Мальчики-хулиганы: выходка фанатов шокировала Болгарию

Дисциплинарная комиссия Болгарского футбольного союза (БФС) оштрафовала софийский клуб «Левски» на 37,5 тысяч болгарских левов (€19,1 тыс.) за демонстрацию нацистской и экстремистской символики во время финального матча Кубка Болгарии против «Славии».

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Встреча состоялась 9 мая 2018 года в столице страны и закончилась победой гостей в серии пенальти. Во время игры на беговую дорожку стадиона «Левски», который по совместительству является домашней ареной сборной Болгарии, вышли два фаната желто-синих, оголенные по пояс и расписанные названиями экстремистских формирований и свастикой.

Для болгарских «ультрас» использование запрещенной символики — дело привычное. Страна не в первый раз попадает в дисциплинарные сводки Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Произошедшее событие в матче между «Славией» и «Левски», как и раньше, могло остаться без внимания мировой общественности, если бы в нацистском перформансе не приняли участия малолетние дети, которым не исполнилось и десяти лет.

Один из юных болельщиков под громкое ликование фанатов «Левски» поднял руку в нацистском салюте, грудь другого была украшена нацистской свастикой и надписью Levski hooligans.

Инспектор Государственного агентства по защите детей Болгарии Стефка Илиева заявила, что для ее организации подобное поведение маленьких болельщиков столичной команды является «тревожным фактом».

В агентстве также отметили, что если будет установлен факт отсутствия на трибунах родителей детей, то им будет вменен штраф в размере 500 левов ($300). Согласно законодательству страны, несовершеннолетние граждане моложе 14 лет не могут посещать вечерние мероприятия, заканчивающиеся позднее восьми часов вечера, без сопровождения взрослых.

Болельщики «Левски» и раньше оказывались в центре дисциплинарных скандалов.

Например, в 2012 году софийский клуб был оштрафован УЕФА на €30 тысяч за расистские выкрики болельщиков во время матча Лиги Европы.

Год спустя БФС оштрафовал клуб на 37,5 тысяч левов (€19,1 тыс.) после того, как болельщики вывесили баннер с изображением свастики, на котором поздравили Адольфа Гитлера с днем рождения.

В 2014 году «Левски» выплатил те же 37,5 тысяч левов за баннеры болельщиков с надписями «смерть беженцам» и «кровь будет пролита за нашу землю».

18 марта 2018 года в софийском дерби между ЦСКА и «Левски» произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина-полицейский, получившая ранения от осколков стекла, попавших ей в лицо и глаза. Сотрудница полиции была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

Отмечается, что взрыв был осуществлен не посредством пиротехники, а после приведения в действие взрывного устройства.

По итогам беспорядков задержаны более 20 болельщиков «Левски». Софийский клуб оштрафован на 4 тысячи левов (около €2 тысяч), а также наказан проведением одного матча без зрителей.

Мировая общественность не в первый раз обвиняет БФС в снисходительном отношении к пропаганде нацизма и фашизма на трибунах национального чемпионата. После инцидента в финале Кубка страны и БФС, и дирекция «Левски» отказались комментировать произошедшее. УЕФА обеспокоен ситуацией в Болгарии, однако решительных действий в отношении решения проблемы не принимает.

В 2016 году ФИФА выписала штраф размером в £35 тыс. Футбольной ассоциации Англии за ношение национальной сборной повязок с изображением красного мака — символа памяти жертв Первой мировой войны.

Но ситуация с нацисткой символикой в Болгарии пока остается без санкций.

В России положение со свастиками на стадионах за последние несколько лет значительно изменилось. Последний подобный серьезный случай произошел в чемпионате страны в 2016 году. За публичную демонстрацию баннера с изображением кельтского креста Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретил допуск зрителей на гостевые сектора на два матча.

В списке Минюста кельтский крест не значится среди запрещенных символов, но РФС подчиняется правилам ФИФА и организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), запретившей использование кельтского креста в атрибутике болельщиков.

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