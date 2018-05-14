Дуэль саблиста и пловца: ОКР ждет нового президента

Пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) могут занять знаменитые в прошлом атлеты — саблист Станислав Поздняков и пловец Александр Попов. Эти чиновники являются единственными кандидатами на должность. Примечательно, что оба — четырехкратные олимпийские чемпионы.

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Кандидатура Позднякова была выдвинута 35 спортивными организациями. 44-летнего чиновника поддержали 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций. 46-летнего Попова поддержал Стрелковый союз России.

Пик спортивной карьеры саблиста пришелся на 1992 — 2008 годы. За это время, помимо четырех золотых медалей на Играх, на счету атлета десять побед на чемпионатах мира и 13 — на континентальных первенствах. Кроме того, Поздянков — пятикратный обладатель Кубка мира и пятикратный чемпион России в личных соревнованиях.

Карьеру чиновника Станислав начал в 2009 с поста первого вице-президента Федерации фехтования России (ФФР). В 2016-м Поздняков возглавил Европейскую конфедерацию фехтования.

В этот же год чиновник стал первым вице-президентом ОКР. Из-за массовых дисквалификаций российских функционеров именно Поздняков возглавил делегацию российских спортсменов на зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Я говорил ранее, что приму решение об участии в выборах только после того, как проконсультируюсь с членами, руководителями ОКР, федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Сегодня у меня была первая возможность после возвращения из командировки. Я поговорил с коллегами и принял для себя это решение. Я готов к выборам и чувствую поддержку»

, — объяснил свое решение Поздняков.

«Это решение далось мне сложно. Но самым важным моментом в его принятии явились два обстоятельства. Первое — всеобщая поддержка федераций, партнеров, членов ОКР, второе — та команда, которая работала со мной на протяжении всего периода, в том числе в самые тяжелые моменты, когда ОКР был лишен части своих прав.

Если бы я не верил в этих людей, не знал их возможностей, я бы никогда не стал бы с этой командой идти на этот шаг — выборы на пост президента ОКР», — цитирует вице-президента организации ТАСС.

Александр Попов выиграл по два золота на Играх — 1992 в Барселона и Олимпиаде — 1996 в Атланте. Александр — шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы. Специалисты неоднократно признавали россиянина одним из лучших пловцов 90-х годов XX века.

В период с 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил о том, что оба кандидата на пост президента ОКР являются достойными.

«У каждого из кандидатов есть сильные и слабые стороны. Мы должны взвесить все за и против, посовещаться и принять решение.

Александр Попов хорошо проявил себя в Международном олимпийском комитете (МОК), в комиссии атлетов. Поздняков при этом на практике работал внутри нашего спорта, оба олимпийские чемпионы и достойные фигуры»,

— заявил Титов.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили объяснил, почему на предстоящих выборах организация поддерживает Позднякова.

«На сегодняшний день есть объективные данные, на пост президента ОКР претендуют четырехкратные олимпийские чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов.

Без позиции Попова мы своего решения пока не высказывали. Сейчас, исходя из его позиции, мы свое решение приняли, Федерация спортивной борьбы России в данной ситуации склоняется в пользу Позднякова», — сказал Мамиашвили.

Стрелковый союз России пока стал единственно организацией, которая поддержала Попова.

«Его многолетняя работа в исполкоме ОКР и в качестве председателя общественного совета при Министерстве спорта России позволяет говорить о его знании реального состояния дел в российском спорте.

Стрелковый союз считает, что

в нынешних реалиях и имеющихся системных проблемах на должности президента ОКР нужен профессионал, способный решать вопросы не только внутри страны, но и на международном уровне,

возвратив России статус сильной спортивной державы в международном олимпийском движении. Именно этим потенциалом и обладает Александр Попов», — говорится в официальном заявлении союза.

Действующий президент организации Александр Жуков от участия в выборах отказался. Чиновник мотивировал это решение загруженностью в Государственной думе России. Выборы главы ОКР пройдут на Олимпийском собрании, которое состоится 29 мая в Москве.

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