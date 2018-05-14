Теннис. Матч Шараповой отложен из-за дождя. LIVE

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В столице Италии сейчас дождь, так что пока начало матча откладывается на неопределенный срок.
Ждем пока начала поединка, оно немного не совпадает с заявленным временем, что для тенниса — обычное дело.
Кстати, Барти посеяна в Риме под 16-м номером.
Победительница сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой, которая уже обыграла в первом круге итальянку Франческу Скьявоне — 6:1, 6:7 (5-7), 6:2.
Это будет первая в истории встреча Шараповой и Барти на корте.
31-летняя Шарапова в парах вообще не выступает, а в одиночном рейтинге WTA располагается сейчас на скромной 40-й позиции. В этом сезоне у нее восемь побед и целых шесть поражений, причем совсем недавно была серия из трех фиаско подряд. Переломила ситуацию Мария на прошлой неделе в Мадриде, когда, победив румынок Микаэлу Бузарнеску, Ирину-Камелию Бегу и свою известную антагонистку Кристину Младенович из Франции, добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Кике Бертенс.
22-летняя австралийка Барти является 18-й ракеткой мира, имеет в активе один выигранный турнир в карьере, а в нынешнем сезоне в одиночном разряде выиграла 15 матчей, уступив в семи. При этом Барти пока больших успехов добилась в парном теннисе, где она располагается на шестой строчке мирового рейтинга.
Турнир в Риме всегда был одним из самых любимых для Шараповой, которая побеждала в нем трижды — в 2011, 2012 и 2015 годах. Сейчас Мария вроде бы набрала форму, так что рассчитывает снова сыграть удачно в рамках подготовки к «Ролан Гаррос».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого круга престижного турнира WTA в Риме, в котором встретятся россиянка Мария Шарапова и австралийка Эшли Барти. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Игра ориентировочно запланирована на 13:30 мск.
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти в первом круге представительного турнира в Риме.