то, что наша собачка Масару сможет стать символом дружбы между нашими странами», — заявил представитель организации.

Отличительной особенностью Масару является то, что она родилась 23 февраля 2018 года — в день, когда Загитова завоевала золотую медаль в личном турнире одиночниц на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российская фигуристка выразила благодарность за подарок, а также в шутку заявила о том, что вскоре поставит щенка на коньки.

«Сегодняшний день для меня очень волнительный, я хочу сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок, хочу сказать, что вы отдаете акиту-ину в хорошие руки, и я буду очень за ней ухаживать и следить. Спасибо большое», — поблагодарила спортсменка на двух языках: русском и японском.

Японцы не в первый раз преподносят россиянам в качестве подарка акиту.

Первым, кто получил четвероногого друга от японского представительства, стал президент России Владимир Путин.

Губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в 2012 году преподнес главе российского государства щенка в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами.

Путин назвал своего питомца Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта».

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