Утешительный финал: США и Канада сразятся за бронзу

Матч за третье место. США — Канада (16:45 мск)

Чемпионат мира по хоккею преподнес весьма неожиданные сюрпризы в полуфинальных матчах. В противостоянии Швеции и США, конечно, нельзя было сказать, что звездно-полосатые являются фаворитами встречи, однако и их разгрома со счетом 6:0 вряд ли кто-то ожидал.

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Тем не менее «тре крунур» камня на камне не оставили от обороны американской сборной и уверенно прошли в финал, где им предстоит защищать свое звание действующих чемпионов мира.

Казалось, что теперь в матче за третье место сойдутся США и явные аутсайдеры второй полуфинальной пары швейцарцы, однако произошла еще одна сенсация — даже еще более неожиданная.

Сборная Канады уступила «крестоносцам» в основное время (2:3) и тоже отправилась в утешительный матч за бронзу.

Теперь классическая североамериканская дуэль состоится лишь в «малом финале», который, кажется, будет смотреть больше людей, чем поединок за золото.

Сложно сказать, кто из этих команд сильнее — ни та, ни другая по понятным причинам не могут занести этот чемпионат мира себе в актив.

Американцы долгое время лидировали в группе B, однако неожиданно уступили Финляндии в последнем матче и оказались только вторыми. Канадцы в том же октете и вовсе финишировали третьими, проиграв двум сильным соперникам: финны разгромили их со счетом 5:1, а США одолели по буллитам (5:4).

В четвертьфинале канадцы все-таки сумели превзойти такого крепкого оппонента, как сборная России, но произошло это только в овертайме после спорного удаления Кирилла Карпизова (5:4). Учитывая, что дополнительное время на чемпионате мира играется в формате 4х4, россияне остались втроем, и не реализовать такой шанс канадцы просто не могли.

Канаду и США объединяет то, что они очень хороши в атаке и одинаково слабы в обороне.

Нападение «кленовых листьев» возглавляет лучший бомбардир двух последних регулярных чемпионатов НХЛ Коннор Макдэвид, а правой рукой капитана сборной Канады является его партнер по «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс. На счету обоих форвардов уже десять шайб и 15 голевых передач в девяти матчах чемпионата мира.

Двух молодых нападающих активно поддерживает в атаке Райан О'Райли, в послужном списке которого уже есть две победы на мировом форуме и один завоеванный Кубок мира, а также чемпионы мира Брэйден Шенн, Джордан Эберле и Аарон Экблад.

В обороне вся эта братия отрабатывать не очень любит, а оба вратаря «кленовых» Кертис Макелинни и Дарси Кемпер не считаются звездами последнего рубежа. Отсюда и 19 пропущенных шайб при 39 заброшенных.

У США главным действующим лицом у чужих ворот является нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который до этого в последний раз соглашался участвовать в чемпионате мира десять лет назад.

Его активно поддерживают Кэм Аткинсон, Дилан Ларкин и Джонни Гудро (американцы провели уже 42 гола на турнире), а вот в обороне снова нельзя никого выделить. На воротах у звездно-полосатых стоит Кит Кинкейд из «Нью-Джерси Дэвилз». В целом голкипер старался, как мог, но все равно пропустил 24 шайбы в девяти встречах.

Так что матч за бронзу обещает быть очень веселым — голов должно быть много.

Финал. Швеция — Швейцария (21:15 мск)

Действующие чемпионы мира шведы начали путь к финалу более чем уверенно, заняв первое место в группе А с семью победами в семи матчах (и лишь одна из них была добыта в овертайме).

В 1/4 финала «тре крунур» неожиданно испытали некоторые трудности с Латвией, однако все же одолели ее с перевесом в одну шайбу (3:2).

В полуфинале подопечные Рикарда Гренборга исправили все свои недочеты и буквально вынесли сборную США (6:0).

Для шведов этот турнир действительно очень принципиален, и не только потому, что они действующие чемпионы мира и горят желанием защитить свой титул. Скандинавам нужно в первую очередь исправиться перед своими болельщиками за провал на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018, где команда уступила еще на стадии четвертьфинала не самой статусной сборной Германии.

То поражение стало настоящим шоком для всей страны, и чемпионат мира — отличная возможность для «тре крунур» подарить своим болельщикам праздник и окончательно стереть воспоминания о конфузе в Южной Корее, где шведы имели все шансы побороться за олимпийские медали.

Целых 20 хоккеистов сборной Швеции прилетели на чемпионат мира из НХЛ, что лишний раз подчеркивает серьезность их намерений.

Противостоять скандинавам будет главная сенсация мирового форума — команда Швейцарии.

Потерпев три поражения на групповом этапе, «крестоносцы» заняли только четвертое место в октете А, однако в плей-офф словно превратились в другую команду.

В четвертьфинале подопечные Патрика Фишера одолели победителя группы В Финляндию (3:2), а в полуфинале расправились с канадцами (3:2), вынудив их впервые с 2014 года пропустить матч за золото. Стоит отметить, что

это лишь третий выход швейцарцев в финал чемпионата мира за всю их историю.

Любопытно, что в предыдущий раз они тоже встретились в решающем матче со шведами и уступили им со счетом 1:5. Это произошло в 2013 году.

Самым высоким результатом «крестоносцев» на чемпионатах мира до сих пор остается серебро. Что касается шведов, то этим вечером они могут завоевать свое 11-е золото.

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