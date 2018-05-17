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Шарапова победила в первой партии. LIVE

Онлайн-трансляция матча Шарапова — Гаврилова на турнире в Риме

Мария Шарапова Reuters
Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в 1/8 финала турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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19:55

1:0. Сделала брейк Дарья. Вторая партия обещает быть интересной.

19:53

0:30. Неудачно начинается подача Шараповой.

19:49

6:3! Выигрывает первый сет Мария! Браво! Однако в концовке партии Шараповой пришлось постараться. Взять свое россиянке удалось только после пятого сетбола. Посмотрим, как дальше будет складываться игра.

19:48

0:40. Двойная ошибка Гавриловой приносит Шараповой три сетбола.

19:47

0:30. Отличный укороченный получается у Марии. Вновь близка Мария к победе в сете.

19:46

5:3. Упускает Шарапова свою подачу. Двойная ошибка все решила.

19:45

30:40. Брейк-поинт у Гавриловой. Казалось, что австралийка отдала партию. Но нет. Борьба.

19:43

30:30. Не идет первая подача у Марии. На втором мяче Дарья активна.

19:41

15:15. Как в предыдущем случае, на подаче Шараповой завязалась борьба. Научилась Гаврилова принимать мощные удары россиянки.

19:38

5:2. Не хочет отдавать партию Дарья. Продолжаем смотреть первый сет.

19:35

40:40. Завязалась борьба на подаче Гавриловой. Не хочет откладывать в долгий ящик победу в первом сете Мария.

19:32

5:1! Все же смогла сломить сопротивление соперницы Маша. Браво! Блестящий характер. Успела за укороченным соперницы. 14 минут шел гейм.

19:30

Снова 40:40. Больше десяти минут не могут поделить это очко спортсменки. Много ошибается Мария.

19:28

Очень долгий гейм... В четвертый раз 40:40... Двойные ошибки начинает допускать Мария.

19:26

Невероятную перестрелку устроили спортсменки в метре от сетки, в которой победу одержала австралийка. У нас по-прежнему 40:40.

19:24

40:40. Не все так просто. Перестала попадать первым мячом россиянка. Упирается Гаврилова.

19:23

40:30. Близка Мария к тому, чтобы взять свою подачу.

19:21

15:15. После того, как Дарья проконсультировалась с тренером, дела у нее явно пошли лучше. Борется представительница Австралии на подаче россиянки.

19:19

4:1! Снова берет чужую подачу Маша. Похоже, первый сет будет за ней. Но загадывать не будем.

19:17

40:0. А теперь очень красивый укороченный от Маши, не успевает Дарья. Тройной брейк-поинт.

19:16

30:0. Невероятно мощно принимает Маша в линию. Очень хорошо Шарапова проводит начало матча.

19:15

3:1! Спокойно и без проблем завершает гейм на своей подаче Мария.

19:13

15:0! Эйсом начинает Мария свою подачу!

19:11

2:1 в пользу Шараповой! Выигрывает Мария на чужой подаче. Тяжело теперь будет спасти первый сет австрийке.

19:09

0:40. Тройной брейк-поинт у россиянки. Важный момент в начале игры!

19:07

1:1. Отлично! Ни одного розыгрыша не отдала Мария!

19:06

30:0. Не оставляет шансов Шарапова Гавриловой на своей подачи. Очень сильно вводит мяч в игру россиянка.

19:04

1:0. Все же собралась представительница Австралии и взяла первый гейм.

19:02

30:30. Первой подает Дарья. Сразу же завязалась борьба в стартовом гейме

19:01

Начинаем!

19:00

Отличная погода сегодня в итальянской столице!

18:55

Этот матч станет третьим в противостоянии Шараповой и Гавриловой. Оба раза соперницы играли в 2015 году. В Майами выиграла Гаврилова — 7:6, 6:3. В Риме Шарапова взяла реванш — 7:5, 6:3. Как завершится этот поединок?

18:50

Спортсменки уже разминаются на корте!

18:45

Российская теннисистка Мария Шарапова играет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в 1/8 финала турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» начинает трансляцию матча.