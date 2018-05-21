Новый биатлон: Хованцев и Польховский вернулись в сборную

21 мая в Москве состоялось первое заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) после избрания его президентом Владимира Драчева.

Реклама

По итогам заседания назначения на посты старших тренеров мужской и женской команды получили Анатолий Хованцев и Валерий Польховский соответственно. При этом первый стал и главным тренером всей национальной сборной.

Как сообщает «Чемпионат»,

Хованцев и Польховский получат в свое распоряжение полномочия по управлению всей вертикалью сборных страны — от национальных команд до резервных, включая молодежный и юниорский составы.

Оба специалиста уже работали в сборной России ранее. 68-летний Хованцев был старшим тренером молодежных команд еще в СССР, а с 1992 по 1998 годы возглавлял национальную команду России.

После этого он работал старшим тренером в сборных Финляндии, Эстонии и Украины, вернувшись в июне 2010 года в качестве наставника женской команды России.

Проработал на этом посту Хованцев менее сезона и был уволен уже в марте 2011 года прямо во время провальной эстафетной гонки женской сборной России на чемпионате мира по биатлону на тот момент президентом СБР Михаилом Прохоровым.

В послужном списке Хованцева есть Орден Почета за высокие спортивные достижения на зимней Олимпиаде 1994 года.

64-летний Польховский также начал свою тренерскую карьеру во времена Советского союза и, например, подготовил олимпийского чемпиона Сараево-1984 Сергея Булыгина.

С 2001 по 2007 годы он работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла своих самых больших успехов в истории.

В сезоне-2011/12 Польховский был возвращен при Михаиле Прохорове в главную команду страны причем на должность главного тренера всей сборной, однако по окончании сезона был уволен.

В 2013 году Польховский работал в качестве консультанта Прохорова при подготовке к домашней Олимпиаде в Сочи.

Среди полномочий, которыми наделен Валерий Польховский, были участие в формировании тренерского состава и состава национальной сборной на предсезонную подготовку, экспертная оценка тренировочных планов, а также кураторство специальных проектов к Играм-2014.

«В мужскую и в женскую команды войдут по восемь спортсменов», – рассказал агентству ТАСС Хованцев после своего назначения.

Напомним, что ранее только что избранный президент СБР Владимир Драчев говорил, что против самоподготовки лидера сборной России Антона Шипулина и предпочтет, чтобы тот работал вместе с командой в единой группе. При этом Драчев добавил, что открыт к диалогу со спортсменом.

«Сегодня мне позвонил Владимир Драчев и предложил такой вариант. Мы его коротко обсудили, нашли понимание, и я дал согласие.

Можем ли мы уже в следующем сезоне бороться за медали? Сейчас сложно говорить, надо внимательно разобраться в ситуации, определиться с командой, а после строить планы. По крайней мере, надо выстроить нормальную работу, чтобы каждый спортсмен смог повысить свой результат, — приводит ТАСС слова Польховского.

— Надежда умирает последней. Мы сделаем все, чтобы поднять на более высокий качественный уровень российский биатлон», – добавил он».

Ожидается, что составы мужской и женской сборных России будут сформированы и утверждены правлением СБР позднее.

При этом журналист белорусского агентства «Спутник» Руслан Васильев опубликовал 21 мая информацию, что несколько российских биатлонисток, чьи имена пока остаются в секрете, уже работают в Раубичах со сборной Белоруссии и рассматривают вариант смены спортивного гражданства.

«В эти дни в Раубичах, где проходит сбор нашей женской команды, к тренировкам подключались несколько российских биатлонисток, которые рассматривают вариант смены спортивного гражданства.

Переговоры идут, они в разгаре, но все хотят дождаться опубликования российских списков спортсменок, которых привлекут к централизованной подготовке. Это произойдет со дня на день. С тренерами национальных команд в России обещали определиться не позднее вторника», — написал журналист.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».