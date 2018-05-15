Дело в большинстве: битва чемпионов осталась за Швецией

Только в новейший период российской истории, то есть, после 1991 года, наши хоккеисты сыграли со шведами 121 раз. Преимущество в суперпротивостоянии за россиянами – 57 побед в основное время, одна в овертайме и еще шесть – по буллитам. Формально на «Роял Арене» в Копенгагене сошлись две лучшие сборные прямо сейчас: действующие чемпионы мира и победители Олимпиады-2018, само собой. Правда, в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия и Швеция занимают вторую и третью строчки. Лидирует Канада, которая на ЧМ пока действует с перепадами.

Как раз на нее попадал проигравший в схватке – второе место из группы А выводило в 1/4 финала на третью команду от октета В: эту позицию после дневной победы над Германией (3:0) забронировали за собой «Кленовые листья», у которых Коннор Макдэвид и немало других «крутышей».

Совсем другое дело, соперник с четвертой строчки, которую в параллельной игре оспаривали Дания и Латвия. При всем уважении к этим командам, встреча с любой из них есть гарантированный проход в полуфинал.

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После понедельничной победы над Словакией (4:0) российский состав претерпел важные изменения. На посту номер один оформившего «шатаут» Игоря Шестеркина сменил Василий Кошечкин. Вернулись на лед нападающий Сергей Андронов и защитник Динар Хафизуллин, не игравшие со словаками из-за травм. Напротив, дважды удалившемуся накануне Никите Трямкину пришлось смотреть матч с трибуны.

Как водится в Дании-2018, подопечные Ильи Воробьева очень активно стартовали. Уже в дебюте счет был открыт – россиянам удалось реализовать первое же большинство, полученное в результате нарушения на Павле Бучневиче.

Гол соорудили форварды первого звена. Никита Гусев выдал пас из-за ворот, а Кирилл Капризов оказался убедителен со своим броском.

В дальнейшем вратари не сидели без дела. И Кошечкин, и его шведский коллега Андерс Нильссон трудились в поте лица, совершая «спасения» различной категории сложности. В одном из эпизодов российский страж эффектно, по-футбольному отбил шайбу головой. Зрители оценили.

Соперники много удалялись, уже к экватору матча набрав 12 штрафных минут против двух наших. Однако наказать команду Рикарда Гренборга за грубость никак не удавалось…

Не забиваешь ты – забивают тебе: это правило, как выяснилось, вполне применимо и в хоккее. Шведы конвертировали в гол свое второе большинство. Причем судьи снова изгнали с площадки Максима Шалунова. Учитывая ситуацию с Трямкиным, милости от Воробьева ждать ему не приходится…

Итак, в середине второго периода счет стал равным. Мика Зибанеджад вместо того, чтобы плести хитроумные кружева, путая наших защитников, просто подобрал шайбу и бесхитростно бросил. Та нашла предательскую щель между щитков Кошечкина…

Россияне опешили, а шведы бросились обниматься. Это было слишком примитивно, но именно поэтому и сработало. Наш голкипер явно не ждал от Зибанеджада подобного маневра. Всего восемь секунд потребовалось шведам для приведения приговора в исполнение…

До перерыва россияне успели очутиться в позиции догоняющей стороны. Вновь результативным действием отметился Зибанеджад, ассистировавший партнеру — Рикарду Ракеллю. Выяснение отношений плавно перетекло в третий период.

Шансы исправно предоставлялись российским хоккеистам, которые пару раз убежали к воротам Нильссона почти на условиях буллита. Были и ответные маневры. И даже в численном большинстве наши едва не пропустили – Кошечкин всякий раз спасал.

В концовке шведы мастерски сушили игру, умышленно разбивали ее на осколки, предвосхищая российские атакующие усилия.

Наши рискнули, сняв вратаря – и получили третью шайбу. Россия проиграла – не сказать, что стопроцентно заслуженно, но и на победу наши, будем честны, не наскребли. А это значит, в плей-офф быть шоу. Матч с канадцами – это всегда крайне любопытно. То, чего мы лишились на Играх в Пхенчхане, неожиданно обрели на ЧМ в Дании.

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