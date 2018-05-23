Новый «Арсенал»: Эмери вместо Венгера

Информация о возможном назначении Унаи Эмери в лондонский «Арсенал», находившийся в поиске нового наставника с того момента, как об уходе по окончании сезона объявил возглавлявший команду 22 года Арсен Венгер, впервые появилась 21 мая.

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Ранее Эмери, уволенный из французского «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона, считался кандидатом на аналогичный пост в другом клубе АПЛ – «Вест Хэме».

Интересно, что сначала информацию о назначении в «Арсенал» в ночь на 23 мая, очевидно по ошибке, опубликовал официальный сайт самого испанского тренера. Там же была цитата специалиста, который отметил, что «счастлив стать частью семьи «канониров».

Позже новость была удалена, а сам сайт тренера стал недоступен. Впрочем, официальное объявление со стороны «Арсенала» подоспело уже утром.

Испанский тренер подписал, как ранее сообщали британские СМИ, трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 5 млн фунтов в год.

Свою тренерскую карьеру Эмери начал в клубе «Лорка», где заканчивал как футболист. В первый же год ему удалось поднять команду из Сегунды Б в Сегунду, после чего там «Лорка» заняла пятое место, а Унаи отправился работать в «Альмерию».

С «Альмерией» баск с ходу прорвался из Сегунды в Примеру, занял там восьмое место и ушел на очередное повышение – в «Валенсию».

«Летучие мыши» под руководством специалиста трижды за четыре сезона попадали в Лигу чемпионов, но ни разу не смогли подняться выше третьего места в чемпионате. Лучшим достижением команды в еврокубках был полуфинал Лиги Европы после вылета на групповой стадии из главного клубного турнира Европы.

Покинув «Валенсию», в сезоне-2012/13 Эмери возглавил московский «Спартак», который через сложнейшее двухматчевое сражение в квалификации с турецким «Фенербахче» вывел в Лигу чемпионов.

25 ноября 2012 года испанец был уволен из «Спартака» сразу после поражения в 17-м туре от московского «Динамо» со счетом 1:5. Президент красно-белых Леонид Федун объявил игрокам об отставке специалиста сразу после игры прямо в раздевалке команды, а в микст-зоне прозвучала уже ставшая легендарнаой фраза на тот момент нападающего «Спартака» Артема Дзюбы: «Спросите у нашего тренеришки».

Неудача в России не повлияла на карьеру Унаи, и уже зимой он возглавил на родине «Севилью», которую трижды подряд затем приводил к победе в Лиге Европы.

Логичным повышением для специалиста стал переход в французский «ПСЖ», мечтающий об успехах на международной арене.

Этого парижанам под руководством Эмери добиться не удалось. Дважды команда вылетала в 1/8 финала Лиги чемпионов, сначала упустив добытое дома преимущество в четыре мяча в противостоянии с «Барселоной», а на следующий год не сумев пройти мадридский «Реал».

При этом в первый год во Франции испанец проиграл и национальный чемпионат дерзкому «Монако». Реабилитировался он в текущем сезоне. При этом под руководством Унаи «ПСЖ» не проиграл за два сезона ни одного национального кубкового турнира, завоевав по два титула обладателя Кубка страны, Кубка лиги и Суперкубка Франции.

Все это не спасло тренера от увольнения, и с нового сезона руководить Неймаром (если тот, конечно, не уйдет в «Реал») и Ко будет немец Томас Тухель.

«Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов. «Арсенал» известен и любим во всем мире за свой стиль игры, акцент на молодых игроков, фантастический стадион и за то, как работает клуб. Рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории «Арсенала», — цитирует официальный сайт «канониров» своего нового тренера.

— Я встретил Стэна и Джоша Кронке, очевидно, что у них большие амбиции, они стремятся к успеху в будущем. Очень рад тому, что мы можем сделать вместе, и надеюсь создать для каждого, кто любит «Арсенал», особые моменты и воспоминания».

Эмери предстоит начать новую эру в истории «Арсенала», который 22 года жил под руководством Арсена Венгера, выигравшего за это время три чемпионских титула АПЛ, включая сезон без поражений-2003/04.

Под руководством знаменитого француза «канониры» завоевали семь Кубков и столько же Суперкубков Франции, а также по разу доходили до финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сам Венгер не собирался покидать пост, однако вынужден был объявить об уходе по окончании сезона под давлением руководства клуба и достаточно большой группы болельщиков, уже несколько лет требовавших его отставки.

В последние годы «Арсенал» не только не мог составить во внутреннем чемпионате конкуренцию в борьбе за чемпионство, но не попадал и в Лигу чемпионов. Именно два года без главного клубного турнира Европы, очевидно, и решили судьбу Венгера.

Интересно, что фаворитами на пост в красно-белом лондонском клубе считались бывшие подопечные француза Микель Артета, работающий помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», и Тьерри Анри.

В итоге руководство «Арсенала» так и не решилось назначить бывших звездных футболистов клуба, а ныне молодых тренеров на столь ответственную должность, доверив пост славящемуся своим тактическим мастерством, а также умением выступать в кубковых турнирах Эмери.

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