Россия против Швеции: зачет для Воробьева

Россия – Швеция (начало в 21.15 мск)

Задачу-минимум на групповой этап сборная России уже решила. Подопечные Ильи Воробьева уже не опустятся ниже второго места в восьмерке А, а это означает, что команде не нужно будет ради одного четвертьфинала лететь из Копенгагена в Хернинг и потом, в случае успеха, возвращаться обратно в столицу Дании на концовку турнира.

Сборная России уже заработала за «гладкую» часть чемпионата мира как минимум «четверку», а то и «пять с минусом». Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать по результату и содержанию противостояния со шведами.

Само по себе первое место, наверное, не имеет такого уж принципиального значения. В четвертьфинале все равно могут достаться Канада или даже идущая перед последним туром на втором месте в группе В Финляндия.

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Да и наиболее вероятный вариант с хозяевами турнира датчанами или же играющими с ним в последнем матче группы В латвийцами не выглядит совсем безоблачным: обе сборные показывают здесь очень качественный хоккей, подтверждая это результатами.

Дания обыграла в основное время Финляндию, Латвия только в овертаймах уступили и США, и Канаде. При этом у одних было 1:7 от Канады, другие получили 1:8 от Финляндии.

В общем, против такого соперника очень легко недонастроиться и получить целый мешок проблем, что может стать критичным моментом в противостоянии на вылет.

При этом на Данию или Латвию можно попасть и со второго места в группе, так что здесь будет не до выбора соперника. Разве что победа в главном матче подгруппы А позволит шведами или россиянам избежать свидания в полуфинале с США, которые на этом мировом форуме производят особенно основательное впечатление.

Матч с Швецией интересен сам по себе, причем обеим сторонам. «Тре крунур» достаточно уверенно проходят дистанцию, но в поединке со Словакией едва не упустили победу, дожав оппонента только в конце овертайма и в большинстве.

Вообще, та встреча показала главную проблему этого созыва скандинавской команды: шведы неожиданно стабильно подседают в третьем периоде. Воспользовались этим пока только словаки, как раз сумевшие уйти от поражения в основное время.

И в этом плане матч с Россией будет для Рикарда Гренборга лакмусовой бумажкой перед плей-офф: насколько его игроки готовы к решающей стадии турнира, который в Швеции, само собой хотят выиграть.

Что касается нашей сборной, то и для нее поединок даст ответы на ряд вопросов. Пока что при хорошем турнирном ходе и стабильной в целом игре, в каждом матче с соперниками сильнее Франции подопечные Воробьева выдавали неудачные отрезки.

Команда попросту вставала на какое-то время, бросая играть. И если, например, словакам за это нас наказать так и не удалось, то Швеция – уровень совсем другой.

Заодно в поединке с «тремя коронками» можно будет проверить, насколько хорошо работает российская атака. Тренерский штаб по ходу чемпионата сформировал наконец настоящую топ-6, причем и «нижние» звенья, как с теми же словаками, оказывают отменную поддержку в атаке.

Но пока все это было в полутренировочном, ну или разминочном режиме, а с противостояния с Швецией для нас начинается настоящий турнир, где и надо доказывать.

Наверняка место в воротах «красной машины» снова займет опытный Василий Кошечкин, доверие к которому вроде бы безгранично. Однако если матч со скандинавами голкиперу «Магнитки» не удастся, кто знает, может быть, в плей-офф мы увидим в створе ворот Игоря Шестеркина.

Вратарь питерского СКА на этом турнире сыграл один период и два полных матча, отразив за это время 45 бросков и не пропустив ни одной шайбы. Шестеркин своей игрой показывает, что на него можно рассчитывать и в плей-офф.

Важный вопрос – здоровье Никиты Зайцева. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» усугубил повреждение в концовке жаркой встречи со Словакией.

Учитывая, что игра со шведами состоится всего сутки спустя и будет последней перед плей-офф, наверняка Зайцева поберегут, и на лед выйдет перебравшийся в пресс-бокс Динар Хафизуллин.

Также очень хочется увидеть безупречную игру от Никиты Трямкина. Защитник «Автомобилиста», действуя в привычно размашистой манере, порой допускает непозволительную небрежность в игре, и в плей-офф такое вполне может аукнуться. Не исключено, что сегодняшний матч станет для тренерского штаба ответом на вопрос, стоит ли допускать Никиту до кубковых экзаменов.

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