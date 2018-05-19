Удивительный чемпионат: унижение США и Канады

Чемпионат мира по хоккею — 2018 вступил в решающую стадию. 19 мая на «Роял Арен» в Копенгагене прошли полуфиналы. И оба получились сенсационными.

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Швеция уничтожила США

Первыми на лед в столице Дании вышли национальные команды Швеции и США. В четвертьфинале коллективы допились одинаковых побед со счетом 3:2. Однако если американцы выбили с турнира крепких чехов, то шведы едва не уступили скромной Латвии.

Явного фаворита перед началом матча не было, ровным получился и дебют игры. Однако уже на 14-й минуте счет открыли шведы.

Якоб де ла Роуз после отскока навязал борьбу на пятачке, шайба отскочила к Виктору Арвидссону, который с двух метров поразил пустые ворота. Первый период завершился со счетом 1:0.

Во втором игровом отрезке шведы свое преимущество умножили на четыре. Заброшенными шайбами отметились Магнус Пяаярви, Патрик Хернквист и Маттиас Янмарк.

Причем, между третьим и четвертым голом прошло всего лишь 11 секунд».

Шведский штурм окончательно лишил сборную США надежд на финал, а третий период превратился в пустую формальность.

В середине заключительного игрового отрезка американцы пошли на отчаянный шаг и заменили голкипера на шестого полевого игрока за десять минут до сирены. Авантюра не прошла — Виктор Арвидссон спустя несколько мгновений поразил пустые ворота.

За две минуты до конца Адриан Кемпе установил окончательный счет встречи. Шведы добились разгромной победы со счетом 6:0.

Этот результат кажется удивительным еще и потому, что скандинавы заработали за матч 14 минут штрафа вместо шести у шведов.

Нападающий европейской сборной Рикард Ракелль после матча объяснил, почему его команде удалось добиться разгромной победы.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо нашему вратарю Андерсу Нильссону, который вдохновил нас своими сейвами. У нас было задание играть активно, максимально много времени проводить в зоне соперника, но это не всегда получалось. Особенно в первом периоде США были активны. Здорово, что мы в итоге справились.

В каждой отдельно взятой игре может случиться все что угодно. Сегодня случилось так, что мы оказались сильнее соперника.

Но у Америки сильная сборная, они доставили здесь много проблем различным сборным. Сегодня все наши звенья отлично потрудились, был виден игровой баланс. Надеюсь, все это сохранится к финалу», — приводит слова Нильссона «Чемпионат.com».

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл заявил о том, что разгром его команды не является закономерным результатом.

«Хотел бы поздравить сборную Швеции. Желаю им удачи завтра. Мы здорово начали матч, отлично провели первый период, создали уйму голевых моментов, но не смогли забить.

Уступали 0:1, но еще ничего не было потеряно. Ключевым фактором стала игра в неравных составах. У нас было четырехминутное большинство, в котором мы могли сравнять счет, но вместо этого пропустили сами. А затем шведы реализовали свое большинство, и сразу же забили еще», — сказал Блэшилл.

Канада проиграла аутсайдеру

Во втором полуфинале сборная Канады встречалась с национальной команды Швейцарии. Обыгравшие Россию «кленовые листья» были явными фаворитами поединка.

Однако спокойно протекавший первый период нарушил гол сборной Швейцарии. На 19-й минуте Тристан Шервай получил передачу на ход, легко убежал от Райан О'Райлли, вошел в зону и вогнал шайбу в дальний верхний угол!

Шокированная сборная Канады отыгрывалась только в середине второго периода. Отличился Бо Хорват. Однако Швейцария смогла ответить уже через две минуты и вернуть себе лидерство. Шайбу в ворота соперника забросил Грегори Хофман.

На третий игровой отрезок канадцы вышли с полной решимостью переломить ход встречи и стали осаждать ворота противника, но пропустили сами. Гаэтан Хас во время быстрой атаки европейской команды удачно расположился перед воротами и переправил шайбу в ближний угол!

За три минуты до конца сборная Канады экстренно заменила голкипера на полевого игрока. И это принесло результат. Колтон Парэйко после скидки от Конора Макдэвида мощнейшим броском от синей линии вогнал шайбу в угол.

Parayko makes it a one goal game with just over 2 minutes remaining in regulation! Can @HC_Men complete the comeback? #CANvsSUI #IIHFWorlds pic.twitter.com/cSZxSqi3Vg — IIHF (@IIHFHockey) 19 мая 2018 г.

Воодушевленная сборная Канады продолжила давление, однако ложившиеся костьми под шайбу швейцарцы сумели удержать победное преимущество.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Канада не сыграет в финале ЧМ впервые в 2014-м, Швейцария пробилась в решающий матч в третий раз за свою столетнюю историю.

Более того, «крестоносцы» еще ни разу не выигрывали золото чемпионатов мира.

Нападающий и капитан сборной Канады Коннор Макдэвид не стал отчаиваться и заявил о том, что у команды еще есть шансы выиграть бронзу турнира.

«В первом удалении мы здорово отоборонялись, а в следующих двух пропустили. У нас всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира», — заявил Макдэвид.

«Канада — настоящий принципиальный соперник для нас? Не знаю, я впервые в сборной. В матчах с ними мы всегда очень мотивированы, потому что это лучшая хоккейная держава в мире. Они привезли хорошую команду, но и мы тоже. Это отличная битва, мы очень хотели выиграть и заслужили победу», — заявил после матча швейцарский защитник Мирко Мюллер.

Исторический для всей Швейцарии матч против шведов пройдет 20 мая в 21:45 по московскому времени. США и Канада начнут игру за бронзу в 16.45.

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