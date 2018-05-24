УЕФА раскрыл карты: Стамбул вновь примет финал Лиги чемпионов

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Киеве, было принято решение отдать финал Лиги чемпионов-2020 турецкому Стамбулу. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка.

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Решение исполкома УЕФА вызвало немало противоречий, однако оказалось весьма ожидаемым. Заявочная кампания претендентов на проведение финала главного турнира УЕФА началась 22 сентября 2017 года. Желающие должны были подать заявки не позднее 31 октября. По итогам кампании, претендентами на проведение финала Лиги чемпионов в 2020 году стали две арены — Олимпийский стадион в Стамбуле и «Да Луж» в португальском городе Лиссабон, который уже принимал финал самого престижного клубного турнира Европы в 2014 году. Выбор был сделан в пользу турецкой площадки.

Стадион имени Ататюрка был открыт в 2002 году. Максимальная вместимость спортивного сооружения составляет 76 тысяч зрителей. В 2005 году на поле Олимпийской стадиона Стамбула уже проходил финал Лиги чемпионов. В невероятно драматичном матче английский «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти одолел итальянский «Милан», уступая после первого тайма с разницей в три мяча.

Стоит отметить, что Стамбул примет турнир, проводимый под эгидой УЕФА, второй год подряд. В 2019 году в крупнейшем городе Турции состоится матч за Суперкубок УЕФА, который пройдет на стадионе «Водафон Арена».

О том, что домашняя арена «Бешикташа» примет один из финалов турниров УЕФА, стало известно еще в сентябре 2017 года. Вместимость стадиона составляет 43 тысячи человек. Спортивный комплекс после реконструкции был открыт в 2016 году.

Повышенное внимание к стадионам в Турции вызвано желанием страны провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году. За проведение европейского национального первенства турки поспорят с заявками Германии, Нидерландов и Эстонии (последняя рассчитывала на поддержку России).

OFFICIAL: The 2019/20 #UELfinal will be held in the Arena Gdask in Poland pic.twitter.com/m88F9aNVRY — UEFA (@UEFA) 24 мая 2018 г.

Финал Лиги Европы в польском Гданьске стал большой неожиданностью для большинства специалистов. Арена Евро-2012 «Энерга Гданьск» соперничала с португальским стадионом «Драгау». Польская арена отличается от конкурента современностью, однако после домашнего европейского первенства, которое было шесть лет назад, ей не приходилось принимать крупных турниров международного уровня. Вместимость главного стадиона Гданьска составляет 43 тысячи человек. Арена является домашним стадионом клуба «Лехия», который в прошедшем сезоне занял 13 место в национальном первенстве Польши.

#UEFAExCo BREAKING: The Estбdio do Dragгo in Porto will host the 2019/20 UEFA Super Cup pic.twitter.com/vbrn83TFUA — UEFA (@UEFA) 24 мая 2018 г.

Традиционный матч между победителями двух главных турниров УЕФА в рамках Суперкубка сезона-2019/20 состоится в Порту на стадионе «Драгау». Для португальской арены опыт проведения крупных европейских турниров отнюдь не является новым. Домашний стадион «Порту» регулярно принимает матчи разных стадий Лиги чемпионов, а в 2005 году на арене состоялся финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА. В решающем матче московский ЦСКА одолел португальский «Спортинг» со счетом 3:1. Помимо места для крупных спортивных событий, «Драгау» является популярной музыкальной площадкой.

Стадион стал главной ареной для выступления таких коллективов, как Rolling Stones и Coldplay.

Однозначно можно сказать, что тройка стадионов сезона-2019/20 сможет посоперничать по антуражу с аренами, которые примут финалы главных европейских футбольных турниров уже через год.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде на новом стадионе футбольного клуба «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».

Вместимость арены составляет 68 тысяч человек. Спортивное сооружение было открыто в 2017 году. 1 апреля 2018 года на стадионе впервые прошел финал Кубка Испании, в котором «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:0.

Финал следующего розыгрыша Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку, общая вместимость которого 69 870 человек. 12 июня 2015 года на нем состоялась церемония открытия первых Европейских игр, а 28 июня — церемония закрытия. Также в рамках Игр на стадионе проходили соревнования по легкой атлетике.

Для столицы Азербайджана это будет первый опыт проведения крупного футбольного мероприятия в преддверии матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые также пройдут в Баку.

The 2019/20 UEFA Women's Champions League final will be held at the Austria Arena, Vienna pic.twitter.com/AWtS8EYhaX — UEFA (@UEFA) 24 мая 2018 г.

Помимо мест проведения главных мужских турниров УЕФА, на исполкоме рассказали о женском финале сезона-2019/20. Главный матч Лиги чемпионов среди женщин пройдет в Вене на стадионе «Аустрия Арена».

Напомним, что финальный матч мужской Лиги чемпионов текущего сезона между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая в столице Украины. Начало встречи в 21.45 мск.

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