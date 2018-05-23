«Локо-Кубань» против «Химок»: битва за Евролигу

Встреча подмосковных «Химок» с кубанским «Локо» в нокаут-раунде Единой лиги ВТБ — пожалуй, самая интригующая из всех четвертьфинальных. Ведь к барьеру сходятся коллективы, которые последние годы реальнее всего претендовали на свержение столичного ЦСКА с национального трона. Желто-синие и вовсе разок сподобились это сделать — благодаря триумфу-2011 под руководством Римаса Куртинайтиса они остаются единственной дружиной, взобравшейся на вершину Единой лиги ВТБ в обход армейцев. «Железнодорожники» же несколько раз были близки к доведению революции до ума. Но даже в сезон, когда кубанцы примерили бронзу Евролиги, в локальных разборках гегемон превзошел претендента.

К слову, та континентальная сенсация красно-зелеными творилась под началом Гиоргоса Барцокаса — нынешнего рулевого химчан. Соответственно, визит грека в гавань, некогда родную, обретает дополнительный эмоциональный окрас.

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Не секрет, что красно-зеленые до сих пор не могут простить коучу уход в «Барселону» — летом 2016-го эллин изменил россиянам с каталонцами, хотя половину межсезонья обещал продолжить сотрудничество. Однако специалисту нынче на сантименты плевать. Ведь в перспективе Барцокас надеется не просто преодолеть кубанский барьер, а добраться до главного матча финала четырех. Ведь в нем высока вероятность встретиться с ЦСКА.

А значит не просто поспорить за титул, но и удержать «Химки» в Евролиге. Напомним, в нынешнем сезоне желто-синие выступили там выше всяких похвал: несмотря на эпидемию травм, косившую команду, они впервые в истории выбрались в плей-офф. А там едва не прыгнули выше головы, зарубившись с все тем же ЦСКА.

«Локо», к слову, не менее здорово провел континентальную кампанию. Коллектив Саши Обрадовича вплоть до финала шел по турниру, выжигая все вокруг напалмом. Но на решающей стадии «железнодорожников» ждало болезненное разочарование: после 20-0 на всем пути следования они сошли с рельсов во встрече с «Дарюшшафакой» Дэвида Блатта.

Экс-наставник сборной России лишил Краснодар трофея и прямой путевки в Евролигу. А потому в грядущей битве кубанцы лелеют те же мысли, что и «Химки»: четвертьфинал, полуфинал — и свидание с ЦСКА, возвращающее дружину в пул лучших команд старого света на международной арене.

Закручивает интригу до предела и то, что команды полярны по своим ключевым доминантам. «Локо» старается максимально закрыться в защите — на просторах Единой лиги «железнодорожники» лучше всех разрушают (всего 73,1 пропущенных очка за вечер). Тогда как в рядах «Химок» правит бал самый результативный баскетболист турнира — как внутреннего, так и международного.

Доказательством тому вручение Алексею Шведу на минувшей неделе награды лучшему бомбардиру Евролиги. Защитник стал первым россиянином, который удостоился трофея имени Альфонсо Форда. И в грядущей битве свои 22 очка в среднем за поединок «Локо» наверняка попробует отгрузить.

Любопытно и приватное соотношение сил при относительно общем паритете: 17 побед в «гладком» сезоне у Кубани против 13 у Подмосковья. Оба свидания в ходе «регулярки» остались за коллективом Обрадовича. В родных стенах Краснодар разгромил соперника 93:78, а на выезде взял верх труднее — 83:90. Тем не менее из 16 матчей, сводивших коллективы к барьеру Единой лиги аж 11 остались за желто-синими. Причем стороны дважды проверяли друг друга на прочность на стадиях плей-офф — и там также Подмосковье диктовало визави свои условия.

В сезоне-2014/15 полуфинал до трех побед желто-синие выиграли, отдав сопернику лишь встречу. А годом позже в аналогичном формате на стадии четвертьфинала и вовсе уничтожили оппонента всухую. Тревожная статистика для «Локо», согласитесь. Особенно если вспомнить, что ошибок нокаут-раунд турнира обычно не прощает даже тем, кто имеет преимущество домашней площадки…

Помимо последней за Кубань также — перевес в антропометрии. Передняя линия у Краснодара очевидно фактурней и колоритней. А потому давление в «краске» — вполне себе фактор для определения тактических приоритетов Обрадовича. «Химки» же наверняка ответят мобильностью задней линии, где универсализм исполнителей вызывает истинное восхищение. Тем паче, что с высокорослыми исполнителями у Подмосковья вновь беда: из-за проблем с голеностопом коллективу не поможет Томас Робинсон. Также, по словам Барцокаса, участие еще трех баскетболистов в серии под вопросом. Это, конечно, всерьез подрывает дееспособность «Химок», но уж точно не перечеркивает их шансы на победу. Ведь в сезоне желто-синие уже многократно доказали, что способны удивлять публику даже без ключевых исполнителей в обойме.

Добавим, что поединок представляет интерес и для любителей баскетбола, ценящих российских игроков. В составе обеих команд достаточно доморощенных ребят, способных изменить ход серии.

Даже на фоне крутых легионеров Хвостов с Кулагиным выглядят для модели Обрадовича системообразующими исполнителями. Тогда как Барцокас ближе к концу сезона все активнее включает в микс к старожилу Вяльцеву еще и Зубкова с Зайцевым. Добавьте сюда Моню, Ильницкого, Бабурина, Антипова, Ивлева — и хорошее настроение вам точно обеспечено. Ведь в паре будет возможность поболеть не только за свою команду, но и за «своих» игроков.

Где и когда

Матч №1. Россия, Краснодар, «Баскет-холл». 23 мая, 19:00 (19:00 Мск)

Матч №2. Россия, Химки, БЦМО. 26 мая, 17:15 (17:15 Мск)

Матч №3. Россия, Химки, БЦМО. 28 мая, 19:00 (19:00 Мск)

Матч №4 (если потребуется). Россия, Краснодар, «Баскет-холл». 31 мая

Матч №5 (если потребуется). Россия, Краснодар, «Баскет-холл». 2 июня

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