«Россия могла выиграть золото чемпионата мира»

Сборная России по хоккею впервые за пять лет не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Команда под руководством Ильи Воробьева уступила Канаде в первом же раунде плей-офф турнира.

По ходу матча россияне трижды смогли отыграться, однако в овертайме все же уступили. Решающую шайбу у соперника забросил Райан О'Райлли из «Баффало Сейбрз», который воспользовался удалением Кирилла Капризова. Нападающий ЦСКА ударил соперника по рукам и получил малый штраф.

После матча Воробьев заявил о том, что не хотел бы комментировать действия арбитров, которые повлияли на результат матча.

«Не хотел бы сейчас раздувать тему судейства. В принципе, удаление в овертайме можно было давать»,

— цитирует Воробьева ТАСС.

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс после финальной сирены похвалил соперников.

«Конечно, матч Россия — Канада — это особое событие для игроков. У нас подрастает новое поколение, которому также важны победные традиции. Мы играли в свой хоккей, действовали технично.

В целом это было очень здорово — две классные сборные доиграли до овертайма в матче плей-офф чемпионата мира. Надо отдать должное России, которая отыгрывалась по ходу всего матча»,

— приводит слова канадского специалиста «Чемпионат.com».

21-летний нападающий и капитан сборной Канады Коннор Макдэвид отметил важность игры при численном перевесе. «Кленовые листья» забросили три из пяти своих шайб в большинстве.

«Да, большинство очень важно. На групповом раунде у нас не очень хорошо получалось его реализовывать, но сегодня мы были опасны в атаке, сделали много хороших вещей, как в равных составах, так и в большинстве.

Мое выступление сегодня? Нормальное. Не знаю, это не важно, мы выиграли. Во время тайм-аута разобрали розыгрыш, как действовать позиционно.

Эта победа показала, что мы не сломались. Может быть тяжело, когда ты забиваешь, а соперник отыгрывается, особенно в конце матча. Но мы показали устойчивость, не сдавались и продолжали давить. Нашли путь к победе», — заявил Макдэвид.

Нападающий и один из лидеров сборной России форвард Евгений Дадонов отметил, что отечественная команда могла рассчитывать на победу в турнире.

«Чего-то нам, конечно, не хватило для достижения высшей цели.

Но у нас была хорошая команда, мы могли рассчитывать на золото. Это показали все матчи.

Со шведами (поражение со счетом 1:3 — «Газета.Ru») могли играть, все могло пойти в другую сторону, но так получилось», — заявил Дадонов.

Другой форвард российской команды Артем Анисимов объяснил, почему у коллектива стало получаться забрасывать шайбы в концовке матча.

«В этом матче нам не хватило только победы, было бы здорово ее добиться. В первом периоде, можно сказать, осторожничали — это все-таки четвертьфинал чемпионата мира против канадцев.

Потом мы адаптировались, стали играть в свой хоккей, держали шайбу, много бросали, появились моменты, стали переламывать ход игры, но закончилось, как есть.

Голкипер соперника часто отбивал шайбу перед собой, надо было побольше бросать, стали это делать и шайбы начали залетать», — сказал Анисимов.

Капризов после поединка отметил, что ему было сложно играть против капитана канадцев.

«Против Макдэвида было тяжело, все знают, какой он игрок. Не получалось создавать моменты у нашей тройки, так вышло.

Когда забросили первую шайбу, стало полегче. Почувствовали, что можем дожать», — отметил хоккеист.

Кроме того, Капризов не стал оспаривать свое удаление в овертайме игры.

«Судьям было виднее», — заявил форвард.

Нападающий сборной России Сергей Андронов, напротив, с решением удалить Капризова был не согласен.

«В половине моментов с удалениями ничего не было, тем более в овертайме. Они ломали игру.

Но это все отговорки, нужно было хотя бы половину штрафов выстоять, тогда бы было полегче.

Успех команды оценивается по результату, а его нет. Думаю, выступили на тройку.

Накал в игре был высокий, возможно, их вратарь немного не справился с нервами. Все-таки какой-то уровень у него есть, если он в Национальной хоккейной лиге играет. Не думаю, что переоценили сборную Канады», — подытожил спортсмен.

39-летний капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк, который дебютировал в национальной команде в 2001 году, заявил, что продолжит выступать за коллектив, если позволят силы и здоровье.

«Если будет здоровье и меня пригласят, готов продолжать играть за сборную. Главное, если смогу чем-то помочь, то буду помогать, а не чтобы просто футболку носить.

В матче с Канадой мы катались хорошо, комбинировали, и здорово, что наши молодые ребята не стушевались, а играли в наш хоккей.

Чуть-чуть где-то не хватило везения. Команда у нас очень молодая, энергичная, хочет победить, и здорово, что сборная идет на омоложение, и меня омолодили», — отметил хоккеист.

Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары между Финляндией и Швейцарией. Встреча за выход в финал пройдет 19 мая в 20.15 по московскому времени.

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