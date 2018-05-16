Теннис. Цибулкова — Шарапова. LIVE

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Онлайн-трансляция второго круга турнира в Риме Шарапова — Цибулкова

Мария Шарапова Reuters
Мария Шарапова
Во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме россиянка Мария Шарапова встречается с Доминикой Цибулковой из Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
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20:30

Два агрессивных удара Шараповой вынуждают Цибулкову отправить мяч в аут по длине — 15:30.

20:29

Но соперница, как всегда в этом матче, тут же ответила своим выигранным очком — 15:15.

20:28

Подача Цибулковой начинается с затяжного розыгрыша, в котором Маша сыграла просто идеально — 0:15.

20:26

Не прошла первая подача у Марии. И даже вызов судьи на корт не изменил ситуацию. Зло посмотрела россиянка на ту сторону корта и опять пробивной мощью очень быстро закончила гейм, даром что со второй подачи — 3:4.

20:25

Два подряд выигранных очка Шараповой, причем второе шикарным укороченным — 40:15.

20:24

Цибулкова сразу выигрывает очко на чужой подаче, но Мария тут же отвечает — 15:15.

20:23

Берет Цибулкова свою подачу. Пока без брейков в этом сете — 3:3.

20:22

И отличная подача Доминики — 40:15.

20:21

Тяжелый розыгрыш остается за словачкой — 30:15.

20:20

С обмена очками началась подача Цибулковой — 15:15.

20:18

Фирменный эйс в нужный момент — 2:3.

20:17

Агрессивно принимает словачка, но Шарапова мощнее — 40:30.

20:16

Цибулкова цепляется за этот гейм — 30:30.

20:16

А теперь прямо с приема в сетку играет Цибулкова — 30:15.

20:15

И опять берет мощью россиянка, Цибулкова в итоге отправляет мяч в аут по длине — 15:15.

20:14

Первая двойная ошибка Шараповой — 0:15.

20:13

Не отпустила эту ситуацию Цибулкова, уверенно выиграв два мяча подряд — 2:2.

20:12

И сейчас вполне могла Маша добиться двойного брейк-пойнта, но сама в аут ударила — 30:30.

20:11

Инициатива в этом гейме пока за Марией — 15:30.

20:10

Сравнивает Доминика счет — 15:15.

20:09

Хогстедт пообщался с Шараповой во время паузы между геймами, и первый розыгрыш со второй подачи словачки остается за россиянкой, соперница ошиблась по длине — 0:15.

20:08

Цибулкова сражалась отчаянно, но с мощью Шараповой ничего сделать не смогла — 1:2.

20:07

И тут же еще одно быстрое и уверенное очко для россиянки — 40:15.

20:06

А теперь у сетки завершила розыгрыш Мария. Боковой арбитр крикнул аут, но спустившаяся с вышки главная судья изменила его решение, в линию попала Маша — 30:15!

20:05

В аут, хоть и совсем небольшой, отправила мяч Шарапова после приема Цибулковой. Старалась атаковать — 15:15.

20:05

Опять с подачи легко берет первое очко Мария — 15:0.

20:05

Доминика идет к сетке после укороченного Шараповой и на этот раз попадает сложный мяч — 1:1.

20:04

Но и Цибулкова не промах, подать как следует — 40:30.

20:03

Есть осторожное предположение, что Шарапова поймала игру. Опять шикарно разбрасывает мяч по разным углам корта и делает виннерс — 30:30.

20:02

Цибулкова показывает умение собраться в нужный момент и берет два розыгрыша подряд — 30:15.

20:01

Шарапова неожиданно укорачивает. Вроде бы недостаточно коротко, но Цибулкова не могла атаковать, а следующий удар Маши лег в открытый корт — 0:15.

19:59

Просто шикарная игра Марии! Соперница отвечала достаточно остро и резко, но в итоге была разбросана по корту, а закончилось все виннерсом россиянки — 0:1!

19:59

Э-эйс! 40:15.

19:58

А вот тут без шансов: мощная подача, трудный прием Цибулковой, и атака Шараповой на вылет в свободную часть корта — 30:15.

19:58

Шараповой не хватает силы в этом розыгрыше, и сама она попадает в сетку, меняя направление удара — 15:15.

19:57

Теперь Мария начинает сет с подачи. Цибулкова сразу завязывает борьбу с приема. Очень долгий розыгрыш, и когда словачка била уже в открытый корт, она не попала по длине — 15:0.

19:55

Ну что ж, первый сет был отмечен мощной игрой обеих на своих подачах, но Шарапова поздновато включилась и не сумела догнать. Был шанс в самом последнем гейме сета, но Цибулкова блестяще сыграла на брейк-пойнтах. Посмотрим, что будет во втором сете, который начнется очень скоро.

19:54

Со второй подачи вынуждает Шарапову отправить мяч в сетку Цибулкова — 6:3!

19:53

И еще одна мощная подача Цибулковой становится не берущейся для Шараповой — больше и сет-пойнт!

19:52

Хлесткую подачу словачки в дальний угол квадрата Мария принимает в сетку — 40:40.

19:52

Подача Цибулковой, но вторая, и Шарапова гоняет ее по корту, однако не додавливает в нужный момент, словачка контратакует, и уже Маша ошибается по длине — 30:40, один брейк-пойнт остается.

19:51

И еще одно очко россиянки — 15:40, двойной брейк-пойнт!

19:50

Серию из трех неудачных подач подряд Цибулкова прерывает слишком аккуратной второй подачей, Мария мгновенно бросается в атаку с приема и легко выигрывает розыгрыш — 15:30.

19:49

А теперь Доминика допускает вторую в матче двойную ошибку — 15:15.

19:48

Цибулкова начинает подавать на сет с выигранного вторым ударом розыгрыша — 15:0.

19:48

Томас Хогстедт пристально и с виду без эмоций наблюдает за тем, как Шарапова выигрывает свой третий в матче гейм шикарной подачей — 5:3.

19:47

Мария проводит мощную атаку со второй подачи, вынуждая соперницу при третьем ударе отправить мяч в сетку — больше.

19:46

Злая Шарапова пробивает мощью в этом важном розыгрыше — 40:40.

19:46

Ошибается снова Мария, и на ее подаче Цибулкова зарабатывает первый сетбол — 30:40.

19:45

Срывает Шарапова удар — 30:30.

19:44

Обе соперницы очень мощно атакуют со своих подач. Принять саму подачу Цибулкова еще смогла, но отбить в корт второй удар в другой угол корта — уже нет. 30:15.

19:43

Эйс со второй подачи не хотите? 15:15.

19:42

Маша начинает свою подачу. Арбитр прерывает завязавшийся розыгрыш, сигнализируя об ауте у россиянки. Спускается главная судья с вышки, чтобы проверить, и подтверждает вердикт — 0:15.

19:41

И снова уверенная подача Цибулковой решает дело — 5:2.

19:40

Оп-па, первая в матче двойная ошибка — 40:15.

19:39

Очень уверенно подает Цибулкова, в итоге Шарапова кое-как принимает, но после атаки снова отбивает только в сетку — 40:0.

19:38

Со своего второго удара Мария играет в аут — 30:0.

19:37

Цибулкова свой гейм начинает не менее уверенно, теперь россиянка принимает в сетку — 15:0.

19:37

Как и эту — 4:2.

19:36

В своем стиле отвечает Маша — эту подачу невозможно было принять в корт. 40:30.

19:36

Цибулкова здорово принимает и быстро завершает розыгрыш своим вторым ударом, параллельным линии — 30:30.

19:35

А вот здесь Мария ошибается, попадая в аут — 30:15.

19:35

Еще одна подача без вариантов, не принимает Цибулкова — 30:0.

19:34

Шарапова начинает гейм на своей подаче с третьего в матче (и своего) эйса — 15:0.

19:32

Очень агрессивно играет Шарапова, но Цибулкова справляется с ее атаками, а когда Мария переводит мяч в другой угол, трос играет снова за словачку — 4:1.

19:31

И еще одна отличная подача Цибулковой, которая вновь поворачивает гейм на своей подачи в свою пользу, тут же выигрывая еще один розыгрыш — 40:15.

19:30

Мощная подача Доминики, и Шарапова не справляется с приемом — 15:15.

19:29

Цибулкова пошла к сетке с подачи, но ошиблась при ударе с лета, в эту самую сетку и попав — 0:15.

19:29

Цибулкова отвечает резким приемом, отыгрывая один мяч, но дальше Шарапова выдает такую подачу, что соперница еле отбивает ее и не справляется со вторым атакующим ударом Марии — 3:1.

19:28

Сумасшедшая подача на вылет срывает аплодисменты зрителей — 40:15.

19:27

Шарапова делает ставку на мощь, но Цибулкова очень остро отвечает. В этом розыгрыше сработал план россиянки — 30:15.

19:26

А теперь сама Мария ошибается при попытке атаки по линии. Невынужденная ошибка — 15:15.

19:25

Мария на подаче. Мощными ударами вынуждает загнанную Цибулкову отправить мяч в аут по длине — 15:0.

19:23

Однако дальше чем «ровно» Мария не прошла — два подряд розыгрыша в пользу соперницы. 3:0 — впереди Цибулкова.

19:22

Подача Цибулковой, прием Шараповой и аут словачки — 40:40.

19:22

Долгая борьба в пятом розыгрыше гейма, а Шарапова не из тех, кто сдается. 40:30 после виннерса Марии.

19:21

И еще один быстрый розыгрыш в пользу подающей — 40:15.

19:20

Быстро проходят розыгрыше на подаче словачки. Сначала Шарапова выиграла очко с приема, но затем Цибулкова взяла два подряд — 30:15.

19:19

Ну и Цибулкова с приема завершает дело в свою пользу. «Фирменное» начало для Шараповой — 2:0.

19:18

Трос играет за Цибулкову — она здорово приняла подачу, а после удара Марии мяч упал на сторону россиянки. Меньше, брейк-пойнт.

19:17

Шарапова с подачи выигрывает очко, но в следующем розыгрыше завязывается обмен ударами, и в итоге дело решает укороченный Доминики, который россиянка не перебрасывает через сетку — ровно снова.

19:16

Ошибается Мария, и теперь ровно уже на ее подаче.

19:15

Достаточно затяжной розыгрыш, и в итоге ударом по линии Цибулкова его выигрывает, Шарапова не побежала — 40:30.

19:14

Ошиблась Маша по длине в относительно затяжном розыгрыше, но тут же ответила уверенной комбинацией: подача-виннерс. 40:15.

19:13

Шарапова очень уверенно начинает гейм на своей подаче. Цибулкова дважды подряд не может принять — 30:0.

19:12

И еще одна не берущаяся подача от Цибулковой — 1:0.

19:11

Впрочем, Доминика ответила уверенной подачей — больше.

19:10

Отличный прием Шараповой на вылет. В следующем розыгрыше завязалась борьба, Маша нетипично для себя пошла к сетке и сделала виннерс — 40:40.

19:09

Маша отыгрывает один мяч, но следующий розыгрыш остался за соперницей — 40:15.

19:08

Первые два розыгрыша Цибулкова провела очень уверенно, не оставив Марии шансов — 30:0.

19:07

Шарапова и Цибулкова встречались между собой шесть раз и одержали по три победы. Первой сегодня будет подавать словачка. Матч начинается.

19:05

Матч состоится на центральном корте четвертым запуском. Пока девушки ждали, когда пройдут три поединка мужской сетки, но сейчас соперницы уже на корте и вовсю разминаются.

19:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго круга турнира WTA в Риме, в котором россиянка Мария Шарапова встречается с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Матч предположительно начнется в 17.30 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме между россиянкой Марией Шараповой и словачкой Доминикой Цибулковой.