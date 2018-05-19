«Матч за третье место — лишний»: как ЦСКА пережил поражение

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги в рамках «финала четырех», который проходит в Белграде. Встреча завершилась со счетом 83:92.

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В начале поединка российский клуб завладел преимуществом, выиграв первую четверть со счетом 30:20, однако сопернику удалось переломить ход встречи и добиться итоговой победы. Мадридцы были сильнее в каждом из трех оставшихся игровых отрезков.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 20 очков. У «Реала» больше всех баллов набрали Лука Дончич и Серхио Льюль — по 16.

Для ЦСКА этот «финал четырех» стал седьмым подряд. И в шести случаях команда проигрывает именно на стадии полуфинала.

Неудача российской команды стала неожиданностью еще и потому, что она — победитель нынешнего регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» занял только пятое место.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис, комментируя очередное поражение своей команды в полуфинале, заявил, что соперник был достоин победы.

«Реал» сегодня был сильнее и заслужил победу. Мы в четвертой четверти подобрались очень близко, но на большее нас не хватило.

Они хорошо и легко создавали себе моменты в атаке. Мы не смогли остановить их лидеров в ключевые моменты», — начал Итудис.

Также тренер российской команды отметил, что неудача в матче с «Реалом» не является закономерностью.

«Сегодняшняя игра не является демонстрацией того, как мы играли на протяжении всего сезона. «Финал четырех» — это отдельное соревнование», — цитирует греческого специалиста ТАСС.

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо заявил, что игроки проделали отличную работу для выхода в финал.

«Поздравляю своих подопечных, это была действительно великая победа.

Когда вы играете с ЦСКА, нужно сделать много отличных вещей, чтобы выиграть, и я думаю, что все отлично сработали.

Во второй половине «Реалу» удалось вернуться в игру. Я очень доволен этой победой, потому что мои игроки проделали отличную работу», — отметил наставник испанской команды.

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа, анализируя поражение, отметил, что баскетболисты его команды сбились на индивидуальные действия во второй половине матча.

«Мне матч с «Реалом» напомнил финал 2016 года, когда мы хорошо начали, а вторую половину провели не очень.

Сбились на индивидуальные действия, и каждый все хотел решить сам.

Было тяжело выиграть. У «Реала» было и много трехочковых, и легкие мячи», — заявил Хряпа.

В четвертой четверти ЦСКА подобрался к «Реалу» на расстояние одного броска, но большего достичь команде Итудиса не удалось.

«Да, мы сократили отставание до трех очков, но соперник не может все время играть плохо. Они тут же попали «треху» и вернули себе игру», — заключил Хряпа.

Самый результативный игрок матча, французский разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло заявил о том, что армейцы не смогли навязать сопернику свой стиль игры.

«Думаю, что мы потеряли свой ритм после того, как повели в 10 очков и позволили сопернику навязать свою игру.

«Реал» — отличная команда, за которую выступают хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию, если не играть серьезно.

Во второй половине у нас был хороший импульс, но после допустили ошибки в некоторых важных деталях», — отметил игрок.

В другом полуфинале турецкий «Фенербахче» обыграл литовский «Жальгирис» со счетом 76:67. Теперь ЦСКА предстоит провести матч за третье место против клуба из Каунаса. Встреча пройдет 20 мая в 18.00 по московскому времени.

Однако, по мнению защитника ЦСКА Виталия Фридзона, игру проводить не обязательно.

«Я уже говорил в прошлом году, что матч за третье место — лишний. Очень тяжело его играть после поражения в полуфинале. Это формальность, а игра ничего не решает и не дает.

Возможно, это только для зрителей.

В любом случае будем стараться найти в себе силы, настраиваться на матч. Постараемся завершить выступление на позитивной ноте», — заявил Фридзон.

Другое мнение о предстоящем поединке с литовским клубом высказал форвард ЦСКА Семен Антонов.

«Мы много работали, чтобы быть в финале и бороться за трофей, но такова жизнь.

Соперник будет мотивирован, ведь они вышли в «Финал четырех» впервые за долгое время.

Но мы должны показать, что мы — ЦСКА, и пусть матч ничего в турнирном плане не решает, сыграть в качественный баскетбол. Вопрос, насколько нужна игра за третье место, можно обсуждать вечно, как и формат этой стадии турнира. Но для болельщиков это хорошо, ведь люди приехали, потратили деньги и хотят увидеть свои команды», — сказал спортсмен.

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