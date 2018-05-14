Теннис. Матч Шараповой отложен из-за дождя. LIVE

31-летняя Шарапова в парах вообще не выступает, а в одиночном рейтинге WTA располагается сейчас на скромной 40-й позиции. В этом сезоне у нее восемь побед и целых шесть поражений, причем совсем недавно была серия из трех фиаско подряд. Переломила ситуацию Мария на прошлой неделе в Мадриде, когда, победив румынок Микаэлу Бузарнеску, Ирину-Камелию Бегу и свою известную антагонистку Кристину Младенович из Франции, добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Кике Бертенс.