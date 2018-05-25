Высокие ставки: серия «Химок» и «Локо» в гостях

На домашнем паркете в «регулярке» национального первенства краснодарский «Локомотив» потерпел лишь три поражения. «Железнодорожников» подчиняли своей воле только полномочный чемпион, обладатель второго результата в «гладком» сезоне УНИКС да вечно непредсказуемый «Автодор». Причем максимум, который отгружался в пассив красно-зеленым, равнялся лишь 10 очкам. То бишь величать «Баскет-холл» домом-крепостью для парней Саши Обрадовича было отнюдь не преувеличением.

Однако стоило «Химкам» в середине недели наведаться на Кубань, как миф о неприступности местной арены обратился в прах.

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Блестящая экспозиция с добытым «червонцем» перевеса, волевой перелом на экваторе встречи («камбэк» хозяев прервало соло Алексея Шведа) и изумительный спурт под водительством Чарльза Дженкинса привели к сенсационным финальным цифрам на табло. 79:66 в пользу Подмосковья — это не просто локальный триумф, но и заявка на викторию в серии целиком.

Ведь победа, заработанная на чужой площадке, при формате четвертьфинала 1-2-2 дарит «желто-синим» колоссальное стратегическое преимущество. Которым коллектив Гиоргоса Барцокаса наверняка попробует воспользоваться в стенах баскетбольного центра Московской области.

Понятное дело: сухая цифирь вроде как не отражает надежности игры «Химок» в родных пенатах. Под эгидой Единой лиги они лишь семь раз выступили успешно при дюжине попыток. Однако добавьте к этой статистике расклад битв в Евролиге — и отношение к залу в регионе сразу заискрит куда более яркими красками. Из 16 викторий в «регулярке» парни Барцокаса дома нащелкали девять. Причем в числе поверженных обнаружили себя чемпионы Испании и Литвы, Греции и Сербии, а также будущий триумфатор всего первенства — сам мадридский «Реал»!

Кроме того, под крышей дома своего химчане единственный раз в сезоне обыграли тот самый ЦСКА, который прежде команде никак не давался. Да еще и на стадии плей-офф, где, казалось, столица по всем традиционно идет катком и в кратчайшие сроки оформляет выход в «финал четырех»…

В общем, понятно: выдвигаться в БЦМО с надеждой на легкую прогулку или успех, гарантированный классом, надо быть настоящим утопистом.

«Локо» таковым не является, прекрасно сознавая: домашняя неудача капитально осложнила им путь в решающую фазу турнира. Но объяснять неудачи какими-то внебаскетбольными факторами «железнодорожникам» не резон. Когда реализуешь за вечер всего 34 процента бросков с игры, имеет смысл крепко задуматься о собственном поведении на чужой половине.

Распределении бросковой нагрузки, например, или выборе решений для движения мяча. Впрочем, Обрадович наверняка и на это бы закрыл глаза, продемонстрируй кубанцы фирменную защиту. Вязкую, тягучую, обволакивающую соперника и его лидера. К разочарованию Краснодара, лучший бомбардир «регулярки» довольно часто творил, что хотел. И чуть лучше подойди Швед к конвертации открытых бросков в очки, вопрос о победителе был бы снят задолго до сирены — да еще и с неприличным счетом в придачу. Кроме того, желто-синие, выступавшие без основного центра Томаса Робинсона, еще и щит практически «затащили», что особенно сказалось в заключительной четверти.

Удивила и настырность коллективной защиты химчан, где слаженность подстраховки практически не давала сбоев.

Грамотно загоняя соперника под неудобную руку или в ловушку к блокирующему, гости не только сохраняли кольцо в неприкосновенности, но и готовили собственные быстрые атаки. Их успех окрылял парней Барцокаса не только набранными баллами, но и ощущением эффективности всей системы. Порой такого душевного подъема «Химкам» хватало, чтобы перевернуть самый сложный матч Евролиги. Здесь же вовсе встреча, которая толком даже из-под контроля не уходила. Поэтому оседлав волну, гости быстренько вскарабкались на ее гребень — и уже оттуда обозревали побежденного соперника и свои перспективы на попадание в «финал четырех».

Однако недооценивать «Локо», предварительно уязвив его самолюбие, подобно смерти. Ведь те же матчи Еврокубка показывают: парни Обрадовича не сдаются вплоть до финальной сирены — и даже малейшую слабину визави способны определить точкой опоры, чтобы перевернуть мир. Йонас Мачюлис с Джо Рэгландом явно не каждый вечер будут давать «1 из 6» с периметра, а суммарные «5 из 17» со средней Кулагина да Коллинза — слишком редкое явление, чтобы повториться два матча кряду. Посему куда резонней предположить преображение «Локо» в лучшую сторону.

Собственно, это обещал и наставник, понимающий: 0-2 со следующей игрой в Химках — слишком мрачный расклад для финалиста Еврокубка.

Так что ждем знатного перфоманса обеих команд и многочисленных джокеров из рукавов главных тренеров. Встреча пройдет 26 мая и начнется в 17.45 по московскому времени.

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