«Шарапова может обыграть любую соперницу»

— Мария Шарапова добралась до полуфинала турнира в Риме. Ожидали ли вы такого результата от нашей спортсменки?

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— От Марии уже давно ждут таких результатов. В ее команде появился новый тренер (швед Томас Хогстедт — «Газета.Ru»), и это сразу же принесло результат. Шарапова движется в правильном направлении. Было видно, что она уже выходит на пик формы на турнире в Мадриде.

Думаю, что к «Ролан Гаррос» Мария добавит еще.

— В чем конкретно прибавила Шарапова за последние несколько месяцев?

— Здесь я бы рассказала о психологическом желании, которое появляется у теннисиста, когда у него получается то, что хочет тренер. В этом случае начинается прогресс. Спортсмены такого великого масштаба, как Маша, могут переносить все с тренировочного процесса на матчи.

У нее стало получаться играть, в первую очередь, на занятиях, она стала получать удовольствие от того, что делает.

На турнирах в Мадриде и Риме она очень здорово боролась психологически. Мы увидели отголоски прежней Маши, когда она ничего не отдавала просто так и билась до последнего вздоха.

— Четыре из пяти поединков на турнире в Риме у Шараповой были трехсетовыми. Это большая физическая и психологическая нагрузка. Может ли это отразиться негативным образом на выступлении спортсменки в Париже, или, наоборот, такие матчи закаляют ее?

— Тяжелые трехсетовые матчи — это то, что ей нужно. Шарапова относится к категории тех игроков, которые получают удовольствие от борьбы.

В какой-то момент карьеры у нее была просто колоссальная статистика выигранных поединков из трех партий. Это ее действительно закаляет.

Учитывая, что Мария не играет неделю перед «Ролан Гаррос», ей важно было почувствовать этот тяжелый соревновательный ритм. В полуфинальном матче ей не хватило сил. Но в Париже игры будут проводиться через день, и у Шараповой будет достаточно времени для восстановления. Так что все эти сложные поединки прошли для россиянки только со знаком «плюс».

— Какой результат на Ролан Гаррос можно будет признать успешным для Марии?

— Шарапова пять раз побеждала на турнирах «Большого шлема». Поэтому успешный результат для нее — только победа. В остальных случаях может быть неплохо, но все равно не так хорошо, как могло бы быть.

Сейчас полуфинал ей вполне по силам.

Для нее нет непобедимых соперников. Их не было и раньше, просто у россиянки падало качество тенниса, не было большого желания выходить на корт. Сейчас оно появилось. Поэтому единственным хорошим результатом для нее будет победа.

— Каких результатов вы ждете от Дарьи Касаткиной, которая на данный момент является лучшей из россиянок в рейтинге WTA?

— Для нее хорошим результатом будет пройти на вторую неделю турнира (1/4 финала — «Газета.Ru»). В этом году у Касаткиной наметился прогресс. Появился новый тренер (бельгиец Филипп Дехас), который много подсказывает и корректирует игровые моменты именно под ее стиль.

Однако ей может быть тяжело в психологическом плане. Многие молодые игроки испытают проблемы на крупных турнирах, перегорают. Ведущие теннисисты мира готовятся к четырем главным турнирам отдельно.

Я уже не раз говорила о том, что Касаткина — игрок мировой десятки. Но как сложится для нее «Ролан Гаррос» в этом году, сказать сложно. Хорошим результатом для нее будет четвертьфинал.

— Кто еще может из российских спортсменок может удивить?

— Основные ожидания связаны как раз с Касаткиной и Шараповой. Екатерина Макарова не любит играть на грунте, Анастасия Павлюченкова сейчас не стабильна. Елена Веснина лучше выступает в парах.

Кстати, на «Ролан Гаррос» она не будет выступать в тандеме с Макаровой. Удивительные ощущения, конечно. Очень удачный дуэт, столько турниров выиграли… Видимо, какой-то разлад случился у них команде. Жаль конечно. Но, может быть, после того как пара распалась, они в одиночке будут более нацеленно играть и отдавать все силы этому разряду.

Наталья Вихлянцева в последнее время стала лучше играть на грунте. Но основной упор надо здесь делать все же на Касаткину и Шарапову.

— Разрыв Макаровой и Весниной, действительно, стал неожиданностью. Сложно ли им будет добиться успеха в парном разряде с новыми партнершами?

— Да, будет сложно. Хотя Веснина хорошо играет с любыми напарницами и почти всегда далеко доходит на турнирах. Но таких результатов, как с Катей, она не добивалась ни с кем. Сейчас Веснина будет играть с Еленой Остапенко из Латвии, а Макарова с россиянкой Анной Калинской. Но им сложно будет дойти даже до финала.

Печально, конечно, осознавать этот разрыв, но что поделать. Очень сыгранная пара была, многолетний тандем, спортсменки прекрасно знают друг друга.

В три часа ночи их разбуди, и они скажут, кто куда должен бежать, как подстраховывать на корте.

Но взаимоотношения внутри команды тоже должны быть. И если какая-то прохлада внутри команды появилась, то лучше сделать паузу, чтобы потом вновь воссоединиться и заиграть.

— После «Ролан Гаррос» сразу шесть спортсменок могут возглавить рейтинг WTA. Это говорит о невероятной конкуренции в женском теннисе. Можете предложить, у кого наибольшие шансы на победу?

— Всегда к победе ближе всех действующая первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Ей надо подтвердить финал (чтобы сохранить рейтинговые очки, заработанные в прошлом году — «Газета.Ru»).

У нее хорошие шансы, но в матчах с соперницей вроде Шараповой ей тяжело, потому что на турнирах «Большого шлема» она слишком сильно на себя давит. Спортсменка зажимается настолько, что начинает играть пассивно и ее в итоге обыгрывают.

Очевидно, что такие игроки, как Халеп, должны далеко проходить на грунте. Но в нынешней ситуации в женском теннисе может произойти все, что угодно.

— Перейдем к мужской сетке соревнований. Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова недавно сказала, что испанца Рафаэля Надаля могут остановить только серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Согласны с ней?

— Александр Зверев показывает феноменальный теннис на мастерсах, но на турнирах «Большого шлема» у него совершенно не идет игра. Ему пока тяжело выдерживать пятисетовый формат матчей. Не готов он на сто процентов к этому физически.

Джокович вроде возвращается на былые позиции, швейцарец Стэн Вавринка сыграл один турнир и непонятно, в какой он будет форме. Если вспомнить прошлогодний финал, то там был просто «вынос тела» (Вавринка проиграл Надалю со счетом 2:6, 3:6, 1:6).

Давайте называть вещи своими именами.

Когда Рафа играет в свой теннис на грунде, обыграть его очень сложно. Близко к невозможному.

Он придает мячу колоссальные вращения, и никто не может с ними справиться.

Чтобы добавить интриги, я бы выделила еще Джоковича. Но пока конкурентов у Надаля нет.

— Пропускающий турнир Роджер Федерер недавно дал интервью, в котором заявил, что отказался от идеи закончить карьеру сказочным образом. По его словам, необязательно «делать это в статусе первой ракетки мира или после победы на турнире «Большого шлема». Вы считаете такое решение правильным? Ведь, проиграв в последних матчах, можно немного разрушить своим имидж легендарного чемпиона…

— Когда я была маленькой девочкой, я смотрела, как заканчивала легендарная немка Штеффи Граф, выигрывая турниры. Вообще, для любого игрока очень сложно уйти на пике, после выигранного «Большого шлема». В этот момент он понимает, что он лучше остальных, у него еще будут шансы. Эта зависимость от своих побед действует как наркотик. Редко кому удается взять и отрубить это все, чтобы потом больше никогда не вернуться.

Такое часто бывает, правда, в основном в женском туре, что спортсмен пропускает два — три года, а потом возвращается, потому что ему не хватает соревновательного экстрима.

Роджер в любом случае будет великим. И совершенно не важно, когда он закончит. Все будут помнить его победы на турнирах «Большого шлема» и рекорды.

Это как теннисист, которого поймали на допинге, а он вернулся и выиграл крупный турнир. Все сразу же забывают о негативном прошлом. Всегда запоминаются позитивные моменты. Его успехи не затмить ничем.

— Россиянин Андрей Рублев не сыграет на турнире из травмы спины. Чего ждете от его соотечественников Карена Хачанова и Даниила Медведева? Постоянно говорят, что у России в мужском теннисе большое будущее, от ребят ждут успехов на турнирах «Большого шлема», но каждый раз немного не получается…

Это еще хорошо, что они по-прежнему в топ-50 выступают. До них несколько лет никого и там не было. Поэтому порой мы хотим слишком многого.

Хачанову надо подтверждать третий круг. Психологически может быть тяжело, это присуще молодым спортсменам. Карен на грунте играет хорошо, он же долгое время тренировался в Испании.

Россияне молодые, им главное перебороть себя психологически. У них часто шалят нервы. Особенно у Медведева (смеется). Нельзя сказать, что у Даниила грунт — любимое покрытие, потому что он больше любит атакующий теннис. Но я в него верю, потому что он очень яркий и интересный спортсмен.

Рублеву надо набирать после травмы. Но он еще так молод, что у него будет еще много турниров и прекрасных возможностей изменить ситуацию.

Вообще, наша троица еще скажет свое слово. Причем как только один зайдет далеко, другие к нему подтянутся.

Если говорить о конкретном результате на «Ролан Гарросс», то третий-четвертый круг — хороший результат для теннисиста, который находится с тридцатого по пятидесятое место.

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