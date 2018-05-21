«Анжи» и другие: как фавориты вылетали из РФПЛ

Стыковые матчи между 13-м и 14-м клубами РФПЛ против четвертой и третьей команд ФНЛ за право на следующий сезон выступать в элите впервые были сыграны в 2012 году. В то время российский футбол переживал большие перемены, главной из которых был переход на систему «осень-весна». И если новый формат календаря до сих пор является предметом серьезных дискуссий, то переходные встречи явно пришлись по душе болельщикам.

Реклама

После изменения регламента концовки сезонов однозначно стали интереснее. Обезопасившиеся от вылета команды РФПЛ из нижней части турнирной таблицы не расслабляются в последних турах, а лидеры ФНЛ имеют больше шансов прорваться в элиту.

С появления правила было проведено уже 14 противостояний. Пять раз победу в них одерживал клуб, который выступает дивизионом ниже.

«Газета.Ru» рассказывает о матчах, где проваливался фаворит.

Сезон 2017/2018. Аленичев написал историю Красноярска

В последний раз клуб РФПЛ лишался прописки в элите 20 мая 2018 года. Махачкалинский «Анжи» в 30-м туре завершившегося сезона избежал прямого вылета, опередив на финише в заочной борьбе «Тосно».

«Енисей», напротив, до последнего претендовал на «чистое» попадание в элиту со второго места, но пропустил вперед самарские «Крылья Советов».

Красноярский клуб штурмовал элиту во второй раз подряд. Год назад команду из самого восточного российского города-миллионника остановил тульский «Арсенал» — 1:2, 1:0.

В этот раз сибирский коллектив, который в начале сезона возглавил один из самых титулованных российских игроков Дмитрий Аленичев, решил все вопросы уже в первом матче.

«Енисей» в домашней игре, которая проходила в крытом манеже, разгромил «Анжи» со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл нападающий Александр Кутьин, реализовавший пенальти.

На 32-й минуте форвард «Енисея» Артур Саркисов счет удвоил, а уже после перерыва Кутьин оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.

Окончательно все вопросы об исходе противостояния отпали к 17-й минуте второго матча, когда «Енисей» повел со счетом 2:0. «Анжи» на тот момент необходимо было забивать шесть мячей.

В итоге махачкалинцы все же урвали победу — 4:3, но этого оказалось явно недостаточно.

Правда, стоит признать, что последний гол у «Анжи» получился отменным. Владимир Полуяхтов исполнил прекрасный удар. На роль громкого хлопка дверью он подошел идеально.

Правда начинать свое выступление в РФПЛ «Енисей» будет не на родной арене. На стадионе «Центральный» в сибирском городе до сих пор идет реконструкция.

«У нас есть несколько вариантов по вопросу проведения домашних матчей в сезоне-2018/19. Подробности я говорить не могу, потому что они находятся в стадии рабочего обсуждения. Варианты есть в любом случае, в первую очередь мы прорабатываем тот, который позволит нам принимать домашние матчи в Красноярске.

Мы попросим руководство Российской футбольной премьер-лиги составить календарь таким образом, чтобы старт турнира преимущественно прошел для команды на выезде для того, чтобы лучше подготовиться к приему домашних матчей», — цитирует ТАСС спортивного директора клуба Дениса Петровского.

Сезон 2013/2014. Триумф ФНЛ

Первые два сезона после введения стыковых матчей прошли без сенсаций. Каждый раз победа оставалась за представителем РФПЛ. Однако в сезоне 2013/2014 оба противостояния завершились успехом клуба, который выступал лигой ниже. До сих пор этот случай остается единственным подобным в истории.

Тогда московское «Торпедо» ненадолго вернулось в элиту, одолев самарские «Крылья Советов» — 2:0, 0:0. А вот «Уфа», отправившая в ФНЛ «Томь», выступает в РФПЛ до сих пор.

В первом матче клуб из столицы Башкирии разгромил своего соперника со счетом 5:1. Эта победа остается самой крупной в истории переходных матчей.

В ответном поединке «Томь» взяла реванш — 3:1. Но этого оказалось недостаточно.

Сезон 2015/2016. «Томь» превратила «Кубань» в середняка ФНЛ

Проболтавшись год в ФНЛ, «Томь» вновь заслужила сыграть в стыковых матчах. Со второй попытки сибирскому клубу сопутствовала удача.

В первом матче речного дерби с краснодарской «Кубанью» томичи проиграли со счетом 0:1, однако на глазах у своих болельщиков сумели взять реванш — 2:0.

Однако очередное возвращение в элиту у «Томи» получилось недолгим. Команда продержалась в РФПЛ всего лишь один год.

Плохи дела и у краснодарского клуба, который с тех пор не играл в высшем дивизионе российского футбола, превратившись в обычного середняка ФНЛ.

Сезон 2016/2017. Ноль голов за 210 минут и выход в РФПЛ

На роль самого неожиданного результата переходных матчей претендует битва «Оренбурга» и «СКА-Хабаровска» год назад. «Оренбург» неплохо проявил себя в РФПЛ, заняв 13-е место и серьезно потрепав нервы лидерам.

Хабаровский клуб пробился в стыковые матчи в последний момент, оказавшись выше «Тамбова» по итогам заключительных туров.

Представляющий элиту клуб доминировал в обоих матчах, однако дальневосточная команда умело играла в обороне. Правда и сама забивать не спешила.

В итоге оба матча завершились со счетом 0:0, и дело дошло до серии пенальти. Удача в футбольной лотерее улыбнулась «СКА-Хабаровску», который вышел в РФПЛ впервые в своей истории.

Но дебют в элите у команды с берегов Амура не задался. «СКА-Хабаровск» финишировал на последнем месте, победив только в двух матчах из 30-ти. «Оренбург», напротив, стал чемпионом ФНЛ и получил прямую путевку в РФПЛ сезона 2018/2019.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».