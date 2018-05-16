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Усталость от хоккея: почему Россия проигрывает

Как выступила сборная России в групповой стадии ЧМ-2018

Тренерский штаб и хоккеисты сборной России РИА Новости
Тренерский штаб и хоккеисты сборной России
Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира — 2018 в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады. «Газета.Ru» подводит итоги первой стадии турнира и размышляет о шансах россиян в поединке с «кленовыми листьями».

Неудачные концовки периодов

У сборной России на этом чемпионате мира наблюдается тенденция вести активную игру в начале каждого периода и полностью терять контроль над шайбой во второй половине двадцатиминутки.

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Для наглядности, можно взглянуть на количество заброшенных шайб в семи матчах в первые десять минут периода и во вторые. В общей сложности получается 18 против 14. При этом из десяти пропущенных шайб на турнире семь влетели в ворота сборной России во вторых половинах игровых отрезков.

Данную статистику можно объяснить элементарной усталостью. Некоторые хоккеисты российской команды открыто заявляли, что прошедший сезон выдался для них весьма трудным и участие в чемпионате мира дается им с некоторым трудом. Однако опытные игроки, в отличие от молодых, к такому графику давно привыкли. Поэтому речь идет не только о физической усталости, но и о психологической нагрузке.

Тот же Кирилл Капризов прошел с московским ЦСКА изматывающий сезон, в котором армейцы вновь упустили возможность завоевать Кубок Гагарина. Да и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане забрало у молодого таланта сборной России много эмоций — как положительных, так и отрицательных. Вероятно, именно психологические проблемы мешают Капризову показать все, на что он способен. Отсюда и многочисленные ошибки на турнире.

Проблемы с соперниками по Евротуру

Уже с самого начала турнира сборная России стала одной из самых результативных в группе А. Команда Ильи Воробьева в семи матчах забросила 32 шайбы, 20 из которых — на старте чемпионата. По семь голов россияне отгрузили сборным Франции и Австрии, еще шесть — в ворота Белоруссии.

Казалось бы, начало — лучше не придумаешь, однако класс соперников вносит нотку скептицизма.

Стоило сборной России встретиться с командой примерно одного уровня, как сразу же последовало первое поражение на турнире.

В матче против чехов российские хоккеисты выглядели очень даже хорошо, однако любые старания уходят коту под хвост, когда тебя разрывает всего лишь одна тройка Давид КрейчиДмитрий ЯшкинДавид Пастрняк.

Как было упомянуто ранее, у России невооруженным взглядом проглядывается проблема в игре в конце периодов. Если с командами Франции, Австрии, Белоруссии и Словакии обошлось без трудностей, то с соперниками по Евротуру россияне справиться не смогли.

Напомним, что после того, как исполняющим обязанности главного тренера сборно России был назначен Илья Воробьев, россияне на континентальном турнире потерпели пять поражений в шести встречах.

На чемпионате мира, увы, данная тенденция продолжилась: сначала российские хоккеисты уступили в овертайме чехам, а затем в решающей игре за первое место в группе проиграли шведам.

Слабое большинство

Давней проблемой сборной России является реализация большинства.

Подопечные Воробьева в семи матчах имели численное преимущество 23 раза. Голом отметиться удалось лишь в шести случаях.

Особенно низкий процент реализации «лишнего» сказался на результате матча со Швецией, чьи игроки с первых минут позволяли себе играть грубо и жестко.

Обратил на это внимание и форвард сборной России Никита Гусев, однако объяснить, в чем же причина данной проблемы, он не смог.

«У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. Порой шведы играли без правил, поэтому в начале матча у нас было много большинства. Надо было просто забить», — сказал он после матча против Швеции.

Не такая грозная Канада

Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 стала команда Канады, с которой не очень-то хотелось пересекаться на столь ранней стадии.

Безусловно, главной звездой «кленовых листьев» является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В текущем розыгрыше турнира он забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач в семи встречах.

В списке бомбардиров он занимает пока что третью строчку, пропустив вперед себя Себастьяна Ахо из Финляндии и американца Патрика Кейна.

Отрицать класс канадского форварда бессмысленно, но и заострять внимание на одном игроке тоже не стоит. Да, он является самым результативным в составе сборной Канады, но это не должно волновать подопечных Ильи Воробьева, ведь хоккей — игра командная.

В этом и заключается главная проблема нынешней сборной Канады, которая в текущем розыгрыше мирового первенства выступает нестабильно. Разгромы Южной Кореи, Норвегии и Дании с общим счетом 22:1 были сродни тому, как российская команда взяла верх над Францией, Австрией и Белоруссией — 20:0. В противостоянии же с куда более серьезными соперниками канадцы скромничают.

А матчи против США (4:5 Б) и Финляндии (1:5) дружина Билла Питерса и вовсе провалила.

Если говорить о шансах команд в четвертьфинале, то они, как это обычно бывает, равные: рвать волосы на голове и бороде заранее не стоит, но и самоуверенными на игру выходить тоже нельзя. Лаконично по этому поводу высказался капитан сборной России Павел Дацюк.

«Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть», — заявил он.

Сложный полуфинал

Потенциальным соперником сборной России в следующем раунде, в случае победы над Канадой, с большой долей вероятности станет команда Финляндии, которая за выход в полуфинал поспорит со швейцарцами.

Говорить об этом можно с уверенностью, просто взглянув на сумасшедшую форму «львов» в этом году. Досрочно выиграв общий зачет Евротура, финны стремятся завоевать золото на чемпионате мира.

Финляндия заняла первое место группы B, одержав пять побед. В семи матчах они забросили 38 шайб и пропустили 11 с разницей голов в +27 — это лучший результат среди всех команд на турнире.

Помимо командной мощи Финляндия может похвастать и индивидуальными талантами. 21-летний форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо в семи встречах набрал 17 очков (9+8).

Однако на данный момент российские хоккеисты должны думать не об Ахо и Ко, а о предстоящем матче со сборной Канады, который состоится 17 мая в 17:15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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