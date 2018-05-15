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Марадона едет в Брест: новые приключения легенды

Марадона может возглавить «Динамо» из Бреста

Диего Марадона Reuters
Диего Марадона
Аргентинская легенда футбола Диего Марадона может стать новым главным тренером или спортивным директором брестского «Динамо». Агент знаменитого футболиста и тренера подтвердил интерес к своему клиенту и отметил заинтересованность Марадоны в белорусском варианте продолжения карьеры.

По информации различных СМИ, легендарный в прошлом футболист, а ныне практикующий тренер Диего Марадона может стать новым наставником или спортивным директором футбольного клуба «Динамо» из Бреста, идущего в середине турнирной таблицы недавно стартовавшего чемпионата Белоруссии.

11 мая в отставку с поста главного тренера клуба ушел чешский специалист Радослав Латал, написавший заявление об уходе, по информации СМИ, из-за вмешательства руководства «Динамо» в свою работу.

Латал, который за время своей карьеры футболиста стал серебряным призером Евро-1996 со сборной Чехии и обладателем Кубка УЕФА-1997 в составе немецкого «Шальке», возглавил команду из Бреста 31 декабря 2017 года.

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За менее чем полгода у руля клуба он вывел динамовцев в финал Кубка Белоруссии, а также завоевал с ними Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне после шести туров под руководством Латала команда занимала 11-е место в таблице, а конфликт с руководством возник после того, как тренер вывел из состава авторитетного полузащитника Павла Савицкого.

Что касается Марадоны, то слухи о его возможном назначении тренером команды появились сразу после отставки Латала, однако, по информации аргентинской редакции испанского издания As, представители футбольной легенды ведут переговоры с «Динамо» по поводу должности спортивного директора.

«В понедельник мы встречаемся с президентом клуба в Дубае. Если нас устроят условия, сделка может состояться. Диего очень рад возглавить команду и готов отправиться в Беларуссию»,

— заявил на радио агент Матиас Морла.

Последним местом работы легендарного аргентинца был клуб первого дивизиона чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Фуджайра», который Марадона не сумел вернуть в элиту.

До того последний раз тренером он работал также в ОАЭ, когда «Аль-Васль» занял под его руководством восьмое место в чемпионате страны в сезоне-2011/12.

Самой известной тренерской работой Марадоны было время в сборной Аргентины, которую он тренировал с 2008 по 2010 год и возил на чемпионат мира в Германию.

Этот период был отмечен несколькими скандалами, которые окружают Марадону на протяжении всей его жизни. Так, сын предыдущего тренера «альбиселесте» Альфио Басиле Альфито заявлял, что именно Марадона устроил заговор, чтобы сместить его отца с должности, хотя сам Диего это утверждение опроверг.

Позже у тренера случился конфликт с одним из лидеров аргентинской команды Хуаном Романом Рикельме, отказавшимся работать с Марадоной, «так как не может изменять своим сущности и принципам».

После отказа Рикельме от вызова в сборную команда уступила в отборочном цикле в Боливии со счетом 1:6, но в итоге, несмотря на большие проблемы, смогла-таки пробиться в финальную часть мундиаля.

На мировом форуме аргентинцы под руководством Марадоны пробились в плей-офф, обыграли в 1/8 финала со счетом 3:1 Мексику, но в четвертьфинале потерпели свое самое крупное в истории поражение в финальных стадиях мундиалей, уступив будущему финалисту Германии со счетом 0:4.

Аргентинская федерация и болельщики просили Диего Армандо остаться у руля национальной команды, однако тот ушел в отставку, так как ему не позволили сохранить в сборной свой тренерский штаб.

Что касается футбольной карьеры игрока, то Марадона не нуждается в представлении. Многие считают его лучшим футболистом за всю историю футбола.

Марадона привел в качестве капитана и лучшего игрока Аргентину к золотым медалями чемпионата мира-1986 и серебряным медалям мирового форума-1990.

Он становился чемпионом Аргентины в составе родной «Бока Хуниорс», выигрывал Кубок Испании с «Барселоной» и пять трофеев, включая два национальных чемпионских титула с «Наполи», для болельщиков которого он до сих пор является главным футболистом в истории клуба.

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