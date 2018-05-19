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«Интервью по шаблону»: что поменяет новый глава биатлона

Почему Драчев избран новым главой Союза биатлонистов России

Сборная России — бронзовый призер этапа Кубка мира в Рупольдинге РИА Новости
Сборная России — бронзовый призер этапа Кубка мира в Рупольдинге
Новым руководителем Союза биатлонистов России избран 52-летний депутат Госдумы VII созыва и двукратный олимпийский призер Владимир Драчев. «Газета.Ru» рассказывает, как чиновник планирует возвращать отечественной сборной былое величие.

18 мая у российского биатлона появился новый руководитель. В помещениях спорткомплекса «Жемчужина Сибири» Тюменской области состоялась отчетно-выборная конференция.

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Президентом Союза биатлонистов России (СБР) был избран двукратный олимпийский призер и четырехкратный чемпион мира, а также депутат Госдумы VII созыва Владимир Драчев.

Задачи у нового руководителя российского биатлона будут сложнее, чем у его предшественников. Из-за череды допинговых скандалов, страна оказалась в своего рода международной изоляции, а СБР ограничен в правах. Например, сейчас России сейчас запрещено выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в Международном союзе биатлонистов (IBU). Если ничего не изменится, то вице-президент организации Виктор Майгуров в сентябре автоматически покинет свой пост.

«Нам все равно надо приходить, надо что-то изменять.

Пусть даже будет период, когда российский биатлон будет находиться в изоляции, когда нас, возможно, не допустят до Кубка мира или допустят в усеченном составе, сократят квоту. Это все может быть.

Мы можем только предполагать, что будет. Идет расследование — это очень негативный процесс для нас», — достаточно откровенно заявил Драчев перед выборами.

Избранный глава СБР перед тем, как победить на выборах, опубликовал свою программу по развитию биатлона в стране. Одним из ее важнейший пунктов стала «перезагрузка отношений с мировым биатлоном».

Чиновник отметил, что России необходимо работать над восстановлением своей репутации, доверия и статуса на международной арене, а также делегировать представителей в мировые организации.

«Теперь будем ждать от Драчева результата. Вся страна уже соскучилась по победам, которые были раньше, в то время, когда я еще выступала», — заявила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

«Я очень надеюсь, что Драчев сможет выстроить ту систему, которая будет приносить медали.

Учитывая то состояние, в котором находилась наша федерация, надеюсь, что перемены пойдут ей на пользу. Хуже уже быть не может»,

— цитирует Ишмуратову «РИА Новости».

Хуже, действительно, быть не может. На Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане сборная России впервые в своей истории осталась вообще без каких-либо медалей.

Однако команда выступала в сильно усеченном составе из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд спортсменов. На Играх Россию представили только четыре атлета: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Лучшими результатами команды стали девятое место в смешанной эстафете и 15-я позиция Акимовой в индивидуальной гонке.

Драчев планирует выводить национальную команду на былые позиции без тренеров из-за рубежа.

«Что касается выбора старших тренеров, то уже есть шорт-лист из 10 человек, но идут постоянные обсуждения. Сегодня мы уже начнем их рассматривать, нам тянуть нечего, в понедельник-вторник мы уже должны быть командой, тренеры должны быть избраны и поставлены на рабочие места.

Команда должна работать. Иностранных специалистов нет в шорт-листе СБР по выбору старших тренеров, но если будут предложения, мы их рассмотрим», — сказал чиновник после избрания главой СБР.

Кроме того, Драчев считает, что российским биатлонистам необходимо изменить подход к общению со СМИ.

По мнению нового главы СБР, спортсмены должны давать интервью по шаблону.

Об этом он написал у себя в программе.

В специальном пункте подробно описана структура, по которой биатлонисты должны отвечать.

«Интервью атлетов. Доступно, емко, ясно и понятно. По шаблону:

— сообщить, что работает;

— рассказать о себе/старте/событии;

— добавить, что желаемо;

— поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в программе Драчева.

Самый известный биатлонный журналист Дмитрий Губерниев поддержал Драчева после победы на выборах. Соответствующее сообщение комментатор опубликовал у себя в инстаграме.

«Владимир Драчев — президент СБР! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах! Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев — вперед!» — написал Губерниев.

Конкурентов у 52-летнего Драчева за кресло президента было двое — дважды медалист Олимпиад и трехкратный победитель чемпионатов мира, 49-летний Майгуров и 69-летний член правления СБР Дмитрий Алексашин, в середине 2000-х занимавший посты вице-президента СБР и главного тренера сборной России. Победа к Драчеву пришла только после третьего тура голосования.

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