«Хоккей в России не развивается»

Сборная России по хоккею под руководством Ильи Воробьева, который занимает должность исполняющего обязанности главного тренера команды, заняла второе место в группе А и пробилась в четвертьфинал проходящего в Дании чемпионата мира.

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Промежуточные итоги выступления коллектива на турнире подвели бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский, а также бывший главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров.

— Какое мнение сложилось о выступлении сборной России на групповой стадии?

Андрей Николишин: Сложилось двоякое мнение об игре сборной России на групповом этапе. В матчах со слабыми соперниками играем «на ноль», с сильными — пропускаем, не выдерживаем конкуренцию. Те же команды Чехии и Швеции выглядят куда лучше нашей сборной, по игре они гораздо интереснее.

Валерий Каменский: Задачу выполнили — попали в плей-офф. Мне нравится российская сборная, она играет в яркий, атакующий и комбинационный хоккей. Видно, что при Воробьеве наши ребята стали играть агрессивно.

Но есть моменты, над которыми стоит поработать. В особенности это касается игре в неравных составах. Третье и четвертое звенья должны помогать первому в ключевых матчах.

Видно, что есть сплоченный коллектив, который стремится побеждать и бороться за выполнение поставленных задач. Это радует.

Виталий Прохоров: Я бы выделил атакующую линию нашей команды. Мне нравится, как российская сборная играет в нападении.

Да и в принципе на этом чемпионате мира мне импонирует игра только двух команд: Швеции и России. По сравнению с ними те же американцы и канадцы не впечатлили.

Если отмечать целостность и организованность игры в атаке, то я бы поставил Россию на первое место. Хотя реализация моментов страдает. Но не понравилась низкая реализация тех моментов, которые подопечные Воробьева создавали у ворот команды соперника, а также потеря концентрации при обороне. Перед финальной стадией тренерский штаб сборной России выявил те позиции, которые требуют существенных улучшений.

— Бросается в глаза проблема низкая реализация численного преимущества?

А.Н.: Вы оцениваете состояние команды только по игре большинстве, но не обращаете внимания на то, что из пяти попыток одну российские хоккеисты реализуют. Это хороший результат. Не супер, конечно, но хороший.

Наша сборная имеет хоть какие-то шансы на этом чемпионате только при игре в большинстве. В равных составах сборная России не имеет шансов против команд высокого уровня вроде Чехии, Швеции или Финляндии.

Проблема заключается в том, что у нас не получается креативить и создавать моменты. Исключением является звено Кирилла Капризова, Никиты Гусева и Павла Дацюка. Эти ребята еще способны создавать опасные моменты у ворот соперника, играя в равных составах. Евгений Дадонов? Он может проявить себя индивидуально, пройти на дриблинге.

— С чем связано большое количество ошибок в игре российских хоккеистов?

А.Н.: Наши игроки выглядят посредственно на чемпионате мира в Дании. С чем это связано? С уровнем КХЛ. На подобных турнирах, куда приезжают хоккеисты из НХЛ, четко виден большой пробел между ними и нашими игроками. Россияне не способны проявить себя. Все моменты, которые кое-как создаются, являются результатом физического давления, а не техники.

Как это решить? Попробуйте назвать хотя бы десять человек из КХЛ, которые мыслят и играют нестандартно. Я вот, например, еле-еле пятерку наскребу.

И это при том, что в нашей лиге выступает 27 команд. Нам необходимо перейти на другую систему. Советский хоккей славился игроками, которые мыслят нестандартно. А сейчас — один сплошной шаблон. И данная ситуация проявляется еще на уровне детского хоккея.

Есть исключения в виде Гусева и Капризова, которые в свое время приняли правильные решение для продолжения своей карьеры. Но это все единичные случаи. Лучшим бомбардиром сборной является 39-летний Дацюк. Это же смешно. Павел, конечно, красавец, но развития хоккея в стране нет.

В.К.: У команды есть определенный план на турнир. В данном случае — выйти в плей-офф, чего россияне и добились. Тренерский штаб сборной выполняет свои задачи, команда ведь молодая, она только формируется.

Безусловно, болельщики ждут от сборной России побед в каждом матче. Но есть определенная тактика, которая формируется на весь турнир. Следующие игры покажут нам уровень нашей сборной.

В.П.: Об этом надо спрашивать у тренерского штаба и игроков, которые ошибаются. Тренеры должны отработать данные проблемы. Но и нельзя забывать, что соперник тоже играет в хоккей. Значит, он сделал все, чтобы российский хоккеист допустил ошибку, потерял концентрацию. Матч со Швецией был хорошей встряской для сборной России перед плей-офф.

— Сборная России активно проводит первые 5-7 минут от начала периода, а затем начинает проседать. Проблема с физическим состоянием?

А.Н.: Физически мы готовы неплохо. На этом турнире в данном компоненте мы превосходим многих. Скорее проблема заключается в исполнении и реализации тактических установок. И нельзя забывать, что соперник тоже на месте не стоит, он также выполняет свои задачи.

Также эксперты в интервью «Газете.Ru» поделились своими ожиданиями от предстоящего матча подопечных Ильи Воробьева со сборной Канады.

— Чего стоит ждать от российской команды в матче против канадцев?

А.Н.: Канадцы играют в хоккей с рождения. Против России они покажут грамотную, четкую и жесткую игру. Они прекрасно понимают, что нужно сделать для того, чтобы добиться победы. Ожидаю активного давления на нашу оборону. Канадские хоккеисты знают, что в данном компоненте мы имеем большие проблемы. Потому будут закрывать все наши зоны, навяжут борьбу и будут наносить огромное количество бросков по воротам россиян.

В.К.: В первую очередь жду победы российской команды. Кроме того, Россия — Канада — это громкая вывеска. Хочется увидеть красивый хоккей. Победить канадцев можно только за счет выполнения поставленных задач на игру и самоотдачи. Верю в победу наших ребят.

В.П.: Сборная Канады чаще нашего теряет концентрацию и допускает ошибки в не очевидных моментах.

Канадцы много ошибаются при переходе из атаки в обороне. Чего-то особенного и мощного в их игре нет. Их команда уязвима.

Российская сборная же более целостная, заряженная на результат и мотивированная.

Коннор Макдэвид? Он может быть одним в поле воином. Но у него нет подходящих партнеров. Пускай он в одиночку носится с шайбой, не надо на это обращать внимания. Главное — закрыть его потенциальных адресатов, с которыми он может обыграться.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 между Россией и Канадой состоится 17 мая в 17:15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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