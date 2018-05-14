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Мария Шарапова (Россия) — Эшли Барти (Австралия)
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Теннис. Матч Шараповой отложен из-за дождя. LIVE

Онлайн матча 1-го круга теннисного турнира в Риме Шарапова — Барти

Российская теннисистка Мария Шарапова Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова сражается с австралийкой Эшли Барти в первом круге представительного турнира в Риме. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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13:45

В столице Италии сейчас дождь, так что пока начало матча откладывается на неопределенный срок.

13:35

Ждем пока начала поединка, оно немного не совпадает с заявленным временем, что для тенниса — обычное дело.

13:30

Кстати, Барти посеяна в Риме под 16-м номером.

13:25

Победительница сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой, которая уже обыграла в первом круге итальянку Франческу Скьявоне — 6:1, 6:7 (5-7), 6:2.

13:20

Это будет первая в истории встреча Шараповой и Барти на корте.

13:15

31-летняя Шарапова в парах вообще не выступает, а в одиночном рейтинге WTA располагается сейчас на скромной 40-й позиции. В этом сезоне у нее восемь побед и целых шесть поражений, причем совсем недавно была серия из трех фиаско подряд. Переломила ситуацию Мария на прошлой неделе в Мадриде, когда, победив румынок Микаэлу Бузарнеску, Ирину-Камелию Бегу и свою известную антагонистку Кристину Младенович из Франции, добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Кике Бертенс.

13:10

22-летняя австралийка Барти является 18-й ракеткой мира, имеет в активе один выигранный турнир в карьере, а в нынешнем сезоне в одиночном разряде выиграла 15 матчей, уступив в семи. При этом Барти пока больших успехов добилась в парном теннисе, где она располагается на шестой строчке мирового рейтинга.

13:05

Турнир в Риме всегда был одним из самых любимых для Шараповой, которая побеждала в нем трижды — в 2011, 2012 и 2015 годах. Сейчас Мария вроде бы набрала форму, так что рассчитывает снова сыграть удачно в рамках подготовки к «Ролан Гаррос».

13:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого круга престижного турнира WTA в Риме, в котором встретятся россиянка Мария Шарапова и австралийка Эшли Барти. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

Игра ориентировочно запланирована на 13:30 мск.

10:00

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти в первом круге представительного турнира в Риме.