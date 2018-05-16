Теннис. Цибулкова — Шарапова. LIVE

Ну что ж, первый сет был отмечен мощной игрой обеих на своих подачах, но Шарапова поздновато включилась и не сумела догнать. Был шанс в самом последнем гейме сета, но Цибулкова блестяще сыграла на брейк-пойнтах. Посмотрим, что будет во втором сете, который начнется очень скоро.