«Красная машина» выехала за канадцами

В первом же раунде плей-офф чемпионата мира по хоккею сборная России попала на мощного соперника — Канаду. Североамериканская команда, ко всеобщему удивлению, заняла лишь третье место в группе B, пропустив вперед Финляндию и США, а «Красная машина» финишировала в октете А на второй строчке после шведов.

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Так два неплохих коллектива сошлись между собой уже в четвертьфинале турнира, поскольку второе место встречается с третьим из другой группы, а первое — с четвертым.

Обычно в подобных противостояниях на стороне сборной России оказывалось преимущество более опытного состава:

учитывая, что чемпионат мира почти всегда проводится в Европе, звездные канадские игроки просто не доезжали на турнир из-за океана, предпочитая отдыхать после напряженного сезона.

Однако на этот раз состав «кленовых листьев» здорово укомплектован игроками из НХЛ — только третий вратарь команды Майкл Дипьетро представляет Хоккейную лигу Онтарио. Должно быть, вынужденный пропуск Олимпиады (НХЛ отказалась отправлять игроков, не договорившись о разделении доходов с Международным олимпийским комитетом) пробудил во многих хоккеистах желание выступать за сборную. Так или иначе,

в атаке у Канады сейчас феерит лучший бомбардир двух последних розыгрышей регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид, уже набравший на групповом этапе чемпионата мира 13 очков, —

он забросил пять шайб и сделал восемь голевых передач. Форварду «Эдмонтон Ойлерз» активно помогает опытный Райан О'Райли, в послужном списке которого уже есть две победы на мировом форуме и один завоеванный Кубок мира. Немалый вклад в общее дело вносят и чемпионы мира Брэйден Шенн, Джордан Эберле и Аарон Экблад, а также обладатель золотой медали Сочи-2014 Эдуар Власик.

Молодое поколение нападающих — например, самый результативный дебютант НХЛ этого сезона Мэтью Барзал и 19-летний Пьер-Люк Дюбуа, — тоже не дают спуска соперникам.

Атакующая линия канадцев выглядит по-настоящему грозно — недаром команда забросила уже 32 шайбы на турнире.

А вот в обороне и на воротах у «кленовых листьев» все отнюдь не так радужно.

Голкиперы Кертис Макелинни и Дарси Кемпер не ловят звезд неба, не говоря уже о шайбах. Так что при встрече с сильными оппонентами канадцы пропускали довольно много. Американцы и финны, например, забросили им по пять шайб за встречу.

«У канадцев есть ряд исполнителей очень высокого уровня, поэтому к ним будет особенное внимание. Вся команда у них сбалансированная, но есть сильные и слабые стороны.

Естественно, команда, обладающая классными исполнителями, не хочет обороняться и не любит контратаки», — приводит ТАСС слова тренера сборной России Алексея Кудашова.

Что касается «Красной машины», то

большинство наших звезд из НХЛ на чемпионат мира не приехали: Александр Радулов и Евгений Малкин отказались выступать из-за травм, а Александр Овечкин и Никита Кучеров все еще продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

Вся надежда в атаке на Павла Бучневича из «Нью-Йорк Рейнджерс», для которого этот мировой форум — дебютный в карьере, а также на героев Олимпиады в Пхенчхане — Кирилла Капризова и Никиту Гусева.

Безусловно, должны проявить себя и капитан команды Павел Дацюк, а также Сергей Андронов, Евгений Дадонов — чуда хочется ждать от всех, ведь

сборная России не побеждала Канаду в официальных встречах после чемпионата мира — 2011.

Если не считать, конечно, предолимпийского этапа Еврохоккейтура в Москве, на который в составе «кленовых листьев» приехали исключительно игроки, выступающие в не очень сильных европейских чемпионатах, поскольку энхаэловцы не были допущены до Пхенчхана-2018.

«Красной машине» уже давно пора снять семилетнее проклятье без побед над своим историческим соперником. Как сказал Дацюк, «встреча с канадцами — это хорошо для хоккея и для всех болельщиков, так зачем откладывать интересный матч?»

К счастью, форвард Андронов и защитник Динар Хафизуллин полностью восстановились от повреждений, и все звенья сборной России должны быть в полной боевой готовности.

«Нормальное, боевое настроение, готовимся к матчу. Перетряхнули звенья, ищем оптимальные сочетания.

За два часа до матча объявим вратаря. Все ребята, у которых были травмы, сейчас в порядке», — сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Однако и канадцы не собираются расслабляться.

«Мы должны достичь другого уровня, чтобы добиться успеха в плей-офф. Я не могу сказать, что мы играли на чемпионате мира хорошо, — заявил накануне встречи лучший бомбардир команды Макдэвид. — Сборная России очень быстра и играет в плотный хоккей, никогда не сдаваясь. В ее составе определенно выделяется Дацюк — это настоящая легенда.

Вообще Россия — Канада — это всегда большая афиша с великолепной историей. В таком противостоянии приятно принимать участие. Да и вообще с русскими всегда весело играть».

Матч состоится сегодня, 17 мая, в 17:15 мск. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

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