Без Дзюбы, но с Мутко: что происходит со сборной России

Мутко не оставляет футбол

С 25 декабря 2017 года Виталий Мутко уже не занимает пост главы Российского футбольного союза (РФС). С каждым днем он все дальше от футбола, однако все равно посещает тренировки национальной команды страны и обращается к игрокам с напутственными речами.

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«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил. Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, защитник Сергей Игнашевич», — цитирует Мутко ТАСС.

Кроме того, вице-премьер заявил о том, что отечественной сборной необходимо вернуть расположение фанатов.

«Наша задача — вернуть доверие болельщиков.

Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей», — продолжил экс-глава РФС.

В завершении своего обращения к журналистам вице-премьер рассказал о сложности работы наставника сборной России Станислава Черчесова.

«У главного тренера самая сложная работа, нужен был человек, который что-то выиграл, которому игроки поверили бы. На Кубке конфедераций у нас получилось, начали жить одним целом. Второй момент — потери, тот же Георгий Джикия, это оборона, дух команды. Черчесов каждый сбор что-то нарабатывает, а потом вынужден по новой», — заключил Мутко.

Работали без Дзюбы

Первая тренировка сборной России по футболу на сборе в Новогорске проходит с участием 24 игроков. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который последние полгода провел в тульском «Арсенале», занятие пропускал. Взволнованных журналистов быстро успокоил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

«Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры, но в остальных мероприятиях сборной он принимает участие»,

— заявил Владимиров.

Кроме того, с командой не тренировались вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев. Эти игроки присоединятся к остальному коллективу уже на сборе Австрии.

«Нойштедтер, Черышев и Габулов присоединятся к команде в Австрии», — рассказал Черчесов.

Также главный человек в сборной России оценил общее состояние игроков.

«Сложно сказать насколько футболисты готовы, прошла только первая тренировка. Завтра тесты, сравним показатели. Сегодня аккуратная тренировка, чтобы никто ничего не повредил. Поле в хорошем состоянии, погода не помешала, проблем нет», — продолжил главный тренер.

Кроме того, Черчесов заявил о том, что пока не чувствует напряжения грядущего мундиаля.

«Чем ближе чемпионат, тем выше градус. Надежд нет, есть цели, будем их выполнять. Мы спокойно готовимся, изучаем соперников, все идет своим чередом», — закончил главный тренер сборной России.

Денисов? Следующий вопрос!

Накануне футбольный мир всколыхнуло громкое интервью Игоря Денисова. Полузащитник московского «Локомотива», которого Черчесов принципиально не вызывает в сборную России из-за давнего конфликта в «Динамо», рассказал о том, из-за чего на самом деле он поругался с тренером. Скандал произошел в раздевалке бело-голубых в перерыве матча с «Зенитом». Все началось с того, что Денисов упрекнул Черчесова в выборе состава на игру.

«Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?». Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Лучано Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю», — цитирует Денисова Sports.Ru.

Громкое интервью полузащитника обсудили все, кому не лень. Но только не Черчесов. Во время общения с журналистами специалист показательно проигнорировал вопрос об интервью игрока.

«Дальше, какой у вас вопрос?» — сказал главный тренер после того, как один из представителей СМИ поднял тему Денисова.

Вместо Черчесова ситуацию прокомментировал Мутко.

«Что касается Денисова, то его я знаю долгое время, для меня он не сложный человек, а игрок очень высокого уровня. Я помню игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, он среднюю зону высекал и был признан лучшим игроком матча. С Гусом Хиддинком у него тоже были вопросы, мне пришлось их решить. Игорь — человек с характером, а все талантливые люди — с характером.

По поводу их ситуации с Черчесовым, то если бы это была проблема только в отношениях, то все было бы решено, как в случае с Гусом Хиддинком.

Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе, и вынужден с ними соглашаться. Он видит команду по-другому. У него другая концепция, с нею можно спорить, можно нет, но он главный тренер. Давить я не стал»,

– заявил вице-премьер.

Смолов и Самедов — вице-капитаны

О том, что капитаном сборной России на чемпионате мира будет бессменный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, стало известно относительно давно. 18 мая Черчесов открыл тайну относительно того, кто будет заместителями вратаря на турнире.

«Самедов и Смолов будут вице-капитанами. К сожалению, Денис Глушаков выбыл», — сказал главный тренер сборной России.

Смолов, несмотря на новую высокую должность, заявил о том, что не чувствует давления со стороны.

«Пока не чувствуется давление, еще месяц впереди, но все мысли уже о чемпионате мира. Не самое благодарное дело — прогнозировать что-то, будучи участником турнира. У нас есть три матча в группе, целесообразно думать о них. Конечно, моя главная обязанность как нападающего — забивать голы, но футбол — это командная игра, если у каждого получится, то и сборная выступит удачно», — сказал Смолов.

Кроме того, нападающий сборной России поблагодарил Черчесова за доверие.

«Мне прошлой осенью довелось вывести сборную на матч с капитанской повязкой, это большая честь. Я благодарен за доверие Станиславу Саламовичу.

Честно скажу, меня расстроило то, что не стал лучшим бомбардиром чемпионата России, ведь никто три раза подряд не был», — продолжил игрок.

Также футболист рассказал, что из соперников сборной России по групповому этапу чемпионата мира он наилучшим образом знаком с уругвайцами.

«Пока не совсем понимаю, что из себя представляют Саудовская Аравия и Египет, хорошо знаю, конечно, только сборную Уругвая.

Важно, что со всеми футболистами нашей сборной я могу сыграть без проблем, в этом я уверен. Что касается того же Артема Дзюбы, еще перед Кубком конфедераций я сказал, что мы можем легко сочетаться на поле», — заключил форвард.

Чалов не ожидал вызова в сборную

Одним из самых неожиданных в списке вызванных в сборную Россию стало появление 20-летнее нападающего ЦСКА Федора Чалова, который отметился хет-триком в 29-туре чемпионата России против тульского «Арсенала».

«Самая главная задача для меня — попасть в список двадцати трех. Если честно, приятно удивился попаданию в расширенный состав, очень рад находиться на сборе. Буду делать все от меня зависящее, проблем с адаптацией не возникло. Здесь много футболистов из моей команды (ЦСКА – «Газета.Ru»), они поддерживают меня», — сказал Чалов.

Сбор национальной команды страны на базе в Новогорске продлится до 20 мая. В этот день команда вылетит на следующий сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, 30 числа в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч с командой Австрии, а 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сыграет против Турции.

Кроме того, до 4 июня российская команда должна представить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.

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