Чемпионка Европы умерла от рака

25 мая в Берлине ушла из жизни двукратная чемпионка Европы по плаванию из Германии Даниэла Самульски. Спортсменка не дожила неделю до своего 34-го дня рождения.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание брюшной полости. В связи с болезнью, которая начала прогрессировать в 2011 году, спортсменка была вынуждена завершить карьеру.

Даниэла Самульски родилась в столице Германии 31 мая 1984 года. Еще в раннем детстве она начала заниматься плаванием, проявив уже в этом возрасте универсализм.

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Уже во время профессиональной карьеры спортсменка соревновалась вольным стилем, баттерфляем и на спине, специализируясь в основном на коротких дистанциях.

Самульски была многократной чемпионкой Германии как в личных дисциплинах, так и в эстафетах.

Главными спортивными достижениями пловчихи были две золотые медали на чемпионатах Европы, завоеванные в 2006 и 2010 годах в эстафетных командах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем соответственно.

Также в эстафетной команде 4х100 метров вольным стилем Самульски завоевала бронзу на чемпионате Европы-2010, а также серебряную награду на чемпионате мира в Риме в 2009 году.

Тот мировой форум вообще сложился для Самульски удачно – она выиграла еще две награды. Индивидуальное серебро на 50-метровке на спине и бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м.

Универсальность немки подчеркивают завоеванное в 2002 году серебро чемпионата Европы на 50-метровке баттерфляем и второе место на ЧЕ-2010 на той же дистанции, только на спине.

Дважды Даниэла поднималась на пьедестал почета и на континентальных первенствах на короткой воде, и оба раза речь шла об эстафетных гонках. В 2008 году в Риеке Германия с ней в составе взяла серебряную медаль в комбинированной эстафете 4х50, а через год в Стамбуле финишировала с бронзой в 4х50 вольным стилем.

На счету Самульски есть два мировых рекорда на дистанции 50 метров на спине. Первое достижение она установила на национальном чемпионате, проплыв в родном Берлине дистанцию за 27,61 с.

Уже на чемпионате мира в Риме немка сама же побила свое достижение, проплыв свой полуфинал за 27,39 с.

Впрочем, всего три минуты спустя будущая серебряная медалистка Лондона-2012 россиянка Анастасия Фесикова (тогда – Зуева) улучшила этот результат на 0,1 с во втором полуфинале.

Самульски дважды принимала участие в Олимпийских Играх. Дебютировала на главных стартах четырехлетия она в 2000 году в Сиднее, где заняла только седьмое место в своем предварительном заплыве в соревнованиях на стометровке баттерфляем.

В эстафете 4х100 метров вольным стилем она в составе сборной Германии заняла самое обидное четвертое место, отстав от финишировавшей третьей шведской команды на 0,1 с.

При этом Самульски выступала в полуфинале, а в четверку, соревновавшуюся в финальном заплыве, не попала.

Пропустив Игры-2004 в Афинах, Самульски отобралась на Олимпиаду 2008 года в Пекине. Там на стометровке баттерфляем она финишировала в своем предварительном заплыве на восьмом, последнем месте, не попав в полуфинал.

Сборная Германии в эстафете 4х200 вольным стилем, где Даниэла плыла на третьем этапе, не сумела пробиться в финальную восьмерку, показав в полуфинале 12-е время.

Самульски была военнообязанной и служила в Бундесвере в земле Варендорф. В 2007 году она завоевала золото на стометровке вольным стилем и два серебра на других личных дистанциях Всемирных военных игр в Хайдарабаде.

В начале 2011 года Самульски была вынуждена в возрасте 26-ти лет закончить свою профессиональную карьеру из-за обнаружившегося у нее онкологического заболевания брюшной полости.

Спортсменка боролась с болезнью, успела выйти замуж, сменив фамилию на Швинке, родить ребенка, но умерла 25 мая 2018 года.

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