Шарапова победила в первой партии. LIVE

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1:0. Сделала брейк Дарья. Вторая партия обещает быть интересной.
0:30. Неудачно начинается подача Шараповой.
6:3! Выигрывает первый сет Мария! Браво! Однако в концовке партии Шараповой пришлось постараться. Взять свое россиянке удалось только после пятого сетбола. Посмотрим, как дальше будет складываться игра.
0:40. Двойная ошибка Гавриловой приносит Шараповой три сетбола.
0:30. Отличный укороченный получается у Марии. Вновь близка Мария к победе в сете.
5:3. Упускает Шарапова свою подачу. Двойная ошибка все решила.
30:40. Брейк-поинт у Гавриловой. Казалось, что австралийка отдала партию. Но нет. Борьба.
30:30. Не идет первая подача у Марии. На втором мяче Дарья активна.
15:15. Как в предыдущем случае, на подаче Шараповой завязалась борьба. Научилась Гаврилова принимать мощные удары россиянки.
5:2. Не хочет отдавать партию Дарья. Продолжаем смотреть первый сет.
40:40. Завязалась борьба на подаче Гавриловой. Не хочет откладывать в долгий ящик победу в первом сете Мария.
5:1! Все же смогла сломить сопротивление соперницы Маша. Браво! Блестящий характер. Успела за укороченным соперницы. 14 минут шел гейм.
Снова 40:40. Больше десяти минут не могут поделить это очко спортсменки. Много ошибается Мария.
Очень долгий гейм... В четвертый раз 40:40... Двойные ошибки начинает допускать Мария.
Невероятную перестрелку устроили спортсменки в метре от сетки, в которой победу одержала австралийка. У нас по-прежнему 40:40.
40:40. Не все так просто. Перестала попадать первым мячом россиянка. Упирается Гаврилова.
40:30. Близка Мария к тому, чтобы взять свою подачу.
15:15. После того, как Дарья проконсультировалась с тренером, дела у нее явно пошли лучше. Борется представительница Австралии на подаче россиянки.
4:1! Снова берет чужую подачу Маша. Похоже, первый сет будет за ней. Но загадывать не будем.
40:0. А теперь очень красивый укороченный от Маши, не успевает Дарья. Тройной брейк-поинт.
30:0. Невероятно мощно принимает Маша в линию. Очень хорошо Шарапова проводит начало матча.
3:1! Спокойно и без проблем завершает гейм на своей подаче Мария.
15:0! Эйсом начинает Мария свою подачу!
2:1 в пользу Шараповой! Выигрывает Мария на чужой подаче. Тяжело теперь будет спасти первый сет австрийке.
0:40. Тройной брейк-поинт у россиянки. Важный момент в начале игры!
1:1. Отлично! Ни одного розыгрыша не отдала Мария!
30:0. Не оставляет шансов Шарапова Гавриловой на своей подачи. Очень сильно вводит мяч в игру россиянка.
1:0. Все же собралась представительница Австралии и взяла первый гейм.
30:30. Первой подает Дарья. Сразу же завязалась борьба в стартовом гейме
Начинаем!
Отличная погода сегодня в итальянской столице!
Этот матч станет третьим в противостоянии Шараповой и Гавриловой. Оба раза соперницы играли в 2015 году. В Майами выиграла Гаврилова — 7:6, 6:3. В Риме Шарапова взяла реванш — 7:5, 6:3. Как завершится этот поединок?
Спортсменки уже разминаются на корте!
Российская теннисистка Мария Шарапова играет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в 1/8 финала турнира WTA в Риме. «Газета.Ru» начинает трансляцию матча.