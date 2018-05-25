Его ненавидела вся Америка: Трамп помиловал боксера

Президент США Дональд Трамп принял решение реабилитировать знаменитого боксера Джека Артура Джонсона, осужденного в начале XX века за перевозку женщины из одного штата в другой «в аморальных целях».

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Джонсон являлся первым темнокожим чемпионом мира в самой престижной категории — супертяжелом весе.

Белое сообщество Америки весьма негативно воспринимало успехи афроамериканца, который побеждал одного соперника за другим с издевательской усмешкой,

успевая по ходу встречи еще и комментировать происходящее (этакий предшественник Мохаммеда Али, порхающего, как бабочка, и жалящего, как пчела).

Раздражающий всех «Артурчик», как ласково называли высоченного боксера фанаты, подвергался самым невероятным обвинениям со стороны правоохранительных органов, а из-за «незаконной перевозки женщины» даже был приговорен к тюремному заключению на один год и один месяц. Жюри присяжных, принимавшее решение о виновности Джонсона, состояло полностью из белых людей.

О нелегкой судьбе первого темнокожего чемпиона Трампу поведал известный актер Сильвестр Сталлоне, который прославился благодаря роли боксера Рокки Бальбоа.

«Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона!» — написал президент США в своем твиттере.

Возможно, этот жест был сделан Трампом в целях повышения своей популярности среди темнокожего населения страны. Так или иначе, Джонсон действительно был выдающейся личностью в мире бокса и заслужил того, чтобы его вспоминали добрым словом.

Сын двух рабов, которые поколениями жили в неволе, начал постигать основы бокса самостоятельно параллельно с выполнением самых разных работ — от посудомойщика до помощника в доках при починке кораблей.

В 16 лет будущий чемпион впервые вышел на ринг. При весе 88 кг его рост составлял 186,5 см — такие данные позволяли уроженцу техасского городка Галвестон сохранять силу удара и ловкость одновременно.

Неудивительно, что Джонсон начал одерживать победу за победой. Спустя три года после дебюта он уже перешел на профессиональный уровень. Первый бой в профессионалах получился громким: «Артурчик» с ходу нокаутировал соперника.

Сделав себе имя в мире бокса, Джонсон загорелся идеей стать первым темнокожим чемпионом мира, однако белые спортсмены отказывались от поединка с ним, считая, что это оскорбляет их достоинство.

Единственной возможностью провести желанный бой было организовать его за пределами Америки.

К удаче Джонсона, чемпионом мира в супертяжелом весе стал тогда канадец Томи Бернс. Он, как и американские предшественники, довольно долго отказывался от боя с «Артурчиком»,

и причиной для этого служил не только цвет кожи, но и банальное превосходство соперника в физическом плане: афроамериканец был выше на 14,5 см.

Не желая откровенно избегать трудного боя, Бернс потребовал себе гонорар в $30 тыс. — немыслимые деньги по тем временам. Расчет был очевиден: Джонсон не достанет такую сумму, и поединок не состоится.

Однако предприниматель Хью Макинтош решил проспонсировать ажиотажное противостояние, считая, что заработает на нем гораздо больше. Забегая вперед, можно сказать, что бизнесмен не прогадал.

Поединок состоялся 26 декабря 1908 года в австралийском Сиднее. Недешевые билеты на этот бой купили 20 тыс. человек, а еще 30 тыс. слонялись возле открытого стадиона, залезая на деревья в попытке увидеть хоть кусочек происходящего.

После нескольких стартовых раундов Джонсон уже так избил соперника, что все его лицо залила кровь.

«Гигант из Галвестона» явно мог завершить бой раньше, но продолжал намеренно изматывать оппонента, отпуская саркастические замечания в его сторону и время от времени намеренно открывая свой живот: «Можешь бить в него сколько угодно!»

Зрители даже начали просить рефери остановить поединок, однако арбитр не сжалился над Бернсом. В итоге в 14-м раунде уже вмешалась полиция, остановив откровенное избиение.

Так Джонсон официально стал первым темнокожим чемпионом мира в истории. Его победу и то, в каком стиле она была добыта, критиковали очень многие.

Известный писатель Джек Лондон был так раздосадован триумфом дерзкого афроамериканца, что тут же призвал великого чемпиона в отставке Джеймса Джеффриса возобновить карьеру, чтобы поставить выскочку на место.

«Это было что угодно, но только не бой. Просто безнадежное зрелище.

Огромный танцующий эфиоп просто игрался с маленьким и беспомощным белым парнем. Это было противостояние пигмея и колосса.

И только одна вещь сейчас по-настоящему важна. Джеймс Джеффрис должен покинуть свою ферму, вернуться на ринг и выбить Джонсону его золотые зубы. Решение за тобой, Джефф! Репутация белого человека должна быть спасена», — писал Лондон в своей статье для New York Herald.

Джеффрис внял призыву писателя и начал активно тренироваться, чтобы оспорить титул Джонсона. Американец тут же получил негласное звание «большой белой надежды США», однако оправдать его не сумел.

4 июля 1910 года в штате Невада он уступил темнокожему «гиганту» прямо в День Независимости, сначала побывав в нокдауне, а затем проиграв в 15-м раунде техническим нокаутом.

После этого триумфа Джонсона по всей Америке прокатилась волна расистских погромов, но уже ничего было не изменить: «Артурчик» снова оказался на голову сильнее своего оппонента.

За этот бой афроамериканец получил $120 тыс. Разбогатев, он всю оставшуюся жизнь активно демонстрировал свой изменившийся социальный статус и старался попрать расовые предрассудки, заключая один брак за другим с белыми женщинами (в ту пору это было запрещено в Америке).

Дорогие машины, меха, вызывающее поведение (превысив скорость, Джонсон однажды дал полицейскому $50 вместо $25, заявив: «Обратно поеду этой же дорогой») — все это еще больше раззадоривало американскую публику.

Скорее всего, именно по этой причине в 1913 году его осудили за «аморальную» перевозку женщины из штата в штат и заставили провести какое-то время за решеткой. Однако это нисколько не повлияло на характер чемпиона, и он продолжил боксировать после освобождения.

Свой последний бой Джонсон провел только в 60 лет.

А в 68 он скончался, но не в своей постели от сердечного приступа, а в автокатастрофе, несясь на полной скорости в шикарной машине.

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