Теннис. Цибулкова — Шарапова. LIVE

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Два агрессивных удара Шараповой вынуждают Цибулкову отправить мяч в аут по длине — 15:30.
Но соперница, как всегда в этом матче, тут же ответила своим выигранным очком — 15:15.
Подача Цибулковой начинается с затяжного розыгрыша, в котором Маша сыграла просто идеально — 0:15.
Не прошла первая подача у Марии. И даже вызов судьи на корт не изменил ситуацию. Зло посмотрела россиянка на ту сторону корта и опять пробивной мощью очень быстро закончила гейм, даром что со второй подачи — 3:4.
Два подряд выигранных очка Шараповой, причем второе шикарным укороченным — 40:15.
Цибулкова сразу выигрывает очко на чужой подаче, но Мария тут же отвечает — 15:15.
Берет Цибулкова свою подачу. Пока без брейков в этом сете — 3:3.
И отличная подача Доминики — 40:15.
Тяжелый розыгрыш остается за словачкой — 30:15.
С обмена очками началась подача Цибулковой — 15:15.
Фирменный эйс в нужный момент — 2:3.
Агрессивно принимает словачка, но Шарапова мощнее — 40:30.
Цибулкова цепляется за этот гейм — 30:30.
А теперь прямо с приема в сетку играет Цибулкова — 30:15.
И опять берет мощью россиянка, Цибулкова в итоге отправляет мяч в аут по длине — 15:15.
Первая двойная ошибка Шараповой — 0:15.
Не отпустила эту ситуацию Цибулкова, уверенно выиграв два мяча подряд — 2:2.
И сейчас вполне могла Маша добиться двойного брейк-пойнта, но сама в аут ударила — 30:30.
Инициатива в этом гейме пока за Марией — 15:30.
Сравнивает Доминика счет — 15:15.
Хогстедт пообщался с Шараповой во время паузы между геймами, и первый розыгрыш со второй подачи словачки остается за россиянкой, соперница ошиблась по длине — 0:15.
Цибулкова сражалась отчаянно, но с мощью Шараповой ничего сделать не смогла — 1:2.
И тут же еще одно быстрое и уверенное очко для россиянки — 40:15.
А теперь у сетки завершила розыгрыш Мария. Боковой арбитр крикнул аут, но спустившаяся с вышки главная судья изменила его решение, в линию попала Маша — 30:15!
В аут, хоть и совсем небольшой, отправила мяч Шарапова после приема Цибулковой. Старалась атаковать — 15:15.
Опять с подачи легко берет первое очко Мария — 15:0.
Доминика идет к сетке после укороченного Шараповой и на этот раз попадает сложный мяч — 1:1.
Но и Цибулкова не промах, подать как следует — 40:30.
Есть осторожное предположение, что Шарапова поймала игру. Опять шикарно разбрасывает мяч по разным углам корта и делает виннерс — 30:30.
Цибулкова показывает умение собраться в нужный момент и берет два розыгрыша подряд — 30:15.
Шарапова неожиданно укорачивает. Вроде бы недостаточно коротко, но Цибулкова не могла атаковать, а следующий удар Маши лег в открытый корт — 0:15.
Просто шикарная игра Марии! Соперница отвечала достаточно остро и резко, но в итоге была разбросана по корту, а закончилось все виннерсом россиянки — 0:1!
Э-эйс! 40:15.
А вот тут без шансов: мощная подача, трудный прием Цибулковой, и атака Шараповой на вылет в свободную часть корта — 30:15.
Шараповой не хватает силы в этом розыгрыше, и сама она попадает в сетку, меняя направление удара — 15:15.
Теперь Мария начинает сет с подачи. Цибулкова сразу завязывает борьбу с приема. Очень долгий розыгрыш, и когда словачка била уже в открытый корт, она не попала по длине — 15:0.
Ну что ж, первый сет был отмечен мощной игрой обеих на своих подачах, но Шарапова поздновато включилась и не сумела догнать. Был шанс в самом последнем гейме сета, но Цибулкова блестяще сыграла на брейк-пойнтах. Посмотрим, что будет во втором сете, который начнется очень скоро.
Со второй подачи вынуждает Шарапову отправить мяч в сетку Цибулкова — 6:3!
И еще одна мощная подача Цибулковой становится не берущейся для Шараповой — больше и сет-пойнт!
Хлесткую подачу словачки в дальний угол квадрата Мария принимает в сетку — 40:40.
Подача Цибулковой, но вторая, и Шарапова гоняет ее по корту, однако не додавливает в нужный момент, словачка контратакует, и уже Маша ошибается по длине — 30:40, один брейк-пойнт остается.
И еще одно очко россиянки — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Серию из трех неудачных подач подряд Цибулкова прерывает слишком аккуратной второй подачей, Мария мгновенно бросается в атаку с приема и легко выигрывает розыгрыш — 15:30.
А теперь Доминика допускает вторую в матче двойную ошибку — 15:15.
Цибулкова начинает подавать на сет с выигранного вторым ударом розыгрыша — 15:0.
Томас Хогстедт пристально и с виду без эмоций наблюдает за тем, как Шарапова выигрывает свой третий в матче гейм шикарной подачей — 5:3.
Мария проводит мощную атаку со второй подачи, вынуждая соперницу при третьем ударе отправить мяч в сетку — больше.
Злая Шарапова пробивает мощью в этом важном розыгрыше — 40:40.
Ошибается снова Мария, и на ее подаче Цибулкова зарабатывает первый сетбол — 30:40.
Срывает Шарапова удар — 30:30.
Обе соперницы очень мощно атакуют со своих подач. Принять саму подачу Цибулкова еще смогла, но отбить в корт второй удар в другой угол корта — уже нет. 30:15.
Эйс со второй подачи не хотите? 15:15.
Маша начинает свою подачу. Арбитр прерывает завязавшийся розыгрыш, сигнализируя об ауте у россиянки. Спускается главная судья с вышки, чтобы проверить, и подтверждает вердикт — 0:15.
И снова уверенная подача Цибулковой решает дело — 5:2.
Оп-па, первая в матче двойная ошибка — 40:15.
Очень уверенно подает Цибулкова, в итоге Шарапова кое-как принимает, но после атаки снова отбивает только в сетку — 40:0.
Со своего второго удара Мария играет в аут — 30:0.
Цибулкова свой гейм начинает не менее уверенно, теперь россиянка принимает в сетку — 15:0.
Как и эту — 4:2.
В своем стиле отвечает Маша — эту подачу невозможно было принять в корт. 40:30.
Цибулкова здорово принимает и быстро завершает розыгрыш своим вторым ударом, параллельным линии — 30:30.
А вот здесь Мария ошибается, попадая в аут — 30:15.
Еще одна подача без вариантов, не принимает Цибулкова — 30:0.
Шарапова начинает гейм на своей подаче с третьего в матче (и своего) эйса — 15:0.
Очень агрессивно играет Шарапова, но Цибулкова справляется с ее атаками, а когда Мария переводит мяч в другой угол, трос играет снова за словачку — 4:1.
И еще одна отличная подача Цибулковой, которая вновь поворачивает гейм на своей подачи в свою пользу, тут же выигрывая еще один розыгрыш — 40:15.
Мощная подача Доминики, и Шарапова не справляется с приемом — 15:15.
Цибулкова пошла к сетке с подачи, но ошиблась при ударе с лета, в эту самую сетку и попав — 0:15.
Цибулкова отвечает резким приемом, отыгрывая один мяч, но дальше Шарапова выдает такую подачу, что соперница еле отбивает ее и не справляется со вторым атакующим ударом Марии — 3:1.
Сумасшедшая подача на вылет срывает аплодисменты зрителей — 40:15.
Шарапова делает ставку на мощь, но Цибулкова очень остро отвечает. В этом розыгрыше сработал план россиянки — 30:15.
А теперь сама Мария ошибается при попытке атаки по линии. Невынужденная ошибка — 15:15.
Мария на подаче. Мощными ударами вынуждает загнанную Цибулкову отправить мяч в аут по длине — 15:0.
Однако дальше чем «ровно» Мария не прошла — два подряд розыгрыша в пользу соперницы. 3:0 — впереди Цибулкова.
Подача Цибулковой, прием Шараповой и аут словачки — 40:40.
Долгая борьба в пятом розыгрыше гейма, а Шарапова не из тех, кто сдается. 40:30 после виннерса Марии.
И еще один быстрый розыгрыш в пользу подающей — 40:15.
Быстро проходят розыгрыше на подаче словачки. Сначала Шарапова выиграла очко с приема, но затем Цибулкова взяла два подряд — 30:15.
Ну и Цибулкова с приема завершает дело в свою пользу. «Фирменное» начало для Шараповой — 2:0.
Трос играет за Цибулкову — она здорово приняла подачу, а после удара Марии мяч упал на сторону россиянки. Меньше, брейк-пойнт.
Шарапова с подачи выигрывает очко, но в следующем розыгрыше завязывается обмен ударами, и в итоге дело решает укороченный Доминики, который россиянка не перебрасывает через сетку — ровно снова.
Ошибается Мария, и теперь ровно уже на ее подаче.
Достаточно затяжной розыгрыш, и в итоге ударом по линии Цибулкова его выигрывает, Шарапова не побежала — 40:30.
Ошиблась Маша по длине в относительно затяжном розыгрыше, но тут же ответила уверенной комбинацией: подача-виннерс. 40:15.
Шарапова очень уверенно начинает гейм на своей подаче. Цибулкова дважды подряд не может принять — 30:0.
И еще одна не берущаяся подача от Цибулковой — 1:0.
Впрочем, Доминика ответила уверенной подачей — больше.
Отличный прием Шараповой на вылет. В следующем розыгрыше завязалась борьба, Маша нетипично для себя пошла к сетке и сделала виннерс — 40:40.
Маша отыгрывает один мяч, но следующий розыгрыш остался за соперницей — 40:15.
Первые два розыгрыша Цибулкова провела очень уверенно, не оставив Марии шансов — 30:0.
Шарапова и Цибулкова встречались между собой шесть раз и одержали по три победы. Первой сегодня будет подавать словачка. Матч начинается.
Матч состоится на центральном корте четвертым запуском. Пока девушки ждали, когда пройдут три поединка мужской сетки, но сейчас соперницы уже на корте и вовсю разминаются.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго круга турнира WTA в Риме, в котором россиянка Мария Шарапова встречается с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч предположительно начнется в 17.30 мск.
Текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме между россиянкой Марией Шараповой и словачкой Доминикой Цибулковой.