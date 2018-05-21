«После вылета из Кубка Стэнли заехали на ЧМ за золотом»

Матч за бронзу. США — Канада — 4:1

Принципиальное североамериканское противостояние в матче за бронзу чемпионата мира получилось гораздо упорнее, чем можно предположить, глядя на итоговый счет.

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На 27-й минуте нападающий сборной США Крис Крайдер подкараулил ошибку канадского защитника («кленовые листья» в этот момент еще и действовали в меньшинстве), отобрал у него шайбу и легко обыграл вратаря — 1:0.

Ответ родоначальников хоккея последовал лишь в самой концовке второго периода:

на 39-й минуте олимпийский чемпион Сочи-2014 Марк-Эдуард Власич завершил быструю контратаку четыре на три, замкнув передачу Бо Хорвата на дальней штанге.

Ничейный счет продержался почти до самого конца матча, несмотря на то что Канада довольно часто оставалась в меньшинстве, словно ее настигла карма за спорное удаление Кирилла Капризова в овертайме 1/4 финала, благодаря которому подопечные Билла Питерса забросили победную шайбу.

Однако на 52-й минуте очередная игра США в большинстве привела к тому, что самый результативный игрок турнира Патрик Кейн нанес издали мощный бросок, а после сейва вратаря на добивании оказался Ник Бонино — 2:1.

Канадцы решили рискнуть и довольно рано, почти за три минуты до конца, убрали голкипера, выставив шестого полевого. Это привело лишь к двум голам США в пустые ворота: отличились Андерс Ли и автор первого гола Крайдер.

После встречи оформивший дубль нападающий рассказал, как звездно-полосатым удалось собраться после болезненного поражения в 1/2 финала от сборной Швеции со счетом 0:6.

«Было очень важно одержать победу над канадцами после того, что произошло с нами вчера.

Такие поражения случаются в хоккее, но мы достойно приняли этот удар и сумели понять внутри команды, что произошло.

Не буду говорить много о своих голах, в этом большая заслуга моих партнеров. Сборная США сегодня выглядела одним целым, а в хоккее это основной залог успеха», — подчеркнул Крайдер.

Нападающий звездно-полосатых Кейн также отметил, что после конфуза в матче со шведами команде стоило немалых усилий прийти в себя.

«Сложно было собраться после вчерашней игры. Но мы сумели второй раз обыграть Канаду на турнире

(на групповом этапе американцы победили по буллитам со счетом 5:4. — «Газета.Ru») и завоевать бронзовые медали.

Для нас важно было собраться и подготовиться к этому матчу, важно было вернуться домой с медалями. Это много значит не только для нашей команды, но и для всего американского хоккея», — приводит слова форварда ТАСС.

За десять матчей на чемпионате мира Кейн занес в свой актив 20 очков (восемь шайб и 12 голевых передач), став лучшим бомбардиром турнира.

Таких показателей в XXI веке не добивался никто, кроме канадца Дэни Хитли в 2008 году. Неудивительно, что Кейн в итоге был признан самым ценным игроком мирового форума.

А вот сборная Канады так и не смогла прийти в себя после обидного вылета от главной сенсации чемпионата мира Швейцарии (2:3) в полуфинале.

Капитан «кленовых листьев» Коннор Макдэвид, которому не удалось отличиться результативными действиями в матче за бронзу, посетовал на разрозненность коллектива на льду.

«Не знаю, почему сегодня игра у нас не получилась, — возможно, мы все были не на одной волне.

Тяжело было перестроиться, потому что вчера тоже был очень эмоциональный матч, результат которого нас разочаровал. Тяжело было о нем забыть, — признался 21-летний нападающий. — Ключевым в игре стал третий период.

Считаю, мы проделали хорошую работу, оставались в игре, но потом пошли удаления, и соперник реализовал большинство в третьем периоде. Как бы я оценил свое выступление на чемпионате мира? Это неважно, главное, как выступала команда».

Более опытный нападающий канадцев Райан О'Райлли, за плечами которого уже два выигранных чемпионата мира, назвал поражение в матче за бронзу «неприятной ситуацией».

«Это неприятная ситуация. Очевидно, что мы приехали сюда за золотыми медалями. Канада была готова биться за них.

Когда у вас не получается достичь того, чего хотите, это разочаровывает. Безусловно, мы хотели победить США и доказать, что мы лучшая команда. Но просто не смогли. Вы могли заметить, что Канада на льду выглядела несколько тяжеловесно», — цитирует О'Райлли официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Таким образом,

Канада впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира.

Тогда «кленовые листья» проиграли в четвертьфинале Финляндии, однако после такой неудачи два раза подряд завоевывали золото, а в 2017 году по буллитам уступили шведам в финале (1:2), получив серебряные награды.

Финал. Швеция — Швейцария — 3:2 (Б)

В финальном матче чемпионата мира сошлись его действующие победители шведы и поразившие всех швейцарцы, которые сумели с четвертого места в группе добраться до матча за золото.

Записными фаворитами финала являлись, конечно, скандинавы, однако «крестоносцев» это нисколько не смутило: они очень дерзко действовали в атаке и дважды заставляли своего грозного соперника отыгрываться.

На 17-й минуте Нино Нидеррайтер открыл счет, со второго раза пробив вратаря с «пятака». Шведы отыгрались уже через минуту усилиями Густава Нюквиста, попавшего прямо в «девятку».

В начале второго периода Тимо Майер снова вывел швейцарцев вперед, реализовав большинство. «Тре крунур» ответили на последних минутах этой 20-минутки: Мика Зибанежад попал точно в «девятку».

В овертайме голов не случилось, и победитель чемпионата мира был определен в серии буллитов. Победную шайбу забросил нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг.

«Без сомнения, этот матч стал одним из самых запоминающих в моей карьере, — заявил игрок после встречи. — Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю.

Мы с Маттиасом Экхольмом и Виктором Арвидссоном, когда вылетели с «Нэшвиллом» из Кубка Стэнли, сказали друг другу, что едем на чемпионат мира только за золотом.

И мы сделали это, проведя просто незабываемый турнир. Я принимал участие во многих финалах, например, на молодежном ЧМ, но теперь я чемпион мира — это просто фантастика!»

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг, чей пост оказался под угрозой после вылета скандинавов с Олимпиады-2018 в четвертьфинале от команды Германии, заявил, что теперь без всяких сомнений продолжает сотрудничество с «тре крунур».

«Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами (в 2017 году шведы по буллитам обыграли канадцев. — «Газета.Ru»), это была великолепная игра.

На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И, как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую.

Мой контракт со Шведским хоккейным союзом рассчитан еще на год? На данный момент я не рассматриваю какие-либо предложения и продолжаю работать в федерации. Думаю, я проделал отличную работу», — сказал тренер.

Наставник сборной Швейцарии Патрик Фишер заявил, что его подопечные вполне могли одержать над шведами победу.

«Поздравляю сборную Швеции. Она останавливала нас в полуфинале домашнего чемпионата мира 1998 года, на Олимпиаде-2006, в финале чемпионата мира — 2013, в прошлом году и сейчас.

Но я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно. Команда играла на кураже, действовала в правильном направлении.

Если бы мне сказали три года назад, что мы можем стать чемпионами, я бы посмеялся. Но сейчас мы могли выиграть», — подчеркнул специалист.

Голкипер команды Леонардо Дженони поддержал слова главного тренера:

«Согласен, мы показали все, что могли, но сейчас празднует соперник. Тем не менее мы можем собой гордиться. Мы были близки к тому, чтобы выиграть, у нас были хорошие шансы. Что ж, подождем до следующего раза».

Таким образом, сборная Швеции выиграла чемпионат мира второй раз подряд и 11-й — в своей истории.

Больше этот турнир покорялся только России (27), Канаде (26) и Чехии (12).

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