«Ливерпуль» напоминает «Барселону» лучших времен»

— Какие ожидания у вас связаны с финалом Лиги чемпионов?

Валерий Масалитин, экс-игрок голландского «Витесса», испанского «Бадахоса», чешской «Сигмы», а также ЦСКА и «Спартака»: Нас ожидает очень зрелищный финал Лиги чемпионов. Обе команды не сидят в обороне, а ищут счастье в атаке. Поэтому, нас ждет очень результативный матч.

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Дмитрий Булыкин, бывший футболист голландских «Твента», «Аякса», «Ден Хаага», немецкого «Байера» и Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также московских «Динамо» и «Локомотива»: Ожидания большие. Это же финал Лиги чемпионов, где играют две лучшие команды. Поэтому, надеюсь, что мы увидим красивый футбол и забитые мячи.

— Мадридский клуб может выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Будет ли это довлеть над командой или наоборот, придаст дополнительной мотивации?

В.М.: То, что «Реал» в третий раз подряд играет в финале — это, безусловно, плюс. У команды есть опыт участия в решающих матчах и она знает вкус победы.

Но и «Ливерпуль» предельно мотивирован, много играет в атаку. Кроме того, за английскую команду выступает Мохаммед Салах, который очень много определяет впереди.

Д.Б.: В финале довлеет все: стадион, болельщики, большая ответственность. Мне кажется, что в «Реале» никто не думает о том, что команда может стать чемпионом в третий раз подряд.

— «Ливерпуль» и «Реал» забивают очень много мячей в этом розыгрыше турнира. Стоит ли нам ожидать результативного финала?

В.М.: «Реал» — очень прагматичный клуб.

Если мадридцы забьют, то они будут отсиживаться в обороне. А «Ливерпуль», естественно, всегда будет играть только в атаку.

Д.Б.: Голов много не будет. «Реал» победит со счетом 2:1.

— «Ливерпуль» забил половину своих мячей в первые полчаса матчей. Стоит ли англичанам и сегодня надеяться на быстрый штурм ворот «Реала»?

В.М.: Не думаю, что мерсисайдцы изменят свою тактику. Они будут играть в свой футбол, который им до этого принес результат. Равно как «Реал», английский клуб испытывает проблемы в защите. Поэтому «красные будут искать счастье в атаке.

Д.Б.: Это европейский футбол.

Здесь команды играют на максимальной скорости с первых же минут встречи. «Реал» с «Ливерпулем» сразу включат максимальный темп и могут обменяться голами уже в первом тайме.

— Что можете сказать про дуэль Мохаммеда Салаха и Криштиану Роналду? Кто из них вас больше впечатляет в весенней части сезона?

В.М.: Салах только раскрылся. Египтянин играл эффектно и помог «Ливерпулю» выйти в финал. Однако Роналду стабильно показывает высокий результат на протяжении уже нескольких сезонов.

Вопрос в том, сможет ли лидер «Ливерпуля» продолжать показывать футбол такого высокого уровня, как это делает португалец. Поэтому пока сравнение этих игроков будет не в пользу Салаха.

Однако египтянин сейчас действительно в отличной форме. В этом сезоне он один из претендентов на «Золотой мяч».

Выход «Ливерпуля» в финал — это во многом заслуга Салаха. С ним английский клуб напоминает «Барселону» лучших времен. А Мохаммед — это Лионель Месси, который может забить, а может отдать гениальную передачу.

Д.Б.: Это два выдающихся футболиста. Мне кажется, что они оба забьют в финале. Вообще, их тяжело сравнивать — они оба играют на высочайшем уровне. В Киеве и Роналду, и Салах проявят себя во всей красе.

— Можете оставить прогноз на то, с каким счетом завершится матч?

В.М.: Пять-шесть мячей мы сегодня увидим. Матч будет очень напряженным. Мы увидим своеобразные качели. Скорее всего, будет дополнительное время. Или даже серия пенальти.

Д.Б.: Встреча завершился победой «Реала» со счетом 2:1.

— Как вам Киев в роли города, который принимает финал Лиги чемпионов? Стоило ли проводить матч в стране, где не все стабильно?

В.М.: Тут больше вопрос к организаторам. Почему так получилось, что болельщики обоих клубов начали отказываться от билетов? Непродуманна логистика, многих напугали цены на жилье. Все эти скандалы и драки с участием болельщиков явно не украшают финал. Выражаясь языком спортивных комментаторов, хочется сказать: «Такой футбол нам не нужен».

Нам надо взять на вооружение ошибки Киева и не повторить этого на грядущем чемпионате мира.

Д.Б.: Место финала еврокубков определяется как минимум за год. Когда принималось такое решение, никто не думал о том, что может произойти. Вряд ли что-то можно обсуждать по этой теме. Лучше просто наслаждаться красивой игрой.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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