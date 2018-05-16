Усталость от хоккея: почему Россия проигрывает

Неудачные концовки периодов

У сборной России на этом чемпионате мира наблюдается тенденция вести активную игру в начале каждого периода и полностью терять контроль над шайбой во второй половине двадцатиминутки.

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Для наглядности, можно взглянуть на количество заброшенных шайб в семи матчах в первые десять минут периода и во вторые. В общей сложности получается 18 против 14. При этом из десяти пропущенных шайб на турнире семь влетели в ворота сборной России во вторых половинах игровых отрезков.

Данную статистику можно объяснить элементарной усталостью. Некоторые хоккеисты российской команды открыто заявляли, что прошедший сезон выдался для них весьма трудным и участие в чемпионате мира дается им с некоторым трудом. Однако опытные игроки, в отличие от молодых, к такому графику давно привыкли. Поэтому речь идет не только о физической усталости, но и о психологической нагрузке.

Тот же Кирилл Капризов прошел с московским ЦСКА изматывающий сезон, в котором армейцы вновь упустили возможность завоевать Кубок Гагарина. Да и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане забрало у молодого таланта сборной России много эмоций — как положительных, так и отрицательных. Вероятно, именно психологические проблемы мешают Капризову показать все, на что он способен. Отсюда и многочисленные ошибки на турнире.

Проблемы с соперниками по Евротуру

Уже с самого начала турнира сборная России стала одной из самых результативных в группе А. Команда Ильи Воробьева в семи матчах забросила 32 шайбы, 20 из которых — на старте чемпионата. По семь голов россияне отгрузили сборным Франции и Австрии, еще шесть — в ворота Белоруссии.

Казалось бы, начало — лучше не придумаешь, однако класс соперников вносит нотку скептицизма.

Стоило сборной России встретиться с командой примерно одного уровня, как сразу же последовало первое поражение на турнире.

В матче против чехов российские хоккеисты выглядели очень даже хорошо, однако любые старания уходят коту под хвост, когда тебя разрывает всего лишь одна тройка Давид Крейчи — Дмитрий Яшкин — Давид Пастрняк.

Как было упомянуто ранее, у России невооруженным взглядом проглядывается проблема в игре в конце периодов. Если с командами Франции, Австрии, Белоруссии и Словакии обошлось без трудностей, то с соперниками по Евротуру россияне справиться не смогли.

Напомним, что после того, как исполняющим обязанности главного тренера сборно России был назначен Илья Воробьев, россияне на континентальном турнире потерпели пять поражений в шести встречах.

На чемпионате мира, увы, данная тенденция продолжилась: сначала российские хоккеисты уступили в овертайме чехам, а затем в решающей игре за первое место в группе проиграли шведам.

Слабое большинство

Давней проблемой сборной России является реализация большинства.

Подопечные Воробьева в семи матчах имели численное преимущество 23 раза. Голом отметиться удалось лишь в шести случаях.

Особенно низкий процент реализации «лишнего» сказался на результате матча со Швецией, чьи игроки с первых минут позволяли себе играть грубо и жестко.

Обратил на это внимание и форвард сборной России Никита Гусев, однако объяснить, в чем же причина данной проблемы, он не смог.

«У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. Порой шведы играли без правил, поэтому в начале матча у нас было много большинства. Надо было просто забить», — сказал он после матча против Швеции.

Не такая грозная Канада

Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 стала команда Канады, с которой не очень-то хотелось пересекаться на столь ранней стадии.

Безусловно, главной звездой «кленовых листьев» является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В текущем розыгрыше турнира он забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач в семи встречах.

В списке бомбардиров он занимает пока что третью строчку, пропустив вперед себя Себастьяна Ахо из Финляндии и американца Патрика Кейна.

Отрицать класс канадского форварда бессмысленно, но и заострять внимание на одном игроке тоже не стоит. Да, он является самым результативным в составе сборной Канады, но это не должно волновать подопечных Ильи Воробьева, ведь хоккей — игра командная.

В этом и заключается главная проблема нынешней сборной Канады, которая в текущем розыгрыше мирового первенства выступает нестабильно. Разгромы Южной Кореи, Норвегии и Дании с общим счетом 22:1 были сродни тому, как российская команда взяла верх над Францией, Австрией и Белоруссией — 20:0. В противостоянии же с куда более серьезными соперниками канадцы скромничают.

А матчи против США (4:5 Б) и Финляндии (1:5) дружина Билла Питерса и вовсе провалила.

Если говорить о шансах команд в четвертьфинале, то они, как это обычно бывает, равные: рвать волосы на голове и бороде заранее не стоит, но и самоуверенными на игру выходить тоже нельзя. Лаконично по этому поводу высказался капитан сборной России Павел Дацюк.

«Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть», — заявил он.

Сложный полуфинал

Потенциальным соперником сборной России в следующем раунде, в случае победы над Канадой, с большой долей вероятности станет команда Финляндии, которая за выход в полуфинал поспорит со швейцарцами.

Говорить об этом можно с уверенностью, просто взглянув на сумасшедшую форму «львов» в этом году. Досрочно выиграв общий зачет Евротура, финны стремятся завоевать золото на чемпионате мира.

Финляндия заняла первое место группы B, одержав пять побед. В семи матчах они забросили 38 шайб и пропустили 11 с разницей голов в +27 — это лучший результат среди всех команд на турнире.

Помимо командной мощи Финляндия может похвастать и индивидуальными талантами. 21-летний форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо в семи встречах набрал 17 очков (9+8).

Однако на данный момент российские хоккеисты должны думать не об Ахо и Ко, а о предстоящем матче со сборной Канады, который состоится 17 мая в 17:15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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