«С открытым сердцем»: как сборная России готовится к ЧМ-2018

Прошел четвертый день тренировочного сбора в австрийском Нойштифте, в рамках которого сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу. Тренировка началась в 11.30 мск.

Вновь в общей группе отсутствовал нападающий «Краснодара» Федор Смолов. 28-летний форвард проходит восстановление после травмы колена.

Смолов работал по индивидуальной программе: сначала разминка в тренажерном зале, а затем непродолжительные пробежки.

Меню для Федора Смолова на сегодня:

Велосипед - 20 минут

Резиновые амортизаторы - 30 минут

Гладкий бег - 2 серии по 6 минут pic.twitter.com/p6Apq3Vc8u — Сборная России (@TeamRussia) 24 мая 2018 г.

К счастью, есть и радостные новости из стана подопечных Станислава Черчесова. В общей группе с полной нагрузкой тренировались полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба. Со вторника Дзагоев и Дзюба готовились со всей командой, но с ограничениями.

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О том, насколько тяжелым был очередной день на сборах, рассказал полузащитник национальной команды и московского «Локомотива» Антон Миранчук, который после занятий вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы.

«Сегодня была хорошая работа — игровая, интенсивная, плотная. До этого были занятия более нагрузочные, где надо было подышать и потерпеть. Сейчас переходим больше в игровой тонус», — сказал Миранчук. Также 22-летний россиянин поведал и о том, чем занимается в свободное от тренировок время. По его словам, свой досуг он тратит на отдых.

«Мне нравится книга «Портрет Дориана Грея», мама посоветовала. Да, могу поиграть и в приставку, но это уже надоело. Сейчас вожу на сбор больше книг, меньше уделяю время приставке, потому что хочется спокойного отдыха», — рассказал полузащитник «Локо».

К слову о внетренировочном времени: сегодня сборная России провела командную фотосессию перед домашним чемпионатом мира.

Также стал известен официальный девиз российской дружины перед мундиалем. Звучит он следующим образом: «Играй с открытым сердцем».

Данный слоган был выбран болельщиками в ходе голосования, которое было размещено на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), и именно он будет написан на командном автобусе. Среди вариантов были предложены такие девизы, как «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Выбранный лозунг оценил вратарь российской сборной и казанского «Рубина» Сослан Джанаев.

«Слоган, думаю, полностью соответствует российскому менталитету, он характеризует нашу нацию»,

— подчеркнул голкипер.

Сам Джанаев тренируется наравне со всеми, несмотря на то что перед сборами Черчесов сообщил об имеющейся у вратаря травме.

Кроме того, футболисты сборной России поучаствовали в записи видеоролика, в котором они поприветствовали все страны-участницы предстоящего мирового первенства. В видео россияне надели на себя игровые майки разных сборных, которые приедут этим летом в Россию. Так, вратарь ЦСКА и капитан российской команды Игорь Акинфеев вышел в футболке с фамилией Мануэля Нойера, который попал в расширенную заявку сборной Германии на ЧМ-2018, а натурализованный бразилец Марио Фернандес оделся в цвета своей родной страны.

На сборах в Нойштифте российская команда пробудет до 28 мая включительно. После этого подопечные Станислава Черчесова отправятся Инсбрук, где 30 мая проведут контрольный матч со сборной Австрии. На следующий день россияне вернутся в Нойштифт, чтобы провести небольшую тренировку перед вылетом в Москву.

Также стоит напомнить, что перед началом чемпионата мира — 2018 у российской команды запланирована еще одна товарищеская встреча: 5 июня национальная сборная сыграет с Турцией на стадионе «ВЭБ Арена».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Команда Черчесова сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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